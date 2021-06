Le caviar met des météorites au dos de l’iPhone 13 Pros, dore une Tesla Model S

Le caviar n’est pas connu pour sa patience – il est cependant connu pour créer des versions de luxe de smartphones recouverts d’autant de métaux précieux et de pierres précieuses qu’ils peuvent en contenir. Le dernier line-up a un thème cosmique et vient du futur.













Le défilé du caviar des planètes dorées, basé sur l’iPhone 13 Pro

D’accord, ce ne sont que des prototypes, mais Caviar prévoit de personnaliser les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max (qui sont, bien sûr, à des mois de l’annonce). Quelques-uns d’entre eux ont suffisamment de météorites sur eux pour que même Bruce Willis transpire.

Ils sont appelés « Parade des planètes » et sont recouverts de titane noirci, un matériau utilisé dans l’industrie spatiale. La version Golden comporte également des éléments décoratifs avec double placage d’or (or 999, 7 microns d’épaisseur) et commence à 14 290 $. Le modèle Titanium est un peu plus abordable à 12 750 $.















Caviar’s Parade of the Planets Titanium, basé sur l’iPhone 13 Pro

La conception arrière de ces téléphones est à la hauteur de son nom avec des représentations des six planètes de Mercure à Saturne ainsi que de certains satellites comme Phobos et Deimos de la Lune et de Mars. Certains d’entre eux (comme la Lune et Mars) sont représentés dans plus que des représentations stylisées.

Les deux modèles ont des morceaux de six météorites incrustés à l’arrière – un de la Lune, un de Mars, plus deux morceaux de la météorite de Tsarev et le Météorite de Tcheliabinsk (c’est celui de toutes les vidéos de la caméra de tableau de bord).

Les deux ont également des montres mécaniques au dos avec un mouvement tourbillon à 19 pierres (CVR ELT3350A). Mais il y a aussi un sablier stylisé avec du « sable » argenté, car il ne suffit pas d’avoir un seul appareil de chronométrage mécanique.

Il existe deux autres modèles, à nouveau basés sur du titane noirci, mais avec des décorations en or. L’un est surnommé Starfall (il commence à 6 950 $), l’autre s’appelle Lune et Soleil (7 030 $). 99 unités seront faites de chaque version.











Conceptions personnalisées de l’iPhone 13 Pro (Max) de Caviar : Starfall • Soleil et Lune

Vous pouvez consulter le Défilé des planètes page pour plus de détails.

Vous savez qui aime Mars ? C’est vrai, Elon Musk. Bien que nous ne sachions pas si le leader de Tesla adorera le « Model Excellence » – une Tesla Model S (configuration Plaid), dont la calandre et d’autres éléments sont plaqués d’or 24 carats.















Le concept Tesla Model Excellence de Caviar (basé sur un Plaid Model S)















Le design de l’iPhone 12 Pro de Caviar qui va avec le Tesla Model Excellence

Caviar vous vendra même un iPhone assorti – un simple iPhone 12 Pro cette fois-ci – pour un prix, bien sûr. Mais qu’est-ce que 6 150 de plus que le prix de 299 000 $ de la Tesla ? Notez que Caviar répertorie la voiture en tant que concept, nous ne pouvons donc pas promettre que vous pouvez réellement en acheter une.