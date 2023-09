« Le cauchemar de tous les parents » : une jeune fille de 15 ans poignardée à mort près de Londres ; un adolescent arrêté

LONDRES (AP) — Une jeune fille de 15 ans a été poignardée à mort alors qu’elle se rendait à l’école juste au sud de Londres mercredi matin, et un suspect de 17 ans a été arrêté en lien avec sa mort, a annoncé la police.

La police métropolitaine a déclaré que les agents étaient sur les lieux vers 8h30, environ deux minutes après avoir reçu des informations selon lesquelles la jeune fille avait été poignardée à Croydon, un quartier résidentiel et commercial animé situé juste au sud de Londres.

Le surintendant principal Andy Brittain a déclaré que des véhicules de police, des ambulanciers paramédicaux et une ambulance aérienne avaient été dépêchés, mais que la jeune fille a été déclarée morte sur les lieux peu de temps après.

Environ 75 minutes plus tard, Brittain a déclaré qu’un suspect de 17 ans, qui aurait pu connaître la victime, avait été arrêté près de Croydon.

Brittain a déclaré que le suspect, qui n’a pas été identifié, était en garde à vue et a ajouté que la police ne recherchait personne d’autre en lien avec le meurtre sur la base des informations dont elle disposait.

« C’est le pire cauchemar de tout parent, et je sais que les policiers qui sont intervenus ce matin, ainsi que nos collègues des services d’urgence, sont dévastés par la mort de la victime », a-t-il déclaré à proximité du lieu de l’attaque.

« C’est une émotion que je partage et je sais que les gens de Croydon ressentiront la même chose », a-t-il déclaré.

Une tente médico-légale blanche a été érigée à l’intérieur d’un cordon de police sur les lieux.

Les coups de couteau impliquant des jeunes ne sont pas rares à Londres, mais il est relativement rare que de tels incidents impliquent des filles.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré qu’il avait le cœur brisé par ce décès.

Le plus haut officier de police du Met, Mark Rowley, qui a passé environ une heure sur les lieux, a déclaré que « le meurtre insensé d’une jeune fille de 15 ans alors qu’elle se rendait à l’école est impossible à comprendre ».

La jeune fille, qui n’a pas été nommée, était étudiante à l’Old Palace of John Whitgift School, une école privée pour filles à Croydon.

L’école a exprimé son choc face à « la mort insensée et tragique de notre ami et élève bien-aimé et apprécié ».

The Associated Press