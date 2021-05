Une personne est assise à Bryant Park après que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aient annoncé de nouvelles directives concernant le port de masque extérieur et la vaccination lors de l’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19) à Manhattan, New York City, New York, États-Unis, 27 avril 2021.

L’agence, cependant, a été vivement critiquée pour son retournement rapide. Il y a à peine six semaines, la directrice Rochelle Walensky mettait en garde les gens sur une «catastrophe imminente» alors que les cas quotidiens de Covid-19 aux États-Unis recommencaient à augmenter. Et de nombreux dirigeants du secteur de la santé et des entreprises disent que les nouvelles recommandations étaient trop ambiguës. Il nécessite des travailleurs essentiels pour contrôler les registres de vaccination et sera difficile à appliquer.

Le CDC dit maintenant que les personnes entièrement vaccinées n’ont plus besoin de porter un masque facial ou de rester à 1,80 mètre des autres dans la plupart des contextes, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur, selon les directives mises à jour. C’est la première fois que le gouvernement fédéral encourage les gens à cesser de porter des masques depuis que l’agence a demandé pour la première fois de se couvrir le visage il y a plus d’un an. Il marque un tournant majeur dans la pandémie de Covid-19 aux États-Unis et rapproche le pays de la normalité. Les experts en santé publique ont également déclaré que le changement encouragera probablement plus d’Américains, en particulier ceux qui hésitent encore à recevoir les vaccins, à se faire vacciner.

Disney n’a pas tardé à annoncer son intention d’augmenter davantage les limites de capacité de ses parcs à thème américains quelques heures après que les Centers for Disease Control and Prevention aient annoncé jeudi des directives assouplies sur les masques pour les États-Unis.

Il existe des cas où des personnes entièrement vaccinées doivent encore porter des masques: voyager en avion, en bus ou en train ainsi que dans certains endroits comme les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, les prisons ou dans les établissements qui en ont besoin, a déclaré l’agence. Les conseils du CDC ne sont pas non plus obligatoires. Les États, les municipalités et les entreprises peuvent décider s’ils veulent ou non le suivre, ce qui accroît la confusion chez de nombreux propriétaires d’entreprises et employés.

Certains experts de la santé et du droit ont déclaré à CNBC que cela compliquerait davantage les efforts de santé publique pour mettre fin à la pandémie, ajoutant qu’il est « presque impossible » de contrôler l’utilisation des masques faciaux car il n’y a aucun moyen de savoir qui est vacciné et qui ne l’est pas. Plus de la moitié de la population n’a toujours pas été vaccinée, ont-ils déclaré, risquant de provoquer davantage d’épidémies chez des personnes non masquées et non vaccinées.

«Alors que nous partageons tous le désir de revenir à une normale sans masque, les orientations actuelles du CDC sont déroutantes et ne tiennent pas compte de l’impact qu’elles auront sur les travailleurs essentiels qui sont fréquemment exposés à des personnes qui ne sont pas vaccinées et refusent de porter des masques», Marc Perrone , président du Syndicat unifié des travailleurs de l’alimentation et du commerce, a déclaré dans un communiqué. « Les travailleurs essentiels sont toujours obligés de jouer au masque de la police pour les acheteurs qui ne sont pas vaccinés et refusent de suivre les mesures de sécurité COVID locales. Sont-ils maintenant censés devenir la police de vaccination? »