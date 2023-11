Le CBD peut-il modifier la connectivité cérébrale chez les consommateurs de cannabis ? Une étude récente met en lumière

De nouvelles recherches en neuroimagerie suggèrent qu’une consommation prolongée de cannabidiol (CBD) pourrait influencer les connexions entre les régions clés du cerveau, à savoir l’hippocampe et l’amygdale, qui sont impliquées dans la mémoire et le traitement des émotions. Cependant, les implications de ces changements sur la santé mentale sont encore floues. Les résultats ont été publiés dans Recherche sur le cannabis et les cannabinoïdes.

Des recherches antérieures ont établi un lien entre la consommation de cannabis et divers problèmes psychosociaux, notamment les troubles liés à la consommation de cannabis, les niveaux de stress élevés et les symptômes de dépression, d’anxiété et de psychose. Ces problèmes sont en partie attribués au principal composé psychoactif du cannabis, le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), qui interagit avec les récepteurs cannabinoïdes cérébraux.

Des études de neuroimagerie ont montré que la consommation de cannabis peut entraîner des changements structurels et fonctionnels dans les régions du cerveau riches en récepteurs cannabinoïdes, comme l’hippocampe et l’amygdale. Ces changements ont été associés à des problèmes de santé mentale, en particulier à des symptômes psychotiques. L’étude visait à déterminer si le CBD, un autre composé présent dans le cannabis, pouvait contrecarrer ces différences neurobiologiques observées chez les consommateurs de cannabis.

Le CBD est connu pour neutraliser les effets du THC et se lier aux récepteurs cannabinoïdes de type 2 (CB2) dans le cerveau et le corps. Il a été suggéré que le CBD pourrait réduire les symptômes de santé mentale liés au THC, notamment la psychose, la paranoïa, l’intoxication et l’anxiété. De plus, des preuves préliminaires ont montré que le CBD peut avoir un impact sur la fonction cérébrale et la connectivité dans diverses tâches cognitives, en particulier dans des zones comme l’hippocampe et l’amygdale.

« En tant que neuroscientifique, je souhaite comprendre comment les changements liés au cerveau chez les consommateurs chroniques de cannabis peuvent être améliorés et comment cela est associé à des implications sur la santé mentale. Ces nouvelles connaissances peuvent être utiles aux personnes qui consomment du cannabis, aux cliniciens et aux experts en santé publique sur les implications des produits médicinaux à base de cannabis », a déclaré l’auteur de l’étude Isabella Goodwin, professeure agrégée à l’Université catholique australienne.

« Certaines personnes qui consomment du cannabis peuvent éprouver des problèmes psychosociaux. Certains scientifiques émettent l’hypothèse que ces problèmes pourraient être imputables à l’effet du principal composé psychoactif du cannabis : le THC, en particulier dans les zones du cerveau auxquelles le THC se lie pour exercer ses effets. Ces zones comprennent l’hippocampe – une région cérébrale en forme d’hippocampe qui soutient les fonctions d’apprentissage et de mémoire – et l’amygdale – une région cérébrale en forme d’amande, qui est largement responsable de l’expérience des émotions, de l’attention, du stress et de l’envie.

Pour leur étude, les chercheurs ont recruté 20 personnes qui consommaient du cannabis à des fins récréatives, et 18 participants ont complété l’intégralité de l’étude. Les participants ont reçu 200 mg de CBD par jour pendant 10 semaines et leur connectivité cérébrale a été évaluée à l’aide d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf).

Les critères d’inclusion pour les participants étaient une tranche d’âge de 18 à 55 ans, une consommation actuelle de cannabis et un minimum de six mois de consommation de cannabis au moins une fois par mois. Les critères d’exclusion comprenaient la consommation d’autres substances illicites, la dépendance antérieure à des substances autres que le cannabis, la recherche d’un traitement pour toxicomanie et diverses conditions médicales et psychiatriques.

L’objectif principal était d’examiner si une exposition prolongée au CBD pouvait entraîner des modifications de la connectivité fonctionnelle à l’état de repos dans l’hippocampe et l’amygdale. La connectivité fonctionnelle à l’état de repos mesure la corrélation entre l’activité de différentes zones cérébrales lorsque le cerveau est au repos et n’est pas engagé dans des tâches spécifiques.

