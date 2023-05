Le caucus parlementaire noir du Canada trouve un terrain d’entente avec ses homologues américains

Au fur et à mesure que le caucus parlementaire noir du Canada s’est développé, il était tout naturel que le groupe tende la main pour demander conseil et collaborer avec son homologue américain, déclare la sénatrice indépendante ontarienne Rosemary Moodie.

C’est pourquoi certains membres du Parliamentary Black Caucus étaient à DC cette semaine pour une première rencontre historique avec le Congressional Black Caucus des États-Unis. Le but : une occasion d’apprendre les uns des autres en tant que législateurs et défenseurs des problèmes qui affectent leurs communautés noires respectives.

« [The U.S.] était l’un de ces endroits, ces pays vers lesquels nous nous tournons, [that has] un caucus noir beaucoup plus grand et bien établi », a déclaré Moodie, coprésident de l’organisation, lors d’une réception tenue plus tôt cette semaine à l’ambassade du Canada.

« Nous avons été intrigués par le fait qu’il y avait tellement de thèmes similaires sur lesquels nous travaillons, beaucoup de problèmes vraiment troublants, persistants et tenaces », a-t-elle déclaré. « Et nous, nous étions curieux de … commencer à tendre la main et à nous associer et voir comment nous pouvons apprendre d’eux. »

« Pas à nous d’affronter seuls »

Elle a dit avoir découvert que de nombreux membres du Congressional Black Caucus des États-Unis avaient de la famille au Canada, tandis que les membres de leur propre groupe avaient de la famille aux États-Unis.

« Alors pourquoi ne parlons-nous pas, pourquoi ne nous associons-nous pas? »

La sénatrice indépendante de l’Ontario Rosemary Moodie, coprésidente du Caucus parlementaire noir du Canada, prend la parole lors d’une réception pour le Caucus noir du Congrès américain à l’ambassade du Canada à Washington, DC (Mark Gollom/CBC)

Le Caucus parlementaire noir du Canada a commencé en 2015 avec cinq membres, a déclaré Moodie, mais est depuis passé à 14. Il est présenté comme non partisan, combinant à la fois des députés et des sénateurs qui sont soit des Canadiens noirs, soit des alliés de Canadiens noirs, qui défendent des questions. qui sont importants pour les communautés noires du Canada.

L’organisation américaine existe depuis 1971 et compte actuellement plus de 50 législateurs de la Chambre et du Sénat.

« Ils ont fait beaucoup de choses positives pour les Afro-Américains », a déclaré le député libéral Greg Fergus, ancien coprésident du caucus, qui a également fait le voyage à DC « Je pense que nous avons eu du succès en termes de certains initiatives que nous avons prises, nous pouvons certainement apprendre de nos cousins ​​américains sur la façon de nous assurer que nous faisons le bon type de constitution de coalition. »

Chaque semaine, selon Steven Horsford, membre du Congrès du Nevada et président du Congressional Black Caucus, leur groupe se réunit pour le déjeuner pour discuter de problèmes, pendant « l’heure la plus importante, la réunion la plus importante de ce Capitole ».

S’adressant aux invités réunis à la réception de l’ambassade du Canada, Horsford a déclaré que les deux groupes avaient eu une « séance de travail incroyablement productive » au cours de laquelle ils ont discuté des rôles que les législateurs noirs ont joués dans la défense des communautés qu’ils servent « chaque jour ».

« Et je suis vraiment ravi d’avoir l’opportunité de continuer à faire ce travail », a-t-il déclaré. « Nous sommes partis [the] réunion avec une compréhension claire que nos problèmes ne sont pas les nôtres à affronter seuls. Nous travaillons tous ici pour assurer la sécurité de nos communautés et pour offrir des opportunités économiques aux personnes marginalisées et mal desservies. »

Rencontre avec des leaders noirs des droits civiques

Les parlementaires canadiens se sont également rendus à l’Université Howard, une institution de recherche historiquement noire, où ils ont rencontré des dirigeants d’organisations américaines de défense des droits civiques, notamment la National Association for the Advancement of Coloured People (NAACP) et la National Urban League (NUL).

« Nous avons beaucoup appris sur le Canada, sur les Back Canadiens, sur leurs défis, leurs luttes et leurs espoirs », a déclaré Marc Morial, président de la Ligue urbaine nationale.

Derrick Johnson, président et chef de la direction de la NAACP, a noté que leur organisation a été fondée dans la région de Niagara au Canada parce que les Amériques africaines ne pouvaient pas se réunir en toute sécurité sur le sol américain. (Mark Gollom/CBC)

« Je pense que nous avons été frappés par les similitudes. Les problèmes avec la police, le système judiciaire, la pauvreté, le manque de représentation et de voix. Les similitudes dans les conditions et les luttes sont, je pense, beaucoup plus claires pour nous qu’elles ne l’étaient avant cette réunion », a-t-il déclaré. .

Derrick Johnson, président et chef de la direction de la NAACP, a noté que leur organisation a été fondée dans la région de Niagara au Canada parce que les Amériques africaines ne pouvaient pas se réunir en toute sécurité sur le sol américain.

« Avoir cette conversation est à la fois historique mais c’est aussi une opportunité de continuer à bâtir sur l’intérêt mutuel que nous avons de veiller à ce que tous les êtres humains soient traités avec dignité, quelles que soient leurs origines nationales ou leur origine ethnique.«