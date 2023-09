Le cauchemar « invisible » de Poutine : l’Ukraine dévoile un nouveau drone furtif kamikaze sous-marin de 20 pieds capable de transporter 1 000 livres d’explosifs qui sera destiné à la flotte russe de la mer Noire

Des images montrent le nouveau drone kamikaze sous-marin ukrainien « Marichka » en cours de contrôle avant son déploiement contre la marine de Vladimir Poutine.

La torpille de conception nouvelle – qui peut transporter environ 1 000 livres d’explosifs – devrait être lancée sur des navires de guerre et des sous-marins russes alors que l’Ukraine poursuit ses efforts pour repousser la marine de Vladimir Poutine en mer Noire.

Il devrait également viser le pont de Crimée, estimé à 3 milliards de livres sterling – une voie d’approvisionnement russe vitale vers l’Ukraine que les forces de Kiev ont déjà touchée à deux reprises pendant la guerre – et que les Russes n’ont réussi à réparer que partiellement.

Les images montrent l’arme marine de 20 pieds de long et d’une valeur de 355 000 £ vérifiée dans l’eau dans un endroit secret avant son déploiement.

Il s’agit d’un développement des volontaires d’Ammo.Ukraine qui se vante d’être invulnérable aux systèmes de guerre radioélectronique russes, le rendant largement « invisible pour l’ennemi ».

Il dispose également « d’un système de communication unique avec l’opérateur, qui permet de contrôler le submersible à de grandes distances et profondeurs ».

Il s’agit d’une innovation distincte du drone ukrainien « Sea Baby » qui a été utilisé contre le pont et d’autres navires de guerre.

Ses fabricants affirment que le drone Marichka « ne peut pas être détecté par les radars, les scanners et les échosondeurs » et qu’il a une portée d’environ 620 milles – plus que suffisante pour frapper des cibles russes clés stationnées autour de la Crimée occupée, sur la mer Noire.

Le drone sous-marin peut être utilisé pour frapper des cibles ennemies mais aussi pour de la reconnaissance, et a la capacité de se cacher en mode veille dans l’eau avant d’être dirigé sur une cible.

Afin de renforcer son arsenal, et face aux missiles à longue portée supérieurs de la Russie, l’Ukraine s’est mise à fabriquer des drones DIY qui se sont révélés être l’une des armes les plus meurtrières et les plus répandues depuis l’invasion de Poutine.

Une armée de volontaires construit jusqu’à 90 % des drones militaires ukrainiens dans des garages et des entrepôts disséminés dans tout le pays, avec environ 200 start-ups de drones opérant désormais à l’intérieur de ses frontières, selon L’économiste.

La majorité des drones sont utilisés au-dessus du sol, déployés par des soldats qui peuvent les piloter avec une extrême précision pour larguer des grenades sur les positions russes – détruire des tranchées et des bunkers – ou pour écraser des drones chargés d’explosifs sur des cibles cachées.

Le drone marin kamikaze de 20 pieds de long est vu dans l’entrepôt en cours de préparation pour les tests

Le drone marin kamikaze « Marichka » de 20 pieds de long est vu en train d’être descendu dans la mer pour des tests

Une équipe d’ingénieurs ukrainiens travaille sur le Marichka

Afin de renforcer son arsenal, et face aux missiles à longue portée supérieurs de la Russie, l’Ukraine s’est mise à fabriquer des drones DIY qui se sont révélés être l’une des armes les plus meurtrières et les plus répandues depuis l’invasion de Poutine. Sur la photo : un militaire ukrainien connu sous le nom de « Beha » du « Code 9.2 » lance un drone avant de survoler les positions russes sur la ligne de front dans la région de Donetsk.

Les drones sont également utilisés pour peindre des cibles à distance, permettant aux troupes de Kiev de localiser les positions russes et de tirer de l’artillerie et d’autres armes sur le matériel de Moscou et les soldats envahisseurs qui seraient autrement presque impossibles à localiser, et encore moins de s’approcher suffisamment pour obtenir un aperçu. confirmation de ses propres yeux.

Les drones DIY sont bricolés à partir d’appareils volants pouvant être achetés dans le commerce, d’appareils électroniques grand public, d’équipements de jeux informatiques et de pièces imprimées en 3D.

Ils sont faciles et relativement peu coûteux à construire, et des milliers de soldats ont désormais l’expérience de les construire à partir de pièces faciles à trouver.

Leurs fabricants testeront différentes combinaisons de pièces pour voir lesquelles fonctionnent le mieux et lesquelles peuvent le mieux échapper aux défenses aériennes de l’ennemi.

Des drones de diverses formes ont été utilisés dans plusieurs attaques très médiatisées, dont une qui a vu des explosions au-dessus du Kremlin, au cœur de Moscou, en mai.

De telles attaques de drones au plus profond du territoire russe sont devenues monnaie courante, avec d’autres cibles telles que des dépôts de munitions et des bases militaires.

La Russie a également eu recours à de tels drones et a également acheté des drones d’attaque Shahed de fabrication iranienne, qui ont fait des ravages sur les infrastructures ukrainiennes, tout en étant également utilisés pour cibler des sites civils – avec des conséquences tragiques.

Un énorme incendie et une épaisse fumée noire s’élèvent du pont de Kertch en octobre 2022

Des ouvriers restaurent les voies ferrées du pont de Kertch qui relie la Crimée à la Russie, près de Kertch, le 9 octobre 2022, après que l’Ukraine ait détruit une partie du passage avec un drone présumé

Kiev a également été pionnière dans l’utilisation de drones navals « kamikaze », des navires sans pilote chargés d’explosifs qui sont dirigés vers les navires de guerre russes et qui explosent à l’impact. Dans certains cas, ils ont réussi à endommager des navires russes.

Des drones marins – similaires au Marichka testé par l’Ukraine – auraient également été déployés en octobre 2022 pour détruire un tronçon du pont de Kertch qui relie la Crimée occupée à la Russie continentale.

Une deuxième attaque du pont en juillet 2023, également présumée menée par des drones aquatiques, a provoqué l’effondrement complet d’une partie de la chaussée.

À grands frais pour la Russie, le pont de plus de 16 milles a été ouvert par Poutine lui-même en 2018, quatre ans après l’annexion illégale de la Crimée par la Russie, et constitue une voie d’approvisionnement clé pour les soldats russes combattant dans le sud de l’Ukraine.