Le castor « Diva », aimé depuis sa naissance, autorisé à rester dans un centre de secours américain

Depuis quelque temps, la question se pose de savoir si un castor de deux ans serait autorisé à rester avec les sauveteurs qu’il connaît depuis qu’il est bébé, ou s’il serait relâché dans la nature.

Cette question a été résolue jeudi lorsque le gouverneur du Massachusetts est intervenu pour protéger le castor nommé Nibi.

L’État a délivré un permis à Newhouse Wildlife Rescue pour que Nibi puisse rester dans le centre de réhabilitation et servir d’animal éducatif.

« Nibi a conquis le cœur de beaucoup de nos résidents, y compris le mien », a déclaré jeudi la gouverneure du Massachusetts, Maura Healey. « Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons délivré un permis permettant à Nibi de rester sous la garde de Newhouse, continuant ainsi à éduquer le public sur cette espèce importante. »

Le sort de Nibi avait été porté devant les tribunaux de l’État avant que Healey n’intervienne.

Nibi est vu comme un kit au Newhouse Wildlife Rescue à Chelmsford, Massachusetts, vers 2022. Le castor a été un succès sur les réseaux sociaux du groupe de sauvetage depuis sa naissance. (Jane Newhouse/Newhouse Wildlife Rescue via Associated Press)

Un juge avait déclaré mardi que Nibi serait autorisée à rester chez elle au centre de secours de Chelmsford, situé au nord-ouest de Boston. Une audience avait été fixée vendredi dans le cadre d’une plainte déposée par les sauveteurs contre MassWildlife, la division de la pêche et de la faune de l’État, pour empêcher la libération.

Les sauveteurs de Nibi au Newhouse Wildlife Rescue ont déclaré sur leur page Facebook qu’ils étaient « plus que reconnaissants » pour la décision de Healey.

Nibi est un succès sur les réseaux sociaux du groupe de secours depuis qu’elle est bébé, et les publications sur sa libération imminente ont suscité des milliers de commentaires.

Une pétition en ligne pour empêcher Nibi d’être relâchée dans la nature a reçu plus de 25 000 signatures, les législateurs se sont prononcés et plus tôt cette semaine, Healey s’est engagé à garantir la protection de Nibi.

« Nous nous soucions tous de ce qu’il y a de mieux pour le castor connu sous le nom de Nibi et pour tous les animaux sauvages de notre État », a déclaré jeudi Mark Tisa, directeur de MassWildlife, dans un communiqué. « Nous partageons la passion du public pour la faune et invitons tout le monde à en apprendre davantage sur les castors et leur place importante dans notre environnement. »

Nibi est vu vers 2023. (Jane Newhouse/Newhouse Wildlife Rescue via Associated Press)

Jane Newhouse, fondatrice et présidente du groupe de secours, a déclaré qu’après que Nibi ait été retrouvée sur le bord de la route, ils ont tenté de la réunir avec des castors à proximité qui auraient pu être ses parents, mais sans succès. Après cela, les tentatives visant à l’amener à créer des liens avec d’autres castors n’ont pas non plus fonctionné.

« Il est très difficile d’envisager de la relâcher alors qu’elle semble aimer seulement les gens et ne semble avoir aucun intérêt à être sauvage ou à créer des liens avec les membres de sa propre espèce », a-t-elle déclaré.

Nibi dispose d’un grand enclos avec une piscine lors de l’opération de sauvetage et se promènera également dans sa cour et son espace de rééducation, a déclaré Newhouse : « Elle gère pratiquement tout l’endroit. Tout le monde dans mon équipe est amoureux d’elle. »

Newhouse a déclaré qu’elle avait demandé à MassWildlife si elle pouvait obtenir un permis pour que Nibi devienne un castor éducatif, lui permettant d’emmener le castor dans les écoles, les bibliothèques et les mairies. Newhouse a déclaré qu’elle craignait qu’une libération signifie une mort certaine pour son castor « diva » bien-aimé, qui ne sait pas comment vivre dans la nature.

« Cela ne lui laisse pas beaucoup de temps (…) pour comprendre comment construire un lodge pour la première fois, comment construire des barrages pour la première fois, comment stocker toute sa nourriture avant l’arrivée de l’hiver », a-t-elle déclaré.

Newhouse a déclaré que les castors quittent généralement leurs parents entre l’âge de deux et trois ans. Il est donc possible qu’au cours de la prochaine année, Nibi montre plus d’intérêt à vouloir être dans la nature. Mais à moins que cela n’arrive, elle veut assurer sa sécurité.

Les castors sont communs et abondants dans tout le Massachusetts. Espèce clé, le castor joue un rôle important dans la promotion de la biodiversité des écosystèmes, selon les responsables de l’État.

En construisant des barrages sur les rivières et les ruisseaux et en formant des étangs peu profonds, les castors jouent un rôle essentiel dans la création de zones humides saines qui abritent une immense diversité de plantes, d’insectes et d’animaux sauvages, et stockent les eaux de crue pendant les tempêtes.

Ce sont également les plus gros rongeurs indigènes d’Amérique du Nord, pesant entre 35 et 80 livres et atteignant 0,6 à 0,9 mètre de longueur à l’âge adulte.

Les castors adultes ont très peu de prédateurs et peuvent vivre 20 ans ou plus.

Dans presque tous les cas, il est préférable de laisser la faune sauvage tranquille, ont déclaré les responsables, afin qu’elle ne dépende pas des humains pour se nourrir et s’abriter.