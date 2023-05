Le cauchemar des inondations frappe les villes italiennes avec quatre morts et des milliers d’évacuations

Au moins quatre personnes sont mortes et des milliers ont été évacuées de leurs maisons dans le nord de l’Italie aujourd’hui alors que des inondations dévastatrices déclenchées par des pluies torrentielles ont déchiré des dizaines de villes.

Des familles désespérées – y compris de jeunes enfants et des personnes âgées – ont été forcées de grimper sur les toits de leurs maisons alors qu’elles attendaient anxieusement que les sauveteurs les rejoignent en hélicoptère.

Dans la ville de Cesena, dans la région la plus durement touchée du nord de l’Émilie-Romagne, les habitants ont été contraints de nager dans les rues submergées, devant des voitures coulées et des meubles flottants, pour atteindre un terrain plus élevé.

Une vidéo montre une mère désespérée accrochée à sa jeune fille tout en agitant frénétiquement de l’aide alors que l’eau montait jusqu’à sa poitrine devant sa maison. Deux hommes ont été vus courir pour nager pour atteindre la paire, l’un plaçant la jeune fille au-dessus de sa tête pour l’empêcher d’être emportée dans les eaux rapides.

La jeune fille a été passée dans les bras d’autres sauveteurs debout sur une rive, tandis que d’autres voisins ont aidé sa mère à se mettre en sécurité après que la rivière Savio a éclaté.

Les inondations dévastatrices ont fait quatre morts jusqu’à présent dans la région d’Émilie-Romagne alors que l’eau a déchiré leurs maisons et transformé les rues en rivières.

Une vidéo montre une mère désespérée accrochée à sa jeune fille tout en agitant frénétiquement de l’aide alors que l’eau montait jusqu’à sa poitrine devant sa maison

Deux hommes ont été vus courir pour nager pour atteindre la paire, l’un plaçant la jeune fille au-dessus de sa tête (au centre) pour l’empêcher d’être emportée dans les eaux rapides.

Dans la ville de Cesena, dans la région la plus durement touchée du nord de l’Émilie-Romagne, les habitants ont été contraints de nager dans les rues submergées, devant des voitures coulées et des meubles flottants, pour atteindre un terrain plus élevé.

Les inondations ont fait des ravages à Cesena, avec des milliers de personnes évacuées de leurs maisons submergées mercredi

Un homme de 70 ans est décédé dans sa maison inondée à la campagne près de Cesena. Sa femme a été sauvée.

Un autre homme a été retrouvé mort chez lui à Forli après que la rivière Montone a débordé. Le maire de la ville a déclaré que les inondations étaient la « pire situation » que la ville ait jamais connue.

Quatre personnes sont portées disparues dans la région alors que les sauveteurs recherchent ceux qui sont piégés dans leurs maisons après que des rivières gonflées par des jours d’averses ont fait des ravages dans le nord.

Les pompiers ont secouru une famille avec un bébé de quatre mois et un homme handicapé dans la province septentrionale de Pesaro et Urbino.

Certaines familles ont été sauvées de leurs toits et emmenées en lieu sûr, dont un couple et leurs deux jeunes filles.

Les quelque 100 000 habitants de Cesena ont été invités à rester à l’écart des eaux déchaînées et à éviter les rez-de-chaussée s’ils vivent près de la rivière.

« Faites preuve de prudence, ne soyez pas curieux, afin qu’un désastre ne se transforme pas en tragédie », a déclaré à la télévision le maire de Cesena, Enzo Lattuca.

Quelque 900 personnes dans les zones inondées du nord de l’Italie ont été évacuées tard hier soir, certaines se réfugiant dans des gymnases ou des écoles.

Une jeune fille a été passée dans les bras de sauveteurs debout sur un terrain plus élevé, tandis que des voisins ont aidé sa mère à se mettre en sécurité après que la rivière Savio a éclaté.

Une maison est presque complètement submergée dans les eaux inondées à Ponte delle Grazie, près de Ravenne, en Italie, mercredi

Des sauveteurs mettent des personnes en sécurité à Forli après que des inondations ont frappé la région d’Émilie-Romagne, dans le nord de l’Italie

Au moins quatre personnes sont mortes et des milliers ont été évacuées de leurs maisons dans le nord de l’Italie aujourd’hui alors que des inondations dévastatrices déclenchées par des pluies torrentielles ont déchiré des dizaines de villes. Sur la photo: des voitures et des maisons ont été submergées dans l’eau à Cesena après que la rivière Savio a éclaté mercredi.

