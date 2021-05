Le CDC a toujours besoin de masques pour les voyages en avion, en train et en bus, malgré de nouvelles directives

Complètement vacciné et prévoyez de voler? Vous devez toujours porter un masque.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré jeudi que les personnes entièrement vaccinées n’avaient plus besoin de porter de masques à l’intérieur et n’avaient pas non plus à se distancer physiquement dans ce cadre.

Mais une règle fédérale qui exige que tous les voyageurs aériens, ferroviaires et d’autobus de plus de 2 ans soit toujours en vigueur, a déclaré jeudi la Transportation Security Administration. Ils sont également obligatoires dans les gares routière et ferroviaire ainsi que dans les aéroports. Cette politique expirera le 14 septembre.

Les compagnies aériennes ont commencé à exiger des masques il y a environ un an au début de la pandémie et ont banni des centaines de clients qui ne se sont pas conformés. Les transporteurs s’attendent maintenant à ce que les voyages continuent de rebondir tout au long de l’été après que davantage de personnes aient été vaccinées et que les attractions aient rouvert.

United Airlines a déclaré que le transporteur lèverait son exigence de masque lorsque le gouvernement fédéral le ferait. Pour l’instant, elle «continuera à respecter ce mandat et rappellera à nos clients que les masques doivent être portés dans nos avions et dans nos terminaux tant que cette exigence est en vigueur».

La manière dont les compagnies aériennes vérifieraient le statut vaccinal des passagers, voire pas du tout, n’est pas claire si le CDC assouplit les directives relatives au transport aérien et aux autres modes de transport.

Les syndicats d’agents de bord dont les membres ont été laissés pour appliquer les politiques des compagnies aériennes ont exhorté l’administration Biden à un mandat de masque pour aider à ajouter plus de poids à la politique. Ce mandat est entré en vigueur en février et a été prolongé le mois dernier.

La Federal Aviation Administration a mis en œuvre en janvier une politique de «tolérance zéro» pour les voyageurs indisciplinés à bord et des amendes allant jusqu’à 35 000 $, notant une hausse dans de tels cas, certains d’entre eux étant liés à des passagers qui ont refusé de suivre les politiques relatives aux masques.

La FAA a déclaré qu’elle avait reçu environ 1 300 cas de passagers indisciplinés de la part de compagnies aériennes depuis février et avait jusqu’à présent constaté des violations dans environ 260 de ces cas.

L’agence a recommandé une amende de 32750 $ pour un passager de JetBlue Airways sur un vol à destination de New York le 7 février qui est rentré en République dominicaine après qu’un passager aurait omis de porter un masque facial, jeté de la nourriture en l’air, crié à l’équipage et heurté un bras de l’agent de bord.

Il a également demandé une amende de 16500 $ pour un voyageur sur un vol Southwest Airlines le 26 janvier de Chicago à Sacramento, en Californie, qui, selon la FAA, aurait refusé de se couvrir le nez et la bouche, a été invité à partir et aurait frappé un agent de bord avec ses bagages. .

Sara Nelson, présidente de l’Association of Flight Attendants-CWA, qui représente environ 50000 membres d’équipage de cabine dans plus d’une douzaine de compagnies aériennes, a déclaré qu’elle était toujours en faveur des passagers portant des masques à bord des vols.

« Les règles de sécurité aérienne sont harmonisées dans le monde entier, et nous devons avoir de la crédibilité dans la sécurité des vols si l’industrie aéronautique américaine veut retrouver l’accès au reste du monde et se rétablir pleinement », a-t-elle déclaré dans un communiqué.