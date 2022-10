Le casting taquine le drame ‘Messy’ (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange le casting a parlé à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT à BravoCon 2022 et a promis que la saison 17 vaudra bien l’attente. “C’est la première année que je suis vraiment convaincu que les téléspectateurs vont réagir positivement”, Gina Kirschenheiter taquiné dans son interview conjointe avec co-star / BFF Emilie Simpson. « Il y a beaucoup d’histoire. Et tout le monde est vraiment ami”, a ajouté Gina, alors qu’Emily intervenait pour dire : “L’histoire est compliquée !”

J’ai eu tellement de plaisir à rejoindre le #RHOC panel avec ces femmes géniales et j’ai hâte que vous voyiez la saison 17. 💋 #BravoCon pic.twitter.com/B15JSaIKcL —Taylor Armstrong (@TaylorArmstrong) 17 octobre 2022

Gina nous a donné plus d’informations sur la nouvelle saison, y compris la nouvelle femme au foyer qui n’a pas encore été révélée par Bravo. «Le nouveau membre de la distribution est vraiment fort. Nous la connaissons naturellement, donc il y a beaucoup de chevauchement avec des amis », a déclaré Gina. « C’est authentique. Qui aide. Nous ne forçons pas des amitiés – elles sont vraiment là.

Heather Dubrow hype cette saison et la «trajectoire» de la franchise, après que la saison 16 a vu Dre Jennifer Armstrong et Noëlla Bergener venir et partir. “Nous avons de très bons nouveaux membres de la distribution et des relations authentiques qui, je pense, résonneront vraiment.”

Heather et son mari, Dr Terry Dubrow, a également rejeté les rumeurs de tricherie « idiotes » sur le couple de longue date. « Nous ne sommes pas indifférents aux choses. Nous avons des enfants », a déclaré Heather. «Ils lisent des choses. Leurs amis lisent des choses. Je pense que les gens devraient faire attention à la façon dont ils parlent des autres.

Juge Tamra a récupéré son orange deux ans après avoir été licenciée et elle est de retour avec une vengeance. “Je pense que le simple fait d’avoir deux ans de congé et de revenir et de donner, vous savez, ne s’en soucie pas a été déroutant, amusant”, nous a dit Tamra EXCLUSIVEMENT à son sujet RHOC revenir. “J’ai l’impression que vous allez voir beaucoup de Tamra de la vieille école dans la série cette année.”

Mais comment l’ex-BFF de Tamra, Shannon Storms Beadorpensez-vous de son retour dans la série ?

“Cela a été une surprise pour moi parce que nous étions les meilleurs amis pendant six ans, puis nous nous sommes disputés pendant deux ans et demi et je n’ai jamais pensé que j’aurais l’occasion d’être forcée d’interagir avec elle”, a expliqué Shannon. à HL. “Alors ça a été vraiment, vraiment bien.” Lorsque nous avons demandé à Shannon si elle s’était réconciliée avec Tamra pendant le tournage, elle a dit qu’il y avait “de l’espoir” pour que les deux redeviennent amis, “mais c’est vraiment difficile”.

Taylor Amstrongun acteur original de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hillsfait également partie de la RHOC casting de la saison 17. “Aller dans un casting qui a une histoire a été intéressant”, nous a dit Taylor à propos d’être la première “vraie femme au foyer” à changer de franchise.

“Je suis en train de rattraper les nouvelles”, a-t-elle ajouté. «Parce qu’ils ont des années de choses qu’ils sont encore en train de démêler, et donc j’essaie juste de comprendre qui a raison, qui a tort, et chacun a son propre côté. Je pense donc que c’est ce qui est intéressant dans le changement. Vous allez donc voir un peu d’histoire avec ces dames qui sortent cette saison.

Bravo n’a pas annoncé de date de première pour Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange saison 17.