Avant la très attendue spéciale « Friends: The Reunion », la distribution vedette de la série très appréciée, comprenant Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer, est apparue pour une interview pour discuter du casual. «pas de pacte de rencontres», les acteurs masculins ont accepté.

Selon Fox News, les stars de «Friends» ont eu une conversation avec Access. Au cours de l’interaction, lorsqu’on lui a demandé si les membres de la distribution avaient fait un effort pour éviter de se rencontrer, la star de 51 ans, Perry, a déclaré: « Il y avait une règle que nous avions [that] C’était vraiment important pour nous six que nous gardions une amitié, que nous soyons amis. «

« Si nous nous connections ou s’il y avait une quelconque étrangeté, cela pourrait gâcher les choses. Nous avons donc gardé une amitié, et nous sommes devenus de très bons amis – et nous sommes de très bons amis à ce jour », a ajouté Perry.

L’acteur a expliqué que c’était le réalisateur James Burrows qui avait «initié» la règle. Dans le même esprit, la star de 54 ans, Schwimmer, a déclaré: «Nous ne voulions mettre en péril aucune des bonnes relations et amitiés que nous étions en train de nouer et que nous avions nouées. C’était une sorte de tacite. [rule]. « Ajoute LeBlanc: » Nous sommes comme des frères et sœurs. «

Comme rapporté par Fox News, le trio a eu du mal à déterminer qui aurait été un bon couple si cette règle n’avait pas été en place. « Moi et Schwimmer probablement », a plaisanté LeBlanc.

Ils ont également évoqué les étoiles invitées historiques de l’émission, le programme étant réputé pour attirer les talents du cinéma à une époque où le croisement entre le cinéma et la télévision n’était pas très courant.

Perry a admis: « Je pense que probablement Sean Penn est venu et être vraiment drôle a été la plus grande surprise », notant que c’était « intimidant » de travailler avec l’acteur dramatique.

Il a rappelé: « Il [Penn] est arrivé à venir [during] une semaine où j’étais habillé en lapin rose. «

Schwimmer, qui était habillé en « pomme de terre géante » a plaisanté en disant qu’il « n’était pas du tout intimidé par Sean Penn ».

« C’était un peu déprimant de ne pas être en mesure d’exprimer nos talents d’acteur dramatique autour de Sean Penn, mais c’était amusant de le voir être drôle », a déclaré Perry.

Pendant ce temps, quand Access a interrogé Aniston, Cox et Kudrow sur le «pacte», les co-stars ont dit ne pas se souvenir d’en avoir parlé, ce qui a conduit l’hôte Kit Hoover à plaisanter sur le fait que les gars l’avaient inventé parce que les dames «ne voulaient pas. n’importe quelle partie d’entre eux. «

« C’est probablement vrai, » dit Aniston.