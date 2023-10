Le cauchemar politique à deux têtes de Biden : financement de l’Ukraine et sécurité des frontières

Les responsables de l’administration Biden ont lancé des appels cette semaine pour évaluer l’intérêt des démocrates et des républicains concernant l’inclusion de l’argent frontalier et d’éventuels changements de politique dans le prochain accord de financement, selon deux personnes proches des discussions.

« Dans nos conversations avec les membres, nous plaidons pour le supplément que le président Biden a envoyé au Congrès et rendu public – et non pour les politiques frontalières qui n’étaient pas incluses dans cette proposition », a déclaré l’attaché de presse adjoint Andrew Bates dans un communiqué. « L’administration a clairement indiqué que le Congrès doit agir avec un sentiment d’urgence à la fois sur le financement de la sécurité des frontières demandé par le président et sur l’aide à l’Ukraine, qui sont toutes deux incluses dans le supplément. Ces priorités ne doivent pas être conditionnées à des politiques frontalières néfastes.

L’espoir des démocrates est que s’ils parviennent à apaiser les républicains de la Chambre des représentants en leur proposant une offre substantielle de sécurité aux frontières, ils pourront en obtenir suffisamment au conseil d’administration pour obtenir davantage d’argent de l’Ukraine.

« Il n’y a pas de temps à perdre. Le temps ne joue pas en notre faveur. Combinaison [Ukraine funding] avec la sécurité des frontières est certainement quelque chose qui doit être discuté », a déclaré mercredi le sénateur Richard Blumenthal (Démocrate du Connecticut). « Je pense que c’est l’une des voies probables auxquelles nous sommes confrontés étant donné toute l’incertitude et le chaos qui règnent là-bas. »

Mais la Maison Blanche, du moins publiquement, a continué à insister sur le fait que les deux questions ne doivent pas nécessairement être codépendantes. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré cette semaine aux journalistes de la Maison Blanche que la sécurité des frontières et le financement supplémentaire de l’Ukraine sont « importants », notant que la Maison Blanche a inclus 4 milliards de dollars dans son budget supplémentaire pour la sécurité des frontières. Mais il a ajouté : « Nous ne pensons pas qu’ils aient besoin d’être liés ou dépendants l’un de l’autre. Mais les deux sont importants.

Sur la Colline, les sentiments sont différents, surtout parmi les Républicains. Le sénateur Mike Rounds (RS.D.), qui soutient davantage d’aide à l’Ukraine, a suggéré mercredi que conjuguer les deux questions pourrait être le seul moyen de faire franchir la ligne d’arrivée au financement de l’Ukraine.

Plusieurs Démocrates ont également exprimé leur soutien au financement de la sécurité aux frontières, mais les Républicains ont exigé des changements de politique en même temps que l’argent, ce qui pourrait être plus difficile à obtenir le soutien des Démocrates. Blumenthal a soutenu qu’il existe un moyen d’enfiler cette aiguille.

« Il arrive un moment où le financement signifie également une application plus rigoureuse et cela peut être considéré comme un changement de politique », a-t-il déclaré.

Il s’agit d’un moment à enjeux élevés et difficile pour le président, alors qu’une réussite déterminante en matière de politique étrangère et un défi majeur en matière de politique intérieure se croisent, la résolution s’appuyant en partie sur un Congrès divisé et une Chambre républicaine sans président choisi – sans parler d’un conflit serré. date limite pour empêcher le gouvernement de fermer ses portes.

« Je pense que c’est vraiment un défi de taille de penser que ce qu’ils vont proposer sera suffisant pour les républicains de la Chambre », a déclaré un ancien responsable de l’administration Biden.

Jennifer Haberkorn a contribué à ce rapport.

Vous aimez ce contenu ? Pensez à vous inscrire à la newsletter West Wing Playbook de POLITICO.