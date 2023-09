Le Catch-22 de Kevin McCarthy à l’arrêt

Si, au contraire, McCarthy adopte une résolution bipartite continue pour maintenir le gouvernement ouvert, cela mettra probablement en péril sa présidence en retournant de manière décisive les conservateurs extrémistes de la Chambre contre lui. Une motion d’annulation est inévitable.

Au cours du week-end, McCarthy a déployé sa dernière tentative pour s’éloigner d’une période embarrassante où les membres de son propre parti ont laissé plan après plan en lambeaux, annulant deux votes de procédure et se moquant de sa capacité à diriger le GOP de la Chambre.

Le nouveau plan consiste à regrouper plusieurs projets de loi de crédits pour une année entière et à tenter de les faire avancer à la Chambre, se pliant aux souhaits de Gaetz et d’autres partisans de la ligne dure.

À première vue, c’est une stratégie qui ne mène nulle part.

Rien ne garantit que McCarthy sera en mesure de rassembler les voix pour aller de l’avant – en fait, il faudrait parier contre cela, en particulier après qu’une alliée de premier plan, la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), annoncé dimanche qu’elle reste un « non catégorique ».

Et même si les Républicains avançaient avec les projets de loi pour l’ensemble de l’année, cela ne permettrait pas d’éviter une fermeture du gouvernement le week-end prochain. Gaetz et une poignée d’extrémistes partageant les mêmes idées insistent sur le fait qu’ils ne voteront en faveur d’aucune résolution continue visant à maintenir temporairement le gouvernement ouvert – même une résolution qui comprendrait un Réduction de 27 % des dépenses hors défense.

McCarthy, quant à lui, n’a montré aucun signe qu’il était prêt à aller de l’avant avec un CR qui pourrait être adopté avec des votes démocrates, de peur que la rébellion d’extrême droite ne se transforme en une véritable mutinerie.

Alors, que fait exactement McCarthy ici ? La sagesse conventionnelle parmi les républicains à qui nous avons parlé est qu’il espère développer suffisamment de bonne volonté auprès des membres favorables à MAGA pour qu’ils finissent par accepter d’adopter un CR à tendance conservatrice avant la fermeture.

Bien sûr, même les alliés les plus proches de McCarthy savent que compter sur Gaetz & Co. pour adopter soudainement un palliatif est une proposition risquée – et c’était avant que l’ancien président Donald Trump ne continue. Vérité sociale dimanche soir pour renforcer le GOP : « À MOINS QUE VOUS OBTENEZ TOUT, ARRÊTEZ-LE ! »

Cependant, ce que fera la dernière pièce, c’est continuer à creuser un fossé au sein du bloc d’extrême droite lui-même.

Les membres du House Freedom Caucus qui ont négocié un potentiel CR républicain la semaine dernière ont commencé à exprimer une réelle irritation envers leurs collègues, comme Gaetz, qui l’a immédiatement rejeté.

« Honnêtement, je ne sais pas quoi dire à mes compatriotes républicains, à part que vous allez manger un sandwich de merde, et vous méritez probablement de le manger », a déclaré le représentant Chip Roy (R-Texas). a déclaré à Fox News la semaine dernière – déplaçant notamment sa colère de McCarthy vers ses collègues partisans de la ligne dure.

Une scission à droite pourrait être le meilleur espoir de McCarthy de survivre à ce que la plupart des Républicains de la Chambre considèrent désormais comme une fatalité : un vote sur l’éviction de McCarthy comme président. Accorder encore plus de concessions aux conservateurs, pense-t-on, lui permettra de faire valoir à ses membres que les rebelles sont tout simplement implacables – et ingérables pour n’importe quel orateur.

Et c’est là que se trouve l’impasse : les progrès de cette semaine pourraient en fait être pires pour McCarthy sur ce point.

« La pire chose qui puisse arriver à Kevin, c’est qu’il adopte quelque chose », a déclaré Brendan Buck, un vétéran des rébellions d’extrême droite en tant qu’assistant principal des présidents de l’époque, Paul Ryan et John Boehner.

