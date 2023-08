Une plainte a été déposée en lien avec l’escroquerie présumée aux bourses d’études des minorités, dont 830 « fausses » institutions en bénéficiaient, causant une perte d’environ Rs 144 crore pour le ministère des Affaires des minorités au cours de la période 2017-22, ont annoncé mardi des responsables.

Le FIR est déposé contre des personnes non identifiées de banques, d’institutions et autres en vertu des sections IPC de complot criminel, de tricherie, de contrefaçon et des dispositions de la loi sur la prévention de la corruption, ont-ils indiqué.

« Compte tenu de divers rapports reçus sur le détournement de fonds dans le cadre des programmes de bourses, le ministère a engagé le Conseil national de la recherche économique appliquée (NCAER) pour procéder à une évaluation par une tierce partie des programmes de bourses. En outre, le ministère a également procédé à une évaluation via le portail national des bourses d’études. (NSP) en générant des signaux d’alarme sur les institutions/candidats douteux », avait déclaré le ministère dans sa plainte qui fait désormais partie du FIR.

Il indique qu’un total de 1 572 instituts ont été identifiés pour être évalués sur la base des signaux d’alarme générés sur le NSP. « Sur 1.572 institutions réparties dans 21 Etats, 830 sont soit non opérationnelles, soit fausses, soit partiellement fausses », indique le communiqué.

Le ministère a estimé la perte pour le Trésor en comptant les implications financières pour l’année 2017-18 à 2021-22 pour les instituts identifiés comme faux et a constaté une perte de Rs 144,33 crore pour le Trésor, contre ces 830 instituts, a-t-il déclaré. .

Le ministère a déclaré qu’il était en mesure de détecter la perte pour la période pendant laquelle les données numérisées sur NSP étaient disponibles et que l’arnaque pourrait se poursuivre bien avant 2017-2018.

