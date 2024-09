Le CCS appelle à des actions concrètes de dépistage

MONTRÉAL, 13 septembre 2024 /CNW/ – La Société canadienne du cancer (SCC) accueille favorablement les orientations présentées par le ministre de la Santé, Christian Dubé, dans son rapport annuel sur le cancer. Plan d’action en cancérologie 2024-2026 Les projets du Programme québécois de cancérologie, qui visent à améliorer l’accès aux soins et à moderniser le dépistage du cancer, sont toutefois en phase avec les priorités de la SCC. Toutefois, l’organisme demeure préoccupé et tient à réitérer qu’il est essentiel de traduire rapidement la vision en action pour concrétiser ces initiatives.

Le cancer reste la principale cause de décès en Canadaet selon les projections les plus récentes du Journal de l’Association médicale canadienne, Le Québec devrait avoir le taux de cancer le plus élevé au pays en 2024. Pour 100 000 personnes, Québec On estime à 558,9 le nombre de cas de cancer au Québec. Chaque jour, 172 Québécois reçoivent un diagnostic de cancer et 62 en meurent.

La population croissante et vieillissante signifie que les cas de cancer et les décès augmenteront très probablement, d’où la nécessité d’accélérer la mise en place de programmes de dépistage pour répondre aux besoins grandissants des Québécois tout en modernisant le réseau de la santé, notamment dans le contexte de la création de Santé Québec.

« Nous appuyons les orientations présentées par le ministre de la Santé, Christian Dubé, dans son plan d’action contre le cancer, qui se distingue par une approche axée sur la prévention et le dépistage », affirme David RaynaudSenior Manager of Advocacy au CCS. « Cependant, notre organisation s’attend à des mesures concrètes telles que le déploiement d’un programme organisé de dépistage du cancer colorectal, la modernisation du dépistage du cancer du sein et le déploiement rapide du test HPV pour le dépistage du cancer du col de l’utérus. »

Le CCS souligne l’importance de mettre en œuvre ces mesures, notamment en :

Lancer un programme organisé de dépistage du cancer colorectal étant donné que le Québec est la seule province à ne pas en avoir un;

Moderniser le dépistage du cancer du sein, en réduisant l’accès au Québec programme de dépistage du cancer du sein de 50 à 40 ans, et indication automatique de la densité mammaire lors des mammographies ;

programme de dépistage du cancer du sein de 50 à 40 ans, et indication automatique de la densité mammaire lors des mammographies ; Création d’un protocole de dépistage pour les femmes à haut risque de développer un cancer du sein ;

Mise en place d’un programme national de dépistage du cancer du poumon;

Accélérer la transition vers le test HPV comme principale méthode de dépistage du cancer du col de l’utérus.

De plus, la SCC fera du dépistage l’un de ses efforts de plaidoyer prioritaires d’ici la fin de l’année, en soulignant que la détection précoce est essentielle pour améliorer les taux de survie, améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer et alléger la pression croissante sur le réseau de la santé.

La SCC continuera d’être un partenaire clé du gouvernement du Québec par son travail de défense des droits, ses campagnes de prévention et son financement de la recherche sur le cancer.

