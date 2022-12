Le cauchemar de Ronaldo, les points positifs de l’Espagne et l’histoire du Maroc : cinq points à retenir de la 17e journée de la Coupe du monde 2022

La Coupe du monde 2022 prend son premier jour de repos mercredi, après 17 jours d’action intense dans les phases de groupes et les 16 derniers du tournoi.

Le Maroc et le Portugal sont les deux dernières équipes à atteindre les quarts de finale, éliminant respectivement l’Espagne et la Suisse dans des circonstances assez différentes. Il y a cependant beaucoup d’histoires à discuter à propos de chaque match, Cristiano Ronaldo étant sur le banc pour le Portugal et le Maroc devenant la première nation africaine en trois tournois à réserver sa place dans les huit derniers.

Donc, cela étant dit, voici les cinq principaux plats à emporter QuatreQuatreDeux a appris au cours d’une autre journée stellaire d’action de la Coupe du monde.

Le Maroc sera-t-il le tout premier demi-finaliste africain ?

(Crédit image : Images sportives de qualité/Getty Images)

Le Maroc a sans aucun doute été le paquet surprise de Qatar 2022. Les Lions de l’Atlas ont donné un bon aperçu de ce qu’ils étaient en récoltant sept points en route vers la victoire d’un groupe contenant également la Croatie, finaliste en 2018, puis en consolidant leurs références en battant une équipe espagnole habile en huitièmes de finale. Ils ne sont que le quatrième pays africain – et le premier nord-africain – à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde.

Mais pourront-ils réussir là où le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010) ont échoué et accéder aux demi-finales ? Le Portugal – qui, après avoir laissé tomber Cristiano Ronaldo de son 11 de départ, a balayé de manière scintillante la Suisse 5-1 lors des 16 derniers – représente un test sévère dans les huit derniers, mais l’équipe de Walid Regragui – avec des superstars nationales telles que Achraf Hakimi et Hakim Ziyech, et des joueurs comme Sofyan Amrabat, qui s’est vraiment fait un nom dans ce tournoi, ne seront certainement pas découragés.

Ne pariez pas contre le Maroc qui emmènerait un autre adversaire ibérique jusqu’aux tirs au but – et nous avons déjà vu de quoi il est fait quand il s’agit de ce crunch ultime.

Sommes-nous plus près de savoir qui va tout gagner ?

Quelles que soient les raisons, pour la première fois depuis la Coupe du monde de 1994, aucune équipe n’a remporté trois matches sur trois – mais les 16 derniers de Qatar 2022 ont vu plusieurs prétendants passer à la vitesse supérieure. Les quarts de finale s’annoncent en effet très savoureux.

L’Angleterre et, dans une plus grande mesure, le Brésil ont tous deux balayé une opposition moindre au Sénégal et en Corée du Sud respectivement – mais si vous ne pouvez battre que ce qui est devant vous, autant le faire de manière globale.

La France n’a pas semblé totalement convaincante en battant la Pologne 3-1 – mais Kylian Mbappe l’a certainement fait, et il va sans dire que l’arrêter sera l’une des principales priorités de l’Angleterre lorsque les deux anciens vainqueurs s’affronteront samedi soir.

Les Pays-Bas et l’Argentine ont une longue histoire d’affrontements en Coupe du monde, et leur dernier semble étrangement équilibré. Sera-ce l’Oranje fonctionnel de Louis van Gaal ou – pour les romantiques – l’Alibceleste inspiré de Lionel Messi de Lionel Scaloni qui se qualifiera pour les demi-finales ?

Et puis il y a le Portugal, qui a quelque peu trébuché lors de la phase de groupes – puis a bel et bien laissé le frein à main après avoir laissé tomber Cristiano Ronaldo, démolissant une équipe suisse auparavant robuste 6-1 lors des 16 derniers matchs. Ronaldo pourrait ne pas commencer un autre match ce tournoi – mais il serait naïf d’écarter la possibilité qu’il ait encore un impact décisif.

