Le libertarien Cato Institute enquête sur un article de blog publié par l’un de ses principaux collègues, ancien conseiller en politique économique du président russe Vladimir Poutine, qui contient des théories du complot sur les élections de 2020 et cherche à défendre les émeutiers pro-Trump qui ont pris d’assaut le Capitole la semaine dernière. .

Andrei Illarionov, chercheur principal au Center for Global Liberty and Prosperity du Cato Institute, a déclaré vendredi dans un article sur son blog personnel Live Journal que la prise d’assaut de la capitale était un «piège» tendu par la police à la suite d’une «provocation» délibérée. par les militants et démocrates de Black Lives Matter.

Il a également amplifié les affirmations non fondées sur l’infiltration d’antifa dans les manifestations, a affirmé qu’il était «encore inconnu» qui a remporté l’élection présidentielle de 2020, a accusé la direction du Parti démocrate de «chercher à établir sa domination de monopole dans le pays», et a écrit que les émeutiers étaient «Certainement pas» violer la Constitution américaine lorsqu’ils ont fait irruption dans le bâtiment.

La rhétorique contraste fortement avec une déclaration publiée la semaine dernière par Peter Goettler, président et chef de la direction du Cato Institute, qui a qualifié l’attaque du Capitole «d’attaque directe contre la Constitution des États-Unis, l’état de droit et notre république constitutionnelle».

Les commentaires d’Illarionov sont maintenant «en discussion entre la haute direction» et directement avec Illarionov, a déclaré Corie Whalen, porte-parole de Cato.

« L’équipe de direction de l’Institut Cato rejette catégoriquement les affirmations faites dans le billet de blog par M. Illarionov », a déclaré Whalen dans un communiqué à POLITICO. «La question est en discussion entre la haute direction et avec M. Illarionov. La perturbation violente des processus constitutionnels est inacceptable et doit être rejetée sans équivoque. La règle de la foule n’est pas une voie vers la liberté. Tenter de maintenir par la force un président vaincu au pouvoir frappe au cœur des dispositions de la Constitution pour protéger les droits et les libertés du peuple américain.

Cato est l’une des nombreuses institutions et entités qui ont tenté de se distancer du président Donald Trump et de ses alliés à la suite de l’attaque meurtrière du Capitole. Mais certains analystes ont exprimé des inquiétudes quant au fait que les commentaires d’Illarionov sont légitimés en vertu de son affiliation avec le groupe de réflexion, et soulèvent à nouveau le spectre des tentatives russes de semer le chaos et le doute sur la légitimité des élections américaines.

Ilya Zaslavskiy, un chercheur qui dirige actuellement un projet sur la kleptocratie post-soviétique, a qualifié les messages d’Illarionov de «carrément dangereux», notant qu’ils sont largement partagés en Russie et parmi les partisans russo-américains de Trump.

« Apparaissant académique et analytique, il alimente davantage la haine et l’insurrection », a déclaré Zaslavskiy.

Selon la biographie de l’Institut Cato d’Illarionov, il a été «principal conseiller économique» de Poutine de 2000 à décembre 2005 et «est un ami de longue date de l’Institut Cato». Illarionov n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.