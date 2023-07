Le casting, le thème et plus de mises à jour – Hollywood Life

Voir la galerie







histoire d’horreur américaine revient pour la saison 12.

Kim Kardashian a rejoint le casting.

a rejoint le casting. La saison 12 n’a pas encore de date de diffusion.

histoire d’horreur américaine revient pour la saison 12 et amène les choses à un tout autre niveau. Ryan Murphy a fait une annonce épique le 10 avril : Kim Kardashian et Emma Roberts ont rejoint le casting. Voilà un duo dynamique que nous n’avions pas sur notre carte de bingo en 2023. Des mois plus tard, le premier teaser (et très effrayant) a été publié et nous a donné notre premier aperçu de Kim, Emma et Cara Delevingne personnages.

histoire d’horreur américaine la saison 12 est en préparation depuis un moment. Le succès de longue date de FX a été renouvelé jusqu’à la saison 13 en 2020. Quel est le thème ? Quand est-ce que AHS la saison 12 va-t-elle sortir ? HollywoodLa Vie a rassemblé tout ce que nous savons jusqu’à présent.

histoire d’horreur américaine Distribution de la saison 12

Ryan Murphy a confirmé que Kim Kardashian et Emma Roberts avait rejoint le casting avec un teaser effrayant qu’il avait posté sur sa page Instagram. « Emma et Kim sont délicates. Cet été. FX et Stream sur @hulu », Ryan a sous-titré la vidéo du 10 avril. Kim a également partagé la vidéo sur sa page Instagram avec les yeux emoji et la goutte de sang emoji.

La bande-annonce présente de la musique et ce qui semble être des enfants qui jouent. Bientôt, la signature AHS chanson thème commence à jouer. Une voix effrayante chuchote: « Emma et Kim sont délicates. »

Kim est connue pour sa carrière de télé-réalité sur L’incroyable famille Kardashian et Les Kardashianmais histoire d’horreur américaine la saison 12 sera son plus grand rôle scénarisé à ce jour. Elle a fait des apparitions dans des émissions comme 2 filles fauchées, Drop Dead Divaet plus dans le passé.

« Kim fait partie des stars de la télévision les plus grandes et les plus brillantes au monde et nous sommes ravis de l’accueillir au AHS famille », a déclaré Ryan THR dans un rapport. « Emma et moi sommes ravis de collaborer avec cette véritable force de la culture. Halley Feiffer a écrit un rôle amusant, élégant et finalement terrifiant, en particulier pour Kim, et cette saison est ambitieuse et ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais fait.

AHS la saison 12 marquera le retour d’Emma au histoire d’horreur américaine la franchise. Elle est devenue une favorite instantanée des fans lorsqu’elle a rejoint AHS dans la saison 3 en tant que Madison Montgomery. Elle a également joué dans les saisons 4, 7, 8 et 9. Sa dernière apparition était dans AHS : 1984la neuvième saison de l’émission.

Le résident étoile Matt Czuchry serait sur le point de rejoindre histoire d’horreur américaine la saison 12 également, selon Le journaliste hollywoodien. FOX a récemment annulé son drame médical après 6 saisons. Odessa A’zion, Annabelle Dexter Joneset Michaela Jae Rodríguez ont également rejoint le casting.

Ryan a déjà dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que la porte est toujours ouverte au retour des anciens membres de la distribution. « Quiconque a participé à l’émission a toujours une invitation ouverte à revenir. Cela fait partie du concert. Donc, parfois, les gens ne sont pas disponibles. Ils partent et font autre chose. Et puis parfois je reçois des appels qui disent : « Oh, je veux revenir. Donc, à cette période de l’année, je fais toujours un tour et je vois ce que font les gens et ce qui les intéresse », a déclaré Ryan en 2019.

AHS la saison 12 sera écrite et présentée par Halley. Ryan sera le producteur exécutif avec le co-créateur Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, Scott Robertsonet Halley.

histoire d’horreur américaine Date de sortie de la saison 12

histoire d’horreur américaine la saison 12 n’a pas encore de date de sortie officielle. Ryan a d’abord révélé qu’il sera diffusé à l’été 2023 sur FX (et sera également disponible sur Hulu). Cependant, en raison de la grève des scénaristes et de la SAG-AFTRA, il est peu probable que la série puisse être diffusée cet été.

Le tournage de la saison 12 a commencé à New York en avril 2023. Depuis juillet 2023, la production a été interrompue en raison des grèves en cours.

Quel est le thème de histoire d’horreur américaine Saison 12 ?

Les thèmes passés incluent Maison du meurtre, Asile, Couvent, Spectacle de monstres, Hôtel, Roanoke, Culte, Apocalypse, 1984, Fonction doubleet New York. Le histoire d’horreur américaine le thème de la saison 12 est Délicat. La saison est basée sur Danielle Valentin roman à venir État délicat, qui sortira en août. Le roman est décrit comme un « thriller captivant sur une femme qui devient convaincue qu’un personnage sinistre fait de grands efforts pour s’assurer que sa grossesse ne se produise jamais ».

