Le CBO affirme que le projet de loi du Sénat augmenterait les déficits budgétaires

Le Sénat examinait jeudi des amendements au projet de loi, et le chef de la majorité Chuck Schumer, DN.Y., vise à l’adopter avant le début de la semaine prochaine. La publication du rapport du CBO était l’une des étapes clés restantes avant que le Sénat ne vote sur la proposition.

Les sénateurs qui ont élaboré le plan avaient déclaré qu’il serait entièrement payé par diverses sources, notamment des fonds de secours pour les coronavirus réaffectés, une aide à l’assurance-chômage inutilisée et l’activité économique générée par les investissements.

Le rapport de l’agence non partisane n’a pas pris en compte les augmentations potentielles de revenus créées par la croissance économique. Dans l’état actuel des choses, le CBO a déclaré que le projet de loi, qui n’inclut pas les augmentations d’impôt, générerait environ 50 milliards de dollars de revenus.

En savoir plus sur la couverture politique de CNBC :

La législation comprend environ 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses pour les transports, le haut débit et les services publics.

Les républicains ont renouvelé leurs inquiétudes concernant les dépenses et les déficits fédéraux alors que le Congrès démocrate et la Maison Blanche s’efforcent d’investir des milliers de milliards de dollars dans les infrastructures et les programmes sociaux. Plusieurs sénateurs du GOP dont le soutien pourrait être nécessaire pour adopter le projet de loi ont déclaré que son effet sur les déficits à long terme jouerait un rôle dans la façon dont ils décident de voter.

Il n’est pas clair si le score du CBO serait suffisant pour amener les républicains qui soutiennent le plan à reconsidérer leur soutien. Les sénateurs qui ont voté pour aller de l’avant avec le projet de loi, y compris Roy Blunt, R-Mo., ont déclaré qu’ils voulaient voir l’estimation des coûts du CBO pour le plan.

Le président Joe Biden a proposé un plan d’infrastructure de plus de 2 000 milliards de dollars plus tôt cette année. Il a appelé à payer pour cela en augmentant le taux d’imposition des sociétés à 28 %.

Les républicains ont critiqué son plan, affirmant qu’ils ne soutiendraient pas un projet de loi annulant leurs réductions d’impôts de 2017. La loi a réduit le taux des sociétés à 21 % contre 35 %.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.