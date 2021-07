Le cauchemar de nos téléphones fouineurs

Pour moi, cependant, il ne s’agit pas d’un seul homme. Il s’agit d’une défaillance structurelle qui permet à des données en temps réel sur les mouvements des Américains d’exister en premier lieu et d’être utilisées à notre insu ou sans notre véritable consentement. Ce cas montre les conséquences tangibles des pratiques des vastes industries américaines de collecte de données, largement non réglementées.

Cette semaine, un haut responsable de la hiérarchie américaine de l’Église catholique romaine résigné après qu’un site d’information a déclaré qu’il avait des données de son téléphone portable qui semblait montrer l’administrateur utilisant l’application de rencontres LGBTQ Grindr et se rendant régulièrement dans des bars gays. Les journalistes ont eu accès à des données sur les déplacements et les traces numériques de son téléphone portable pendant trois ans et ont pu retracer ses déplacements.

La plupart des Américains comprennent maintenant que nos téléphones suivent nos mouvements, même si nous ne connaissons pas nécessairement tous les détails sanglants. Et je sais à quel point il peut être facile de ressentir une résignation en colère ou de simplement penser « et alors ? » Je veux résister à ces deux réactions.

La réalité aux États-Unis est qu’il existe peu de restrictions légales ou autres pour empêcher les entreprises de compiler les emplacements précis de nos déplacements et de vendre ces informations à qui que ce soit. Ces données sont entre les mains d’entreprises avec lesquelles nous traitons quotidiennement, comme Facebook et Google, ainsi que d’intermédiaires d’information pour la location avec lesquels nous n’interagissons jamais directement.

Le désespoir n’aide personne, même si c’est souvent ce que je ressens aussi. La perte de contrôle de nos données n’était pas inévitable. C’était un choix – ou plutôt un échec au fil des années par les individus, les gouvernements et les entreprises de réfléchir aux conséquences de l’ère numérique. Nous pouvons maintenant choisir un chemin différent.

Et même si vous pensez que vous et votre famille n’avez rien à cacher, je soupçonne que beaucoup de gens se sentiraient énervés si quelqu’un suivait leur adolescent ou leur conjoint partout où ils allaient. Ce que nous avons maintenant est peut-être pire. Potentiellement des milliers de fois par jour, nos téléphones signalent nos emplacements, et nous ne pouvons pas vraiment les arrêter. (Pourtant, voici des mesures que nous pouvons prendre pour atténuer l’enfer.)

Le comité de rédaction du New York Times a écrit en 2019 que si le gouvernement américain avait ordonné aux Américains de fournir des informations constantes sur leurs emplacements, le public et les membres du Congrès se révolteraient probablement. Pourtant, lentement au fil du temps, nous avons collectivement et tacitement accepté de transmettre volontairement ces données.

Nous tirons des avantages de ce système de localisation, notamment des applications de trafic en temps réel et des magasins à proximité qui nous envoient des coupons. Mais nous ne devrions pas avoir à accepter en retour la surveillance perpétuelle et de plus en plus envahissante de nos déplacements.