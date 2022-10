Le cavalier de I’m A Celeb’s Boy George inclut du jus vert en quarantaine avant de se rendre au camp

Le chanteur du CULTURE Club, Boy George, a demandé beaucoup de jus vert pendant sa quarantaine avant d’entrer dans la jungle.

L’icône de la pop végétalienne, 61 ans, a atterri à l’aéroport de Brisbane portant un masque de lion fantaisie aux petites heures du matin, mais a refusé de confirmer s’il participait à I’m A Celebrity.

George a cependant adressé ses demandes aux patrons d’ITV – qui obligent toutes les stars de cette année à se verrouiller avant de se rendre au camp au milieu des préoccupations persistantes de Covid.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’on lui demandait, George a dit au Sun : “Beaucoup de jus vert.”

La star a cependant insisté sur le fait qu’il n’était pas là pour l’émission ITV, nous disant : “Je suis ici pour faire une version de la Reine Lion.”

Interrogé pour savoir si le masque restera à l’intérieur du camp, il a répondu: “Espérons-le.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il mangerait des bestioles effrayantes dans la jungle ou s’il était simplement un «lion végétalien», il a ajouté: «Je suis une reine du lion, je vous l’ai dit», avant d’insister: «J’aime toutes les créatures. ”

Le chanteur, qui a remporté d’énormes succès dans les années 1980 avec Karma Chameleon et Do You Really Want To Hurt Me, a également confirmé qu’il méditerait sur le spectacle qui commencera avec 10 célébrités.

Les présentateurs Ant McPartlin, 46 ans, et Declan Donnelly, 47 ans, ont atterri cette semaine alors que l'émission revient Down Under pour la première fois en deux séries après la pandémie de Covid.





Parlant d’Ant et Dec, George a déclaré: “Je les aime tous les deux.”

George, qui est devenu un DJ de club très réussi après sa carrière pop, rejoint les stars qui sont déjà arrivées sur la Gold Coast, notamment le DJ radio Chris Moyles, Olivia Attwood de Love Island et le tout premier royal Mike Tindall de l’émission.