Le cauchemar de l’Allemagne revient alors que le Japon les surpasse sur et en dehors du terrain

Si vous aimez le rythme rythmique d’un tambour, vous adorerez les fans du Japon. Si vous ne le faites pas, pas de chance.

Un seul groupe de supporters faisait tout le bruit à l’intérieur du stade international de Khalifa, et ce n’étaient pas les supporters allemands. Pendant 90 minutes, dont la plupart semblaient être une cause désespérée, ils ont chanté, ils ont applaudi et surtout, ils ont frappé ce tambour.

L’Europe se considère souvent comme le centre de l’univers du football, mais les équipes européennes n’ont remporté que trois matches dans ce tournoi jusqu’à présent – et leurs fans ne l’ont pas dominé non plus. Au lieu de cela, ce sont les Sud-Américains, les Asiatiques et bien sûr les Mexicains.

La FFT ne dit pas que les Mexicains sont partout au Qatar, mais lorsque nous nous sommes dirigés vers la consigne à bagages après France vs Australie hier soir, un homme s’était présenté pour récupérer… son sombrero. Le personnel a fouillé dans l’arrière-salle, a émergé avec le chapeau circulaire, puis a dû être renvoyé – ils avaient sorti le sombrero de quelqu’un d’autre par accident.

Étant donné que le match de la France a commencé une heure seulement après la fin du premier match du Mexique contre la Pologne de l’autre côté de Doha, on ne peut que présumer que les deux porteurs de sombrero n’avaient pas pu obtenir de billet pour El Tri et étaient venus voir Kylian Mbappé à la place. Compte tenu de la nature somptueuse de la performance de l’homme du PSG, ils n’ont probablement pas été entièrement déçus.

Les fans australiens l’étaient malheureusement – y compris le supporter qui s’est assis à côté de FFT dans le bus pour retourner à l’hébergement de la nuit, tenant un kangourou gonflable géant. “Il se sent un peu dégonflé”, m’a dit tristement le fan – bien que compte tenu de l’espace que l’énorme kangourou prenait encore, il était probablement encore moins dégonflé que la plupart.

Partout où vous êtes allé à Doha mardi, vous avez rencontré des supporters saoudiens en fête, qui avaient traversé la frontière en nombre pour voir leur victoire choc sur l’Argentine, créant une atmosphère incroyable à l’intérieur du stade Lusail.

La France contre l’Australie n’était pas tout à fait comme ça – les deux équipes avaient un nombre respectable de supporters itinérants, mais en particulier les Européens n’ont pas fait le voyage en tout à fait le même nombre que les fans de certains autres continents, peut-être rebutés par l’impopularité générale de la FIFA. décision d’attribuer la Coupe du monde au Qatar.

Sans un grand nombre de supporters itinérants, il y avait une assez grande quantité de sièges vides – avec quatre matches par jour, il n’y a qu’un nombre limité de supporters de football locaux pour combler les lacunes. Une fois que la France a enfin pris le contrôle du match, l’atmosphère a piqué du nez, sombrant dans le silence pendant quelques périodes. Au coup de sifflet final, beaucoup avaient décidé de faire une fléchette tôt pour attraper les transports en commun, et le stade était à moins de la moitié plein.

L’Allemagne contre le Japon était le cinquième des 10 matchs FFT est présent en l’espace de cinq jours cette semaine – heureusement, nous avons en quelque sorte réussi à manquer tous les 0-0 – et encore une fois, il était remarquable que la base de fans dominante n’était pas les Allemands, comme beaucoup auraient pu s’y attendre, mais le Japonais.

En dehors du sol, certains étaient venus déguisés, beaucoup arboraient des drapeaux nationaux et un autre brandissait une bannière Bob Marley. Ne nous demandez pas pourquoi. Les Allemands étaient beaucoup moins présents, leur optimisme n’étant pas élevé en tout cas après une campagne pas particulièrement impressionnante dans la Ligue des Nations – bien qu’une campagne qui les ait vus finir plus haut que l’Angleterre.

L’Angleterre a affronté une opposition asiatique dans le même stade lundi (avec seulement huit sites lors de cette Coupe du monde contre 12 en 2018, les stades sont utilisés plus régulièrement), et les Trois Lions ont battu l’Iran de manière impressionnante 6-2. Le Qatar a également succombé à l’Équateur, mais l’Arabie saoudite et le Japon ont remis le continent sur la carte du football cette semaine.

Le plus beau jour de l'histoire du football japonais 🙌Vous aimez le voir 🇯🇵

Comme avec l’Arabie saoudite, pendant longtemps, il n’y a eu aucun signe du choc qui allait se produire. L’Allemagne a mené grâce à un penalty d’Ilkay Gundogan, s’est vu refuser un but de Kai Havertz pour hors-jeu et semblait largement en contrôle. Malgré cela, les fans du Japon ont continué à faire du bruit, leur fidélité à leur équipe nationale ne montrant aucune limite.

En fin de compte, le plan de leur entraîneur a parfaitement fonctionné – garder le score bas pendant les 70 premières minutes, puis attaquer. Inévitablement, leurs buteurs Ritsu Doan et Takuma Asano jouent tous les deux dans leur club de football en Allemagne – et les deux buts ont déclenché des scènes ravissantes, alors que les remplaçants couraient le long de la ligne de touche pour célébrer, tandis que les fans se déchaînaient avec joie.

Pour l’Allemagne, il s’agissait de son premier match de Coupe du monde depuis sa défaite face à la Corée du Sud en 2018 – quatre ans plus tard, le cauchemar était revenu. Ce n’est pas une équipe allemande vintage, sur le papier ou sur le terrain, et au final ça s’est vu. Leur prochain match est contre l’Espagne – perdez cela et cela pourrait être une sortie en phase de groupes pour une deuxième Coupe du monde consécutive.

Quant au Japon, ses supporters seront à nouveau au rendez-vous pour leur deuxième match contre le Costa Rica. Chanter, applaudir et surtout frapper ce tambour.