Le CDC a mis à jour les directives relatives aux masques, mais ne harcèle pas les personnes qui les portent encore

Les questions difficiles qui se posent alors que nous faisons face à ce que nous espérons être les derniers jours de cette pandémie peuvent facilement nous cramper le cerveau avec des traumatismes. Quand et comment devons-nous voyager? Est-ce que tous ceux qui ont eu la chance de travailler à la maison devraient retourner au bureau? Dois-je embrasser ma grand-mère pendant que j’ai une chance?

Une réponse, cependant, est simple. Peut-être trop simple. Si vous n’aimez pas l’idée que des personnes entièrement vaccinées portent des masques à l’extérieur, n’en portez pas.

C’est ainsi que fonctionne la liberté personnelle. Si mes trous de respiration ne vous piétinent pas, ce ne sont pas vos affaires. Passez. Inquiétez-vous d’autre chose.

Toujours bouleversé par la vue de quelqu’un montrant du respect pour ses semblables ou plus d’un demi-million d’Américains morts? Ou peut-être suivre les ordres du médecin concernant ses propres problèmes médicaux privés, comme le cancer? Félicitations, vous faites de votre mieux pour vous assurer que nous ne sortirons jamais de ce gâchis.

Pas de liberté de harceler les porteurs de masques

« QUELLE? » vous pouvez dire. «POURQUOI DÉTESTEZ-VOUS LA SCIENCE, VOTRE LIB HATING SCIENTIFIQUE?»

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré jeudi dans de nouvelles directives que les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de porter de masques à l’extérieur ou dans la plupart des environnements intérieurs. Ce qu’il n’a pas dit, cependant, c’est que vous ne devriez pas porter de masque ou que vous ne pouvez pas porter de masque ou que vous avez le droit de parler des masques des autres.

Des centaines de cadavres de personnes décédées du COVID-19 à New York se trouvent toujours dans des camions frigorifiques – et les quelques Américains qui peuvent sembler trop prudents sont ridiculisés comme des amoureux du verrouillage ou des abuseurs d’enfants.

Nous sommes une nation en proie à de multiples crises. Aucun d’entre eux n’implique que des personnes prennent le COVID-19 trop au sérieux. Pas même proche. Les gens meurent de besoins économiques désespérés, d’ignorance, du besoin d’interaction sociale, de mauvaises politiques et de problèmes de santé sous-jacents exacerbés par notre système de santé. Mais pas un seul Américain n’est mort d’avoir été trop diligent en matière de masquage.

Ce dont beaucoup d’Américains sont morts, c’est d’un refus de laisser l’événement le plus meurtrier de leur vie affecter leur mode de vie. Et je ne leur en veux pas vraiment. Je blâme le gars qui a défendu cette indifférence pour ses semblables – l’ancien président Donald Trump.

Les fans de Trump, comme ils le font souvent, ont pris son mauvais comportement comme excuse pour être presque aussi mauvais que lui. Ils se sont moqués du port de masque et les États rouges en général ont accepté son appel à la réouverture alors même que le nombre de morts atteignait plusieurs milliers d’Américains par jour.

Grâce à une coordination fédérale inspirée qui a conduit à des vaccinations de masse, nous retournons enfin aux numéros de cas de COVID-19 que nous avons vus avant les réouvertures prématurées de l’été et de l’automne derniers.

Mais l’immunité collective peut rester insaisissable, en grande partie grâce au même contingent qui aime se moquer des masques. Ainsi, certaines villes et campus universitaires sont allés plus loin que les recommandations précédentes du CDC et ont maintenu leurs interdictions de masques extérieurs dans les espaces publics.

De solides raisons de porter des masques

Comprendre pourquoi ils ont fait cela était facile. Ce sont des zones où les foules peuvent se former rapidement. Le fait de décoller et de remettre en permanence un masque – surtout s’il est mal fait – peut entraîner une transmission inutile.

Oui, nous avons besoin d’incitations pour inciter les gens à vacciner et la perspective d’une Amérique sans masque en fait appel. Mais ce n’est pas le but de la moquerie du masque. Il s’agit de l’envie des négateurs de minimiser les préoccupations des personnes qui ont relevé le défi de l’événement le plus meurtrier de notre vie.

Certaines personnes peuvent continuer à porter des masques pour toujours. Ils peuvent être immunodéprimés, anxieux ou simplement respectueux des horreurs des 14 derniers mois qui ont marqué des dizaines de millions de personnes, en particulier les travailleurs de première ligne, avec le SSPT. Ils voudront peut-être éviter les allergies ou la grippe. Ou ils peuvent simplement être intelligents, comme les gens qui ont ignoré les conseils du CDC et ont commencé à porter un masque au début de 2020. Quoi qu’ils en pensent, laissez-les tranquilles.

Et si vous voulez vraiment que les choses reviennent à la normale, investissez votre énergie supplémentaire pour faire vacciner nos compatriotes américains. Arrêtez d’imiter Trump et prenez un indice du gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz.

« Il y a beaucoup de bonnes raisons de se faire vacciner », a déclaré Walz mardi. « Si vous en avez besoin d’un autre, allez vous faire vacciner pour que vous soyez en vie pour voter contre moi aux prochaines élections. »

Jason Sattler, un écrivain basé à Ann Arbor, Michigan, est membre du conseil des contributeurs de USA TODAY et animateur du podcast « The GOTMFV Show ». Suivez-le sur Twitter: @LOLGOP