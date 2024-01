Le caucus républicain de l’Iowa établit un nouveau record d’achats de publicités politiques par l’État

Environ 84 millions de dollars sur les 120 millions de dollars d’achats publicitaires au total provenaient des campagnes et des alliés des trois principaux candidats, Trump, Haley et Florida. Le gouverneur Ron DeSantis, selon les données. Ce chiffre comprend les spots télévisés, radiophoniques et numériques.

Parmi les trois premiers, Haley et ses alliés ont dépensé le plus : 37 millions de dollars rien que dans l’Iowa.

Malgré l’avantage de Haley dans la guerre des dépenses publicitaires dans l’Iowa, Trump ne prend clairement pas pour acquis son avance massive dans les sondages.

Ensemble, la campagne de l’ancien président et le groupe extérieur qui le soutient, Make America Great Again Inc., ont diffusé environ 21 000 publicités télévisées au cours de ce cycle. Cela équivaut à peu près aux 22 000 spots que l’équipe Haley a payé pour diffuser, selon les données de Wesleyan Media Project, examinées par CNBC.

“À en juger par le nombre de publicités placées dans l’Iowa et le New Hampshire, la campagne de Trump ne prend pas ces États pour acquis”, a déclaré Michael Franz, codirecteur du Wesleyan Media Project, dans un communiqué publié avec le rapport.

Les groupes alliés de Haley et DeSantis dans l’Iowa paient pour plus que de simples publicités.

Americans for Prosperity Action, un super PAC soutenant Haley et financé en partie par le milliardaire Charles Koch, a déclaré qu’il prévoyait de frapper à 50 000 portes au cours des huit jours entre le 7 janvier et la journée du Iowa Caucus.

Le groupe a déclaré à CNBC qu’il comptait plus de 150 employés et bénévoles dans tout l’État de Hawkeye, travaillant à renforcer le soutien à Haley. En plus des bénévoles, AFP Action a dépensé plus de 900 000 dollars en publicités pro-Haley ciblant les électeurs de l’Iowa, selon AdImpact.

Néanmoins, le groupe semblait gérer ses attentes pour lundi soir.

“Même si l’Iowa et le New Hampshire sont importants, nous construisons sur le long terme. Nous avons déjà lancé de la publicité et des actions de sensibilisation individuelles en Caroline du Sud et dans un certain nombre d’États du Super Tuesday”, a déclaré Bill Riggs, un porte-parole d’Americans for Prosperity Action, a déclaré à CNBC dans un e-mail.

“L’équipe DeSantis a clairement indiqué qu’elle avait besoin de l’Iowa pour survivre. Notre objectif est d’aider Nikki Haley à terminer en force et à maintenir l’élan dans le New Hampshire”, a déclaré Riggs.

La campagne de DeSantis et deux alliés extérieurs ont dépensé au total 30 millions de dollars en publicités télévisées, numériques et radiophoniques dans l’Iowa. Mais ils ont également été actifs en faisant du porte-à-porte et en dialoguant avec les électeurs de l’Iowa.

L’un des deux super PAC DeSantis, Never Back Down, a frappé à plus de 915 000 portes dans l’Iowa, selon l’organisation.

Quant au super PAC de Trump, MAGA Inc. n’a pas voulu fournir de données sur les efforts qu’ils ont déployés en dehors de leurs dépenses publicitaires pour soutenir l’ancien président.

“Nous laisserons à d’autres la responsabilité des élections pré-électorales”, a déclaré à CNBC Taylor Budowich, le chef du super PAC. “Je n’ai aucun intérêt à communiquer des efforts stratégiques ou tactiques aux médias.”