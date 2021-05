Le casting pose pour une dernière fois, la photo devient virale

Le tournage de la cinquième et dernière saison de « Money Heist » ou « Le Casa De Papel » est officiellement terminé, a annoncé Netflix vendredi 14 mai. La plate-forme de streaming a partagé une photo de l’ensemble du casting, dans leurs combinaisons rouges emblématiques, peut être vu en train de s’amuser.

«Ce qui a commencé comme un braquage s’est terminé en tant que famille. C’est un résumé de la partie 5 de La Casa de Papel / Money Heist. Merci à tous les fans de faire partie de La Resistencia (la résistance)! Nous avons hâte de vous montrer comment cette histoire se termine », a écrit Netflix dans son message.

Presque tous les membres de la distribution, y compris Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Rodrigo de la Serna, Darko Perić Hovik Keuchkerian et d’autres peuvent être vus sur la photo. Cependant, Alba Flores et Hajwa Nimri ne font pas partie de l’image, ce qui nous laisse nous demander ce qu’il advient de ces personnages.

Le drame policier espagnol détient actuellement le record actuel d’être le titre non anglais le plus regardé sur Netflix. La quatrième saison de Money Heist a battu tous les records précédents et a réussi à récolter 65 millions de vues remarquables.

Dans un communiqué, le créateur et producteur exécutif de Money Heist, Alex Pina a déclaré: «Nous avons passé près d’un an à réfléchir à la manière de rompre le groupe. Comment mettre le professeur sur la corde. Comment entrer dans des situations irréversibles pour de nombreux personnages. Le résultat est la cinquième partie de La Casa de Papel. La guerre atteint ses niveaux les plus extrêmes et les plus sauvages, mais c’est aussi la saison la plus épique et la plus excitante.

En juillet 2020, le géant du streaming Netflix a confirmé la cinquième et dernière saison de Money Heist. La saison 5 comportera 10 épisodes et marquera la fin du vol en cours du gang à la Banque d’Espagne.

Plusieurs membres de l’émission ont déjà commencé à faire leurs adieux à l’émission, qui était en production depuis plusieurs mois. Dans un long post sur Instagram, le directeur de Money Heist a écrit que la cinquième saison était «la plus grande et la plus difficile» bataille, mais a assuré que «nous l’avons combattue jusqu’au dernier souffle».

« Quelle équipe. Une équipe de rêve !, a écrit l’acteur Alvaro More tandis que l’acteur Pedro Alonso a écrit: «Je ne pense pas que ce soit le moment de parler. Merci juste. À vous tous. Du fond de mon cœur. Je sais que c’était plus qu’un rêve.