Situé au cœur de l’Upper East Side de Manhattan, le Mark Hotel est fabuleux pour une longue liste de raisons, notamment le fait qu’il soit le premier choix des stars pour se préparer avant le Met Gala, sa proximité avec Central Park et son confort d’antan. Et maintenant, cet hôtel audacieusement somptueux accueille la célèbre institution parisienne Caviar Kaspia dans la Big Apple avec son premier emplacement à New York résidant dans l’hôtel tout aussi légendaire.

Gracieuseté de THE MARK HOTEL

« L’ouverture de Caviar Kaspia au sein de l’hôtel emblématique de l’Upper East Side est une étape importante pour notre institution parisienne », a partagé Ramon Mac Crohon, PDG de Caviar Kaspia. « Considérée comme la « Fashion Cantine », Caviar Kaspia assume son authentique attachement à la sphère internationale de la mode et des créatifs. C’était donc une évolution naturelle pour nous d’ouvrir au Mark Hotel avec qui nous partageons les mêmes valeurs, philosophie et clientèle… C’est un mariage parfait au paradis du luxe.

Gracieuseté de THE MARK HOTEL

Conçus par le célèbre architecte d’intérieur Jacques Grange, le restaurant et la boutique de caviar s’inspirent de la même atmosphère accueillante qui a fait du célèbre restaurant chic un favori des célébrités depuis son ouverture en 1927. L’élégance d’antan rencontre le classique new-yorkais dans l’espace, en harmonie avec L’esthétique Uptown du Mark Hotel. Les nappes bleues emblématiques de Caviar Kaspia sont présentes, tout comme les banquettes en mohair vert émeraude, les murs lambrissés, un bar sculptural en marbre noir belge, avec un éclairage d’ambiance chaleureux de L’Observatoire International.

Gracieuseté de THE MARK HOTEL

«J’ai été inspiré par la salle à manger originale de Caviar Kaspia, place de la Madeleine à Paris, si intime et chaleureuse», a expliqué l’architecte d’intérieur Jacques Grange. «Je me sentais passionné par le fait de rester fidèle à son design, mais traduit à travers les yeux du Mark Hotel, branché et intemporel, une destination emblématique de New York.»

Gracieuseté de THE MARK HOTEL

Un menu complet du restaurant célèbre «l’art du caviar», comprenant leur pomme de terre culte deux fois cuite au four et garnie de caviar, des blinis au saumon fumé, de la poutargue, du caviar végétarien à base de truffe liquéfiée et sphérisée, et une gamme d’œufs et de pâtes – avec du caviar, bien sûr. Pour compléter le restaurant, une boutique permettra aux convives de rapporter chez eux certains des délices et des délices du Caviar Kaspia, offrant ainsi le nec plus ultra en matière de plaisir à la maison ou de cadeau gastronomique.

Dans le monde d’Izak Senbahar, copropriétaire du Mark Hotel, Caviar Kaspia est sûr de devenir « un classique new-yorkais instantané ». Mais faites vite : les réservations sont obligatoires !