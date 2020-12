Le catalogue complet de Bob Dylan, composé de centaines de chansons, a été acquis par Universal Music Group dans le cadre d’un contrat à neuf chiffres.

L’accord, l’un des plus importants de ces dernières années, couvre les droits d’auteur de 600 des morceaux du musicien américain de 79 ans, de l’hymne Blowin ‘In The Wind de 1962 et The Times They Are A-Changin de 1964, au célèbre Murder de cette année. La plupart des fautes.

Il est entendu que le catalogue a été acquis de l’artiste lui-même.

Le prix n’a pas été révélé, mais est estimé à plus de 300 millions de dollars (226 millions de livres sterling), selon le New York Times, tandis que le Financial Times rapporte également qu’il s’agissait d’un accord à neuf chiffres.

Jody Gerson, directeur général d’Universal Music Publishing Group (UMPG), a déclaré: « Représenter l’ensemble du travail de l’un des plus grands auteurs-compositeurs de tous les temps – dont l’importance culturelle ne peut être surestimée – est à la fois un privilège et une responsabilité. »

Ces dernières années, le catalogue de musique de Dylan a été administré par son rival Sony / ATV en dehors des États-Unis et par les propres opérations de l’auteur-compositeur-interprète à l’intérieur.

La nouvelle fait suite aux récentes signatures UMPG de haut niveau, notamment Taylor Swift, Billie Eilish et Kendrick Lamar.