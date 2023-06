Le CBP réaffecte le médecin-chef après le décès d’un enfant en garde à vue

Le département de la Sécurité intérieure a limogé le plus haut responsable médical des douanes et de la protection des frontières américaines au milieu d’une enquête élargie sur la mort d’une fillette de 8 ans détenue aux États-Unis le mois dernier à un poste frontière à Harlingen, au Texas.

« Alors que le CBP s’efforce de mettre en œuvre les améliorations requises à nos politiques et processus de soins médicaux, y compris à partir de l’enquête en cours sur la mort tragique en détention d’un enfant à Harlingen, nous faisons appel à des cadres supérieurs supplémentaires pour mener des actions dans toute l’agence », CBP a déclaré dans une déclaration à The Post.

L’enfant, Anadith Tanay Reyes Álvarez, est décédée le 17 mai après avoir passé quatre jours dans une unité d’isolement médical de la patrouille frontalière où elle n’a pas été vue par un médecin malgré l’aggravation des symptômes de la grippe et des antécédents d’anémie falciforme et de problèmes cardiaques.

Les enquêteurs de la sécurité intérieure ont examiné les allégations selon lesquelles le personnel médical contractuel de l’établissement n’a pas examiné les dossiers médicaux de Reyes, et elle n’a pas reçu de soins plus avancés même après que sa fièvre ait atteint 104,9 degrés Fahrenheit. L’enquête sur la mort de Reyes a été compliquée par le fait que le système de caméra en circuit fermé à l’intérieur de la station ne fonctionnait pas pendant qu’elle était là.

Les autorités frontalières affirment avoir relevé leurs normes de soins ces dernières années au milieu d’un nombre record de traversées de familles et d’enfants dont les besoins ne sont pas adaptés aux cellules de détention conçues pour les adultes. Le CBP a établi son rôle de médecin-chef en 2020 à la suite du décès de plusieurs enfants placés en garde à vue lors d’une augmentation record de familles migrantes en 2018 et 2019.

L’agence affirme avoir construit 11 installations avec un espace dédié au triage médical et aux soins de base, ainsi que des zones d’isolement pour les maladies transmissibles. Plus de 1 000 membres du personnel médical ont été engagés pour fournir des soins aux postes frontières et autres installations du CBP, selon l’agence.

La politique du CBP ordonne aux agents de traiter les migrants dans les 72 heures pour le transfert à l’Immigration and Customs Enforcement des États-Unis ou à une autre agence, en accordant la priorité aux familles et aux enfants. Reyes était en garde à vue 8 jours avant sa mort, selon une chronologie de l’incident du CBP.

La mère de Reyes, Mabel Alvarez Benedicks, l’a amenée au personnel médical pour un traitement à trois reprises le 17 mai, selon les dossiers du CBP. L’enfant est devenue inconsciente après une crise et elle a été transportée dans un hôpital voisin, où elle a été déclarée morte moins d’une heure plus tard. Une autopsie par un pathologiste du comté a révélé que les poumons de Reyes s’étaient remplis de liquide.

Reyes « a pleuré et supplié pour sa vie » alors qu’elle devenait de plus en plus malade, mais le personnel « n’a rien fait pour elle », a déclaré sa mère à l’Associated Press dans une interview. Les funérailles de la jeune fille auront lieu samedi à New York, selon des groupes d’aide juridique aidant la famille.