Des voitures sont immergées dans l’eau à Cesena après que la rivière Savio a débordé mercredi

Dans la ville de Cesena, dans la région du nord de l’Émilie-Romagne la plus durement touchée, les rues ont été transformées en rivières

Dans la ville touristique de Ravenne, dans le nord-est de l’Italie, les autorités ont exhorté les habitants à se déplacer vers les étages supérieurs des bâtiments pour affronter la tempête. Une personne y est décédée après que sa voiture a été immergée dans l’eau.

À Riccione, une ville balnéaire sur la mer Adriatique, le maire a averti les gens de rester chez eux alors que certains prenaient des canots pneumatiques pour naviguer dans les rues submergées.

Dans la zone située entre Ancône, un port majeur de l’Adriatique, et Pesaro et Urbino, deux villes populaires auprès des touristes, les pompiers ont assisté à 80 incidents liés aux inondations, notamment des arbres tombés, des coulées de boue et des automobilistes piégés.

Les météorologues ont déclaré que l’Italie pouvait s’attendre à plusieurs jours supplémentaires de fortes pluies, frappant le nord qui souffrait depuis des semaines d’un manque de pluie.

Les voyages en train ont été interrompus sur les liaisons Bologne-Ancône et Ravenne-Faenza, ont rapporté les médias italiens.

Dans les Balkans, la rivière Una est sortie de son lit et a submergé des parties du nord de la Croatie et du nord-ouest de la Bosnie, où les autorités ont annoncé l’état d’urgence.

Le maire de la ville de Bosanska Krupa en Bosnie a déclaré que des centaines de maisons avaient été inondées.

« Nous avons une apocalypse », a déclaré Amin Halitovic au réseau régional N1. « On ne compte plus les immeubles inondés. Ça n’a jamais été comme ça.

En Croatie, des centaines de soldats et d’équipes de secours ont continué d’apporter de la nourriture et d’autres produits de première nécessité aux habitants des zones touchées par les inondations qui ont été isolés chez eux. Aucune victime n’a été signalée jusqu’à présent.

CROATIE : Cette photo aérienne prise mardi montre une zone inondée à Obrovac, en Croatie

CROATIE: Un membre de la défense civile patauge dans les eaux de crue à Obrovac, en Croatie, mardi après que la rivière a débordé

CROATIE : les habitants ont placé des sacs de sable pour tenter de protéger leurs maisons des inondations à Obrovac, en Croatie

Les sauveteurs ont pataugé dans les eaux de crue lors des opérations de sauvetage à Forli après que des inondations ont frappé la région du nord de l’Italie en Émilie-Romagne aux premières heures de mercredi matin

Des pompiers et des sauveteurs sont vus à côté de bateaux lors d’opérations de sauvetage à Faenza

Ailleurs dans le nord de l’Italie, les autorités de Venise s’apprêtent à activer une barrière mobile dans la lagune dans l’espoir d’épargner à la ville les rares inondations de mai à marée haute.

Le système de barrières, connu sous son acronyme Moïse, et rappelant le récit biblique de la séparation de la mer Rouge, sera levé ce soir pour la première fois en mai.

Cela fait près de 20 ans que la construction a commencé sur le projet, qui n’est toujours pas terminé.

Ce mois-ci, un jour et demi de pluie ininterrompue a provoqué des inondations dans la région d’Émilie-Romagne, faisant au moins deux morts alors que les lits de rivières asséchés par la sécheresse débordaient.

Les précipitations sont survenues alors que l’Italie se préparait à une deuxième année de sécheresse, qui a épuisé son plus grand fleuve, le Pô. Le fleuve soutient l’agriculture dans la vaste vallée du Pô avant de se jeter dans la mer Adriatique à l’est de Bologne.

Alors que le nord-est de l’Italie a été le plus durement touché par les pluies torrentielles, les inondations ont également causé des dégâts dans le sud.

Sur l’île de Sicile, les sauveteurs ont répondu aux inondations, arbres tombés et autres problèmes dans la campagne entre Palerme et Trapani. Hier matin, le temps s’améliorait, ont indiqué les pompiers.