Le cauchemar en latex de Kim Kardashian, le désastre sur scène de Miley Cyrus parmi les pires dysfonctionnements vestimentaires d’Hollywood

Les stars prennent souvent des risques en matière de mode, mais parfois leurs choix de style entraînent de malheureux dysfonctionnements dans leur garde-robe.

Kim Kardashian a déchiré son pantalon avant de monter sur scène pour discuter de sa société de capital-investissement, SKYY Partners, et a détaillé l’incident dans un récent épisode de « Les Kardashian », tandis que Miley Cyrus a perdu son haut alors qu’elle co-animait une émission spéciale pour le réveillon du Nouvel An. avec Pete Davidson.

Voici un aperçu de quelques stars qui ont subi des dysfonctionnements désastreux dans leur garde-robe, et ce qu’elles ont dit à leur sujet.

Kim Kardashian

Kardashian a subi un malheureux dysfonctionnement de sa garde-robe lors de la conférence iConnections Global Alternatives en février. Le moment a été filmé alors que le tournage de « Les Kardashian » avait déjà commencé.

Dans un aperçu de l’épisode de la semaine prochaine, Kardashian peut être vue dans la salle de bain après avoir réalisé que ses leggings en latex s’étaient déchirés. « Toutes mes fesses sont sorties », a-t-elle déclaré dans un confessionnal, et on peut l’entendre dire « c’est collé à mon putain de–. Ça fait tellement mal », alors qu’elle réalise à quel point son pantalon est déchiré.

L’incident a eu lieu quelques instants avant que la star de télé-réalité ne monte sur scène pour prendre la parole lors de la conférence. Elle a ensuite été vue sur scène portant un blazer noir pour cacher ses fesses, mais cela ne l’a pas empêchée de se sentir un peu mal à l’aise.

« Je mourais intérieurement, assise sur scène, comme si je sentais une brise dans mon a–« , a-t-elle déclaré dans un confessionnal.

Miley Cyrus

La nouvelle année a commencé en beauté pour Cyrus en 2022, lorsque son haut est tombé à mi-performance alors qu’elle montait sur scène pour l’émission spéciale NBC « Miley’s New Year’s Eve Party », qu’elle a co-animée avec Davidson.

Lorsqu’elle est montée sur scène pour chanter « Party In the USA », la chaîne de son haut dos nu argenté s’est cassée, l’obligeant à tenir elle-même sa chemise. Après avoir joué dans cet état pendant quelques secondes, elle s’est détournée des caméras, a laissé sa chemise tomber au sol et a marché dans les coulisses, pour revenir quelques instants plus tard vêtue d’une veste de costume rouge.

Elle a continué à chanter « Party in the USA », en changeant les paroles pour faire un clin d’œil au dysfonctionnement de sa garde-robe, en chantant « Tout le monde me regarde définitivement maintenant », avant de dire « Je porte toujours le plus de vêtements que j’ai jamais portés sur scène ». « .

En mai, Cyrus a réfléchi à ce moment en parlant au British Vogue.

« Cette tenue n’est pas restée très longtemps car la chaîne dans le dos s’est cassée », a-t-elle expliqué. « Mais qu’est-ce qu’une performance télévisée en direct alors que tout se passe bien ? La télévision en direct, c’est un parcours sur la corde raide. Ils veulent vous voir pendre, mais ils ne veulent pas vous voir tomber. Nous avions fait la promotion de la série en disant : « C’est Miley ». Cyrus et Pete Davidson, ils sont tellement sauvages qu’on ne sait jamais ce qui va se passer. Et comme Pete, je suis plutôt classe. Et les audiences montaient en flèche. Montrez vos seins et vous serez renouvelé. Dolly [Parton] ça m’a appris ça. »

Heidi Klum

Heidi Klum a accidentellement partagé plus que ce qu’elle voulait au Festival de Cannes plus tôt cette année, après que le mannequin ait connu un dysfonctionnement dans sa garde-robe alors qu’elle marchait sur le tapis rouge.

En posant pour des photos dans une robe jaune Zuhair Murad, Klum a levé les bras pour montrer la cape de la robe, exposant sa moitié supérieure.

Bien que Klum n’ait pas parlé publiquement de l’incident, elle ne semblait pas perturbée par l’incident. Klum a continué à fouler le tapis avec son sourire caractéristique sur le visage alors qu’elle assistait à la première du film « La Passion de Dodin Bouffant ».

Émilie Blunt

Florence Pugh a prouvé qu’elle était la fille ultime lorsqu’elle a sauvé Emily Blunt d’un dysfonctionnement majeur de sa garde-robe alors qu’elle marchait sur le tapis rouge lors de la première de « Oppenheimer » en juillet.

Blunt portait un costume métallisé doré pailleté lors de la première, tandis que Pugh portait une robe bleue avec un décolleté plongeant. Alors qu’ils posaient pour des photos ensemble sur le tapis, le bouton du haut de Blunt s’est ouvert, révélant le soutien-gorge noir en dentelle de l’actrice.

L’actrice de « A Quiet Place » avait l’air choquée et s’est rapidement déplacée pour couvrir sa poitrine. Pugh a réagi tout aussi rapidement, tirant instinctivement Blunt près de son corps pour cacher le dysfonctionnement de sa garde-robe aux caméras, pendant qu’elle travaillait à refermer le bouton.

Blunt et Pugh jouent tous deux dans « Oppenheimer », qui raconte l’histoire de J. Robert Oppenheimer, le physicien en charge du projet Manhattan et qui est souvent appelé « le père de la bombe atomique ». Pugh jouait son amant, Jean Tatlock, tandis que Blunt jouait sa femme, Kitty Oppenheimer.

Amanda Seyfried

En foulant le tapis rouge lors des Critics’ Choice Awards 2023 en janvier, Amanda Seyfried portait une robe Dior dorée d’archives, qui n’arrêtait pas de tomber d’elle toute la nuit.

« Ça continue de se casser. Je ne plaisante pas, ça continue de se déchirer. C’est en fait comme si c’était cassé », a-t-elle déclaré à Access Hollywood sur le tapis. Tout en parlant au point de vente, la manche de Seyfried a glissé le long de son bras, ce qui l’a incité à plaisanter : « Je vais juste enlever ma robe. »

Seyfried était présente en tant que nominée pour la meilleure actrice dans une série limitée ou dans un téléfilm pour son rôle dans « The Dropout », dans lequel elle incarnait la vraie Elizabeth Holmes. Le PDG et fondateur de Theranos a été condamné à plus de 11 ans de prison pour avoir fraudé des investisseurs. En acceptant le prix, on pouvait voir Seyfried monter les marches en tenant sa robe par l’arrière, pour éviter un dysfonctionnement encore plus grave.

Plus tard dans la soirée, Seyfried a rejoint le casting de « The Dropout » sur scène lorsque le spectacle a remporté le prix de la meilleure série limitée, mais cette fois, elle portait une veste noire, apparemment pour cacher l’état dégradé de la robe.