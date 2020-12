David Moyes espère battre Man United pour la première fois depuis qu’il a quitté le club. CLIVE ROSE / POOL / AFP via Getty Images

Cela a pris près de huit ans, mais David Moyes sort enfin de l’ombre de son cauchemar de Manchester United. L’écossais peut sceller son rajeunissement en guidant West Ham United dans le top quatre de la Premier League samedi, et il pourrait le faire avec une victoire contre le club qui l’a presque brisé.

La saison 2020-21 a été imprévisible compte tenu de l’impact du COVID-19. La pré-saison raccourcie, la fenêtre de transfert tardive et le calendrier trépidant des matches ont créé une situation dans laquelle Everton, Aston Villa et Leeds United peuvent s’épanouir et des joueurs tels que Jack Grealish, Dominic Calvert-Lewin et Patrick Bamford excellent. Carlo Ancelotti nous a rappelé son calibre en tant que manager d’élite à Everton, tout comme Jose Mourinho à Tottenham Hotspur; Moyes, en comparaison, a tranquillement poursuivi son travail à West Ham sans trop d’histoires, apportant stabilité et sentiment de calme, ce qui n’est pas une mince affaire.

Si gérer United s’est avéré être le travail impossible pour Moyes après avoir remplacé Sir Alex Ferguson à l’été 2013, concluant par son limogeage avant la fin de sa première saison, le défi de rétablir une sorte d’ordre et de cohérence à West Ham quand il retourner au club pour un deuxième sort n’allait pas être une tâche facile.

Bien qu’il se soit bâti une réputation de gestionnaire de haut niveau éprouvé pendant 11 ans à Everton de 2002 à 2013, le passage de Moyes chez United semblait effacer toutes ces réalisations. Il était hors de sa profondeur à United et pas préparé pour un travail d’une telle ampleur. Moyes a alors fait de mauvais choix de carrière, acceptant des emplois tout aussi difficiles. Il a été limogé après 364 jours à la tête de la Real Sociedad après avoir tenté hardiment, mais peut-être naïvement, sa chance en Liga. Puis vint l’expérience traumatisante de Sunderland, où il entra dans un navire en perdition, prédit une lutte après seulement deux matchs en charge et a eu raison en continuant à subir la seule relégation de sa carrière.

Lorsqu’il a été embauché par West Ham la première fois, en novembre 2017, c’était un exercice de lutte contre les incendies – comme en témoigne l’obtention d’un contrat jusqu’à la fin de la saison 2017-2018. Il les a maintenus, mais les propriétaires voulaient un plus grand nom en charge; ils laissèrent partir Moyes et nommèrent Manuel Pellegrini.

Moyes a ensuite passé 18 mois hors du jeu. Everton avait déjà décidé de ne pas le réembaucher lorsqu’ils ont nommé Ancelotti. On ne savait pas d’où viendrait sa prochaine opportunité, et il a donc accepté le défi de garder West Ham en Premier League au milieu des troubles de la part des supporters, qui étaient en colère contre le mauvais recrutement du club et la décision de quitter Upton Park pour le stade olympique. en 2016.

Moyes aurait pu être pardonné de penser que ses jours au sommet étaient comptés et que son séjour à Manchester le dépasserait pour le reste de sa carrière. Mais même si West Ham s’était tourné vers lui comme une autre solution à court terme, le résultat a été quelque peu différent et le mérite revient à Moyes d’avoir mis le club dans un endroit beaucoup plus sain. Il est de nouveau sans contrat à la fin de cette saison, mais il semble peu probable qu’on lui dise de repartir.

West Ham était 16e et un point au-dessus de la zone de relégation lorsque Moyes a accepté de retourner au stade de Londres. Cela pourrait être perçu comme un acte de désespoir alors qu’il tentait de ressusciter sa carrière de manager, mais contre toute attente, cela s’est avéré être une excellente décision pour le manager et le club.

Après avoir échangé sur le marché des transferts cet été avec une dépense globale nette de seulement 3,4 millions de livres sterling, Moyes a remodelé son équipe et apporté une cohérence indispensable.

Jusqu’à présent, sept joueurs sont apparus dans les 10 matchs de Premier League, avec Arthur Masuaku (9) et Fabian Balbuena (8) non loin derrière. Moyes a fait de Declan Rice l’un des milieux de terrain défensifs les plus impressionnants du pays et a également revitalisé Michail Antonio à l’avant.

Les principes qui étaient à la base du succès de Moyes à Everton – cohérence, clarté et confiance dans un groupe clé d’acteurs – sont revenus à West Ham et l’ancien Moyes commence à se montrer à nouveau.

Son expérience meurtrière à Old Trafford a eu un réel impact sur la réputation de Moyes, et le chemin du retour a été long pour le joueur de 57 ans. Il n’a pas réussi à enregistrer une victoire contre United depuis son limogeage en 2014, perdant deux fois et faisant match nul deux fois en quatre matchs, mais une victoire samedi propulserait non seulement West Ham aux positions de la Ligue des champions – cela servirait également de sorte de rachat pour Moyes.

Et peut-être, finalement, montrerait-il qu’il est passé de la plus grande déception de sa carrière.