Les participants présentaient de légers symptômes de dépendance au cannabis, de dépression, d’anxiété et de symptômes de type psychotique au début de l’essai de 10 semaines. Après l’essai, les symptômes dépressifs et de type psychotique négatif ont diminué, tandis que les symptômes d’anxiété d’état ont augmenté.

L’étude a révélé des changements significatifs dans la connectivité fonctionnelle au repos dans deux paires de régions du cerveau. La connectivité a diminué entre l’hippocampe antérieur gauche et le gyrus précentral droit et a augmenté entre l’amygdale gauche et le gyrus lingual droit.

“Nous avons trouvé intéressant que le CBD change la façon dont le cerveau connecte différentes régions et de différentes manières”, a déclaré Goodwin à PsyPost. « La connectivité fonctionnelle de l’hippocampe a augmenté avec une partie du cerveau impliquée dans la détection des stimuli saillants dans l’environnement (gyrus lingual). Nous avons également constaté une légère augmentation du volume de l’hippocampe après les 10 semaines d’administration de CBD.

« La connectivité fonctionnelle de l’amygdale a plutôt diminué avec une autre partie du cerveau qui prend en charge le contrôle moteur et le traitement des récompenses (gyrus précentral). Cela suggère que le CBD pourrait affecter le cerveau de manière complexe que nous commençons tout juste à découvrir.

Étonnamment, cependant, ces changements dans la connectivité cérébrale n’étaient pas corrélés aux symptômes de santé mentale des participants, notamment la dépression et l’anxiété.

“Les changements cérébraux avant et après le CBD n’étaient pas associés à la santé mentale et au bien-être des gens”, a déclaré Goodwin. « Nous ne savons pas encore ce que ces changements cérébraux signifient pour la santé mentale et le bien-être des gens. »

Plusieurs limites doivent être prises en compte lors de l’interprétation des résultats de l’étude. Ceux-ci incluent l’absence de groupe placebo, un échantillon de petite taille et un groupe de participants à prédominance masculine. Les recherches futures devraient impliquer des échantillons plus grands et plus diversifiés et des conditions contrôlées par placebo pour confirmer et approfondir ces résultats.

“Nous devons être prudents dans l’interprétation des résultats”, a expliqué Goodwin. « Premièrement, nous ne savons pas encore si les modifications cérébrales liées au CBD ont des implications sur la santé mentale et le bien-être des personnes : les modifications cérébrales que nous avons trouvées n’étaient pas associées à la santé mentale, mais nous n’avons testé que 18 personnes et ce petit échantillon aurait pu être insuffisant. pour trouver des effets subtils.

“Deuxièmement, il n’y avait pas de groupe placebo, ce qui signifie que les changements cérébraux dans le groupe CBD au fil du temps pourraient être causés par le CBD, ou simplement des changements normaux qui se produisent dans le cerveau au fil du temps lorsque les personnes participent à une étude de recherche.”

« Même s’il s’agissait d’une étude relativement petite, le professeur Nadia Solowij a dirigé le projet avec une très grande équipe issue de nombreuses disciplines différentes (psychopharmacologie, neurosciences, cliniciens, ingénieurs, technologues IRM, analystes de données IRM, statisticiens) et le Dr Lisa Greenwood en faisait partie. un scientifique clé du projet », a ajouté Goodwin. « Il a fallu une grande équipe pour mener cette étude sur plusieurs années. Ce travail n’aurait pas été réalisable avec le soutien d’une équipe extraordinaire.

L’étude, “L’administration quotidienne de cannabidiol pendant 10 semaines module la connectivité fonctionnelle à l’état de repos de l’hippocampe et de l’amygdalienne chez les consommateurs de cannabis : un essai clinique ouvert sur l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle», a été rédigé par Valentina Lorenzetti, Eugene McTavish, Samantha Broyd, Hendrika van Hell, Eleni Ganella, Akhil Raja Kottaram, Camilla Beale, Jennifer Martin, Peter Galettis, Nadia Solowij et Lisa-Marie Greenwood.