Le casting, la date de sortie et plus de mises à jour – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Apple TV +

Rupture a été renouvelé pour la saison 2 en avril 2022.

a été renouvelé pour la saison 2 en avril 2022. L’émission a interrompu la production en raison de la grève des scénaristes en mai 2023.

Il y aura de nouveaux acteurs dans la saison 2.

Rupture a époustouflé tout le monde lors de sa première sur Apple TV + en 2022. La série de thrillers psychologiques a été un succès immédiat, remportant 14 nominations aux Emmy Awards et a marqué un renouvellement au début de la saison 2. Cependant, la production de la saison 2 a été bloquée au milieu des grèves en cours des écrivains et du SAG-AFTRA à Hollywood. La première saison de Rupture était une télévision parfaite, donc les enjeux sont élevés pour la saison 2.

Rupture parle d’un groupe d’employés de Lumon Industries dont les souvenirs non professionnels sont « coupés » de leurs souvenirs professionnels. La saison 2 reprendra après le cliffhanger insensé de la finale de la saison 1. Apple a annoncé plusieurs nouveaux membres de la distribution, dont un Game of Thrones alun. Voici tout ce que vