Le casting ouvert pour la série télévisée « Harry Potter » de HBO pour Harry, Ron et Hermione commence

Aujourd’hui, Warner Bros. a annoncé qu’un casting ouvert a été lancé pour les rôles principaux de Harry Potter, Ron Weasleyet Hermione Granger dans le futur Harry Potter Remake d’une série télévisée. Les rôles seront réservés aux acteurs âgés de 9 à 11 ans et doivent être originaires du Royaume-Uni et d’Irlande. Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson a rendu célèbres les rôles des films originaux au début des années 2000. La production devrait commencer en avril 2025, avec la saison 1 consacrée au premier roman de la série de livres Wizarding World. Showrunner Francesca Gardineraux côtés du réalisateur Marc Mylodsera le fer de lance de la série à venir au cours de la prochaine décennie.

Harry Potter sera diffusé en streaming sur HBO et Max