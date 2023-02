Le casting, la date de sortie et tout ce que nous savons – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Walt Disney Studios Motion Pictures/Everett Collection

Les aventures d’Anna, Elsa, Kristoff, Olaf et Sven sont loin d’être terminées car Congelé 3 est en travaux ! PDG de Disney Bob Iger annoncé Congelé 3 lors de l’appel aux résultats du premier trimestre de Walt Disney Company le 8 février, selon Date limite. Préparez-vous pour des moments musicaux plus épiques dans le prochain threequel.

Les nouvelles passionnantes sur Congelé 3 survient une décennie après le premier Congelé le film est sorti en salles. Le film d’animation a ensuite rapporté plus de 1,2 milliard de dollars au box-office et a remporté les Oscars du meilleur long métrage d’animation et de la meilleure chanson originale pour “Let It Go”. La suite épique Congelé 2 est sorti en 2019 et a rapporté 1,4 milliard de dollars au box-office. Congelé est devenue l’une des marques les plus réussies de Disney, et il y a maintenant un nouveau chapitre parmi nous.

Alors, que savons-nous de Congelé 3? Quand est Congelé 3 sortir? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur ce qui nous attend pour notre favori Congelé amis.

Est Congelé 3 Sortir?

Oui, Congelé 3 sortira en salles. Cependant, la nouvelle suite en est aux premiers stades de développement, donc Disney n’a pas encore révélé de date de sortie ni de date de début du tournage. Après l’appel aux résultats, l’auteur-compositeur Frozen Kristen Anderson-Lopez tweeté, “C’est vrai. Nous y voilà !”

C’est vrai. Nous y voilà ! https://t.co/lPHvgT1LMI – Kristen Anderson-Lopez (@Lyrikris10) 9 février 2023

Après la sortie de Congelé 2 en 2019, HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT au réalisateur Jennifer Lee sur la possibilité d’un troisième film. “Pour l’instant, je me sens finie, mais je suis aussi très fatiguée, alors demandez-moi dans un an”, a déclaré Jennifer à HL. « La chose à propos Congelé 2 est-ce seulement parce que nous avons dit qu’il y a plus d’histoire ici. Les filles n’ont jamais été ensemble. Je veux voir ça. Quel est le parcours d’Elsa ? Pourquoi a-t-elle des pouvoirs ? Chris et moi avions tellement de questions, et le monde les posait, et nous nous sommes dit naïvement : « Faisons-le ! Nous n’avions aucune idée de ce que nous faisions. Nous sommes allés dans l’inconnu nous-mêmes, et je suis content que nous l’ayons fait, mais c’était tellement plus difficile à faire [Frozen] 2 qu’il ne fallait faire [Frozen] 1. Je ne peux qu’imaginer ce que [Frozen] 3 ce serait, à quel point ce serait plus difficile.

Quelques années plus tard et après la pandémie, Disney pense qu’il y a plus d’histoire à raconter avec le Congelé personnages. En plus de Congelé 3Disney a également annoncé Histoire de jouets 5 et Zootopie 2. Les suites sont presque toujours une victoire pour Disney.

Congelé 3 Jeter

Congelé 3 verrait probablement les retours du noyau Congelé jeter: Idina Menzel comme Elsa, Kristen Bell comme Anna, Jonathan Groff comme Kristoff, et Josh Gad comme Olaf. Les confirmations de casting n’ont pas encore été annoncées par Disney.

Le casting a été à bord avec un troisième Congelé filmer depuis un moment maintenant. « Eh bien, vous savez, je vais garder ça mystérieux. Mais je connais Idina [Menzel] a récemment dit qu’elle le ferait. Et j’ai l’impression que si nous sommes tous dedans, genre, qu’est-ce qu’on attend ? Nous le voulons. Faisons-le », a déclaré Kristen sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon en juin 2022. À l’époque, Kristen a plaisanté en disant qu’elle annonçait officiellement avec « aucune autorité » que Congelé 3 arrivait.

Quelques mois plus tard, Idina a été interrogée par Jimmy Fallon à propos de Congelé 3 rumeurs. “J’adorerais ça parce que j’aimerais payer les frais de scolarité de mon fils”, a plaisanté Idina.

HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Jonathan de Congelé 3 à l’Expo D23 en septembre 2022. À l’époque, Jonathan ne pouvait que dire : « Je ne sais rien. Jonathan a retrouvé son Congelé co-stars car ils ont été honorés en tant que Disney Legends. “C’est toujours incroyablement joyeux et spécial et Idina et Kristen et Josh et moi, nous sommes juste liés pour la vie à cause de ce film. Et au-delà de nos vies. Je veux dire, [Frozen] va nous survivre à quatre. Et donc nous savourons toujours le temps que nous nous réunissons », a déclaré Jonathan à propos de la réunion.

Est-ce qu’Elsa aura une petite amie Congelé 3?

Cela reste à voir. La vie amoureuse d’Elsa fait l’objet de débats majeurs depuis la sortie du premier film. De nombreux fans ont fait campagne pour donner une petite amie à Elsa, et il existe une théorie populaire selon laquelle nous avons déjà rencontré son éventuel intérêt amoureux pour Honeymaren, qui est présenté dans Congelé 2. Disney n’a jamais confirmé ou nié qu’Elsa soit gay, donc la conversation autour de sa sexualité se poursuit.

“Je pense que ce n’est pas ce sur quoi ils se concentrent [Elsa possibly being gay], qu’Elsa ne s’est jamais concentrée sur l’amour romantique dans sa vie. Elle est toujours à la recherche de qui elle est en tant que personne et elle trouve cet amour pour elle-même. Tout le film, en fait, on se concentre sur cet amour inconditionnel entre les sœurs et la famille et c’est de ça qu’on est tellement fier que ce n’est pas basé là-dessus [romantic love]», a déclaré Idina sur SiriusXM en 2019.

Kristen a ajouté qu’elle soutiendrait si Elsa était gay. «Je pense aussi qu’il y a quelque chose de si beau à ce sujet. J’ai pris les mêmes courants sous-jacents du film et j’ai dû me rappeler ‘Oh, tu sais quelle est la chose la plus importante ? Ce ne sont pas mes affaires.’ Je veux dire, c’est formidable de voir une représentation, toujours, et les gens en ont besoin », a-t-elle déclaré.

