Le casting sans rendez-vous : qui joue dans le nouveau drame d’ITV ?

THE Walk-In est un nouveau drame à venir sur ITV qui suit un néo-nazi réformé alors qu’il déjoue un plan visant à tuer un député en utilisant une taupe.

Avec Stephen Graham, acteur multi-nominé au Tour de force Bafta et primé à la RTS, voici qui d’autre vous pouvez vous attendre à voir sur vos écrans.

Pennsylvanie

Le drame ITV The Walk In suit l’histoire vraie d’un complot néonazi visant à tuer un député britannique.[/caption]

Qui joue dans The Walk-In sur ITV ?

Stéphane Graham

Getty

L’acteur Stephen Graham joue le rôle principal dans le drame d’ITV[/caption]

Stephen Graham joue le rôle principal du journaliste Matthew Collins dans le drame ITV The Walk-In.

Il a fait des apparitions dans la série de gangsters de la BBC Peaky Blinders et a joué dans plusieurs saisons de Line of Duty et a joué le rôle principal dans le film indépendant Boiling Point.

Son rôle le plus emblématique est dans le drame réaliste social This Is England et les émissions dérivées This Is England ’86, ’88 et ’90.

Jason Fleming

Getty

Jason Flemyng joue dans le drame ITV[/caption]

Jason Flemyng est un acteur britannique incroyablement connu et très recherché qui a joué dans un certain nombre de films à succès.

Il est un acteur et producteur, connu pour L’Etrange histoire de Benjamin Button (2008), Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) et Deep Rising (1998).

Il a également fait des apparitions dans Black Mirror et Boiling Point.

Doyen Charles Chapman

Getty

Dean-Charles Chapman joue dans le drame ITV The Walk-In[/caption]

Dean Charles Chapman est connu pour avoir incarné Billy Elliot dans la production théâtrale du West End de Billy Elliot the Musical.

À l’âge de 10 ans, il a été choisi pour la série télévisée Casualty en 2007.

Chapman a décroché son grand rôle révolutionnaire en 2013 avec Tommen Baratheon dans les quatrième, cinquième et sixième saisons de la série dramatique HBO Game of Thrones.

Leanne Meilleur

Getty

Leanne Best stars dans le drame ITV The Walk-In[/caption]

Leanne Best est connue pour ses rôles de Jane Cobden dans la série Ripper Street de la BBC et pour son rôle de Celia Donnelly dans Fortitude.

En 2016, elle a reçu des éloges pour son rôle dans Cold Feet d’ITV dans le rôle de Tina Reynolds.

Suite à cela, elle a joué dans la troisième série de Line of Duty et dans Close To Me de Channel 4.

Andrew Ellis

Andrew Ellis s’est d’abord découvert une passion pour le théâtre au lycée, où il a été repéré par la directrice de casting Michelle Smith.

Il a depuis joué dans un certain nombre de productions cinématographiques et télévisuelles, reprenant son rôle de l’adorable Gadget dans la série télévisée This is England.

Ellis a joué Carl dans la série dramatique médicale britannique This Is Going To Hurt.

Christophe Coghill

Christopher Coghill est un acteur, connu pour son rôle de Tony King dans le feuilleton de la BBC EastEnders.

Il a également joué des rôles dans les films 24 Hour Party People et Nowhere Boy, et dans des séries télévisées telles que Burn It, Home Fires et Line of Duty.

Quand est le Walk-In sur ITV ?

Le Walk-In débutera sur ITV le lundi 3 octobre 2022 à 21 h.

L’émission sera diffusée sur cinq semaines et se terminera le 31 octobre 2022.

Si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, le coffret tombera sur le hub ITV après la diffusion du premier épisode.