Le cauchemar de Poutine qui a explosé pendant que nous ne regardions pas

Des missiles russes atterrissent à moins de 100 milles des frontières de la Moldavie. Le mois dernier, de mystérieuses explosions ont secoué le siège d’une agence de sécurité dans l’enclave séparatiste soutenue par la Russie. Une crise économique se profile. Et un général russe a menacé d’étendre la guerre en Ukraine à la frontière moldave.

Contrairement à d’autres voisins occidentaux qui accueillent des réfugiés ukrainiens, la Moldavie n’est pas membre de l’Union européenne et ne dispose pas des ressources dont dispose le bloc pour héberger et absorber le flux rapide de demandeurs d’asile. Pourtant, la Moldavie a accueilli plus de réfugiés ukrainiens par habitant que n’importe quel État de l’UE, dans une accumulation de crises qui a fait craindre que le petit pays du sud-est de l’Europe ne devienne le premier site de débordement de violence en provenance d’Ukraine.

Dans une interview exclusive avec The Daily Beast, Nicu Popescu, ministre moldave des affaires étrangères et de l’intégration européenne, a appelé les États-Unis et l’UE à accorder plus d’attention à la lutte de la Moldavie, afin de maintenir l’économie et la sécurité du pays. Il a demandé “une aide flexible et rapide au voisin le plus vulnérable de l’Ukraine”.

Depuis que les premières bombes russes sont tombées sur la ville ukrainienne d’Odessa le 24 février, la Moldavie, un pays d’environ 2,6 millions d’habitants, a accueilli plus de 400 000 réfugiés fuyant la guerre dévastatrice de Vladimir Poutine. La plupart finissent par transiter vers d’autres pays, mais environ 100 000 sont restés. Les Ukrainiens fuyant la violence vers la Moldavie ont été accueillis chaleureusement ; des volontaires attendaient les réfugiés avec de la nourriture faite maison, un câlin amical et un hébergement chez des particuliers. Mais les ressources sont mises à rude épreuve.

Contrairement à l’Allemagne, où le salaire mensuel moyen est d’environ 3 900 euros, les Moldaves gagnent environ 500 euros par mois. C’est un pays agricole dont l’économie est largement dépendante des exportations de fruits et légumes vers la Russie via l’Ukraine, un commerce désormais interrompu par la guerre d’à côté. Les prix de la nourriture, des vêtements et de l’essence ont considérablement augmenté pendant la guerre de 77 jours.

De plus, la Moldavie a récemment été secouée par une série d’explosions mystérieuses dans son territoire séparatiste de Transnistrie, la base d’environ 1 500 soldats russes. “Nous étions profondément inquiets”, a déclaré Popeskto. “Il existe un éventail de scénarios, de menaces et de risques.”