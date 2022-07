Le cauchemar du comité 1/6 de Trump se poursuivra jusqu’en janvier

Facebook



L’enquête du Comité 1/6 ne se terminera pas après l’audience de cette semaine et pourrait ne pas se terminer tant que la nouvelle Chambre ne sera pas assise en janvier.

Politique rapporte :

Alors que ses audiences d’été montrent des signes d’ébranlement de l’appel électoral de Donald Trump, certains membres du panel décrivent l’audience de jeudi comme la dernière d’une série. Les membres du comité, les aides et les alliés sont enhardis par la réaction du public aux informations qu’ils découvrent sur les actions de l’ancien président et disent que leur sprint complet se poursuivra, même après novembre.

La seule échéance difficile, disent-ils, est le 3 janvier 2023, lorsque les républicains prendront probablement le contrôle de la Chambre.

Le Comité a changé de cap sur son calendrier. Il pourrait y avoir de nouvelles audiences et d’autres témoins continuent de se présenter.

Les questions soulevées par la destruction de preuves par les services secrets méritent une enquête plus approfondie. Le Comité ne semble pas avoir effleuré la surface du rôle des membres républicains de la Chambre dans la tentative de coup d’État, et il y a encore plus de preuves à révéler dans les enquêtes criminelles en cours du DOJ et de l’État sur le complot de faux électeurs.

L’enquête a été un cauchemar pour Trump. Il n’a pas de plate-forme. L’ancien président déchu ne peut pas repousser. Il est clair qu’il s’appuie sur une note de service du DOJ récemment révélée pour l’aider à éviter les poursuites en annonçant tôt sa candidature pour 2024, mais Trump cherche également une plate-forme sur laquelle repousser le Comité et remodeler le récit une fois l’enquête terminée.

Cependant, le Comité ne mettra pas fin de sitôt à l’enquête et au cauchemar de Trump.