Le Portugal va mieux sans Cristiano Ronaldo

(Crédit image : Getty Images)

L’entraîneur portugais Fernando Santos a pris la décision courageuse d’exclure Cristiano Ronaldo – ainsi que Joao Cancelo et Ruben Neves – pour le match des huitièmes de finale contre la Suisse, optant pour l’attaquant de Benfica Goncalo Ramos plutôt que pour le joueur établi de 37 ans.

Il n’était pas clair si Santos avait fait cela à cause de la pétulance de Ronaldo à être remplacé lors du dernier match de groupe du Portugal contre la Corée du Sud – mais ce qui était clair, c’est que le Portugal avait l’air beaucoup mieux sans qu’il ne commence. Ramos, seulement 21 ans, a été très impressionné contre la Suisse, battant Yann Sommer sous un angle apparemment impossible au début du match.

Il en a inscrit deux autres dans le match, s’assurant de réussir un triplé et de gagner sans aucun doute sa place dans l’équipe pour le quart de finale du Portugal contre le Maroc.

Ramos a offert du rythme à l’avant et une certaine agitation qui a permis aux joueurs derrière lui, tels que Joao Felix, Bruno Fernandes et Bernardo Silva, de s’épanouir. En effet, ce trio a dirigé le jeu, tandis que Ramos excellait en tête de file. Tous ses objectifs étaient également différents. Son premier, le smash susmentionné sous un angle serré; son second, un but de braconnier en travers du premier poteau ; le troisième, un éclat délicat lors de la course dans la boîte.

L’Espagne est une équipe d’avenir – sa défaite sur penalty contre le Maroc pourrait lui être très utile

(Crédit image : Getty Images)

Après avoir atteint la demi-finale de l’Euro 2020 et commencé la Coupe du monde 2022 avec une victoire 7-0 contre le Costa Rica, l’Espagne semblait forte et certainement une candidate pour aller jusqu’au bout au Qatar.

Cependant, ils se sont décrochés contre le Maroc, les pénalités prouvant une fois de plus leur ennemi juré. Bien qu’il s’agisse d’une manière amèrement décevante de terminer leur campagne, cela pourrait bien offrir à leurs jeunes joueurs une expérience d’apprentissage essentielle pour l’avenir, lorsqu’ils seront encore meilleurs.

Avec Pedri, Gavi, Rodri, Ferran Torres, entre autres, qui attendent tous d’atteindre leurs sommets, l’Espagne a un avenir prometteur, quel que soit le résultat. Certes, ils devront probablement dire au revoir à Sergio Busquets, mais cela pourrait permettre à Rodri de passer au milieu de terrain et de dominer les matchs à partir de là.

Si Luis Enrique reste pour un autre cycle, l’Espagne est en bonne position. Certes, ils auraient dû au moins atteindre les quarts de finale, et ne pas être en tête du groupe est médiocre, mais il y a beaucoup de points positifs pour l’Espagne à emporter avec eux.

Ce n’est certainement pas la fin de cette équipe espagnole – il reste encore beaucoup de promesses.

Les joueurs essaient-ils d’être trop intelligents lors des tirs au but ?

(Crédit image : Getty Images)

Sur les sept penaltys pris entre l’Espagne et le Maroc lors de leur fusillade, seuls trois ont été marqués – Pablo Sarabia, Sergio Busquets et Carlos Soler ont tous manqué pour l’Espagne, tandis que Badr Benoun n’a pas pu trouver le filet avec le sien.

Bien sûr, l’incroyable Panenka d’Achraf Hakimi a montré des nerfs d’acier et a été exécuté à la perfection, mais les pénalités manquées semblaient toutes quelque peu évitables. Avec la nouvelle technique des tireurs de penalty qui se concentrent sur le gardien de but, cela explique peut-être pourquoi il en manque plus.

Après tout, il y a une réticence pour un entraînement électrique à l’ancienne, qui semble presque la meilleure option. Certains joueurs ont la capacité d’effectuer des élans lents et de placer le ballon en toute confiance dans le coin opposé à l’endroit où le gardien se déplace – ala Neymar – mais d’autres ne semblent pas sûrs d’eux-mêmes lorsqu’ils le font.