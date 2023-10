Le Caucus LGBTQ de Californie a sollicité plus d’un million de dollars pour un groupe d’activistes renforçant sa législation

Les membres du California Legislative LGBTQ Caucus ont sollicité plus d’un million de dollars entre 2019 et 2023 pour un groupe d’activistes qui parraine et défend fréquemment leur législation, selon les archives publiques examinées par la Daily Caller News Foundation.

Égalité en Californie est une organisation militante LGBTQ qui promeut une législation destinée à faire progresser les priorités LGBTQ et l’idéologie de genre en Californie. L’organisation participe souvent au parrainage de projets de loi et travaille activement au lobbying en faveur des projets de loi pro-LGBTQ. (EN RELATION : Rencontrez le législateur démocrate au centre de la guerre contre les droits parentaux en Californie)

Membres actuels du California Legislative LGBTQ Caucus collectivement sollicité plus de 1 100 000 $ pour Equality California entre 2019 et 2023, tandis qu’Equality California et ses employés ont fait don de plus de 80 000 $ aux campagnes des membres du caucus, selon aux dossiers de campagne publique examinés par la DCNF.

Dans le cadre du système de paiement demandé par la Californie, les agents publics et les législateurs peuvent solliciter des paiements d’individus ou d’organisations à un autre individu ou organisation « à des fins législatives, gouvernementales ou caritatives ». selon à la Fair Political Practices Commission de Californie.

Ces paiements, souvent émanant de grandes entreprises, d’entreprises technologiques et d’organisations à but non lucratif, comprenaient le parrainage des Equity Awards d’Equality California, le parrainage des Los Angeles Equality Awards et le parrainage du gala Equality California à San Francisco.

Equality California Institute, une organisation 501(c)(3) qui est un partie du groupe Equality California, a dépensé plus de 300 000 $ en efforts de lobbying pour influencer les corps législatifs en 2020 et plus de 250 000 $ en 2019, selon aux déclarations fiscales examinées par la DCNF.

Christopher Ward, membre de l’Assemblée démocrate de Californie, a sollicité environ 680 000 $ de paiements versés à Equality California entre 2021 et 2023, selon le système de suivi du système de paiement demandé par la Californie. Le sénateur démocrate de l’État de Californie, Scott Wiener, a sollicité près de 150 000 dollars de paiements versés à Equality California entre 2019 et 2023.

Égalité en Californie sponsorisé et promu Wiener’s BS 107, signé par le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom en septembre 2022, qui empêche les tribunaux d’appliquer les ordonnances judiciaires de l’extérieur de l’État révoquant la garde des parents qui ont permis à leurs enfants de changer de sexe en Californie. Ils aussi sponsorisé Wiener’s BS 239qui a réduit les sanctions pour transmission volontaire du VIH en Californie en 2017, et a été signé par l’ancien gouverneur démocrate de Californie, Jerry Brown, en octobre 2017.

Equality California a également fait la promotion de Ward’s AB 2194qui impose aux pharmaciens de suivre des formations de « compétence culturelle » qui leur apprennent l’idéologie du genre, selon sur leur site Web.

Wiener a sollicité 15 000 $ auprès de Grubhub pour Equality California et 10 000 $ auprès de la Fédération californienne des enseignants, selon le suivi des paiements.

Equality California a contribué environ 14 000 $ aux campagnes sénatoriales de Wiener en 2016 et 2020 et environ 8 000 $ aux campagnes de Ward à l’Assemblée 2020 et 2022, selon les documents de financement de campagne.

L’ancien directeur exécutif d’Equality California, Rick Zbur, est maintenant président de l’Assemblée démocratique Caucus de Californie et membre du caucus LGBTQ de la législature. Zbur a écrit AB5qui oblige les enseignants à passer des tests de « compétence culturelle » sur l’idéologie du genre.

Égalité en Californie promu AB 5 et a demandé à Newsom de signer la facture.

Evan Low, membre de l’Assemblée démocrate de Californie, a sollicité environ 150 000 $ de paiements versés à Equality California en 2019, selon le système de suivi du système de paiement demandé par la Californie. Le sénateur démocrate de l’État de Californie, Toni Atkins, a sollicité au moins 50 000 $ de paiements versés à Equality California en 2022.

Faible auteur AB 1741, qui a consacré le 20 novembre comme Journée du souvenir des transgenres en Californie après avoir été signé par Newsom en juin 2022, un projet de loi soutenu par Equality California. Atkins est actuellement président pro tempore du Sénat, selon vers un site Web du gouvernement californien.

Equality California a contribué au moins 15 000 $ aux campagnes des membres de l’Assemblée de Low en 2018, 2020 et 2022 et au moins 2 500 $ aux campagnes d’Atkins au Sénat en 2016 et 2020, selon les documents de financement de campagne.

Le sénateur de l’État démocrate de Californie, John Laird, a sollicité au moins 35 000 $ de paiements versés à Equality California entre 2021 et 2022. Sabrina Cervantes, membre de l’Assemblée démocrate de Californie, a sollicité au moins 31 000 $ de paiements versés à Equality California en 2019.

Laird a écrit BS 857, un projet de loi que Newsom a signé en septembre, et exige que le surintendant de l’instruction publique crée un « groupe de travail consultatif » pour « identifier les besoins » des étudiants LGBTQ et suggérer des politiques LGBTQ pour les enfants dans les écoles californiennes. Ce projet de loi a également été soutenu et promu par Égalité Californie.

Equality California a contribué au moins 2 000 $ à la campagne sénatoriale de Laird en 2020 et au moins 38 500 $ aux campagnes de Cervantes en 2016, 2018, 2020, 2022 et 2024, selon les documents de financement de la campagne.

Equality California, Wiener, Ward, Atkins, Low, Laird et Cervantes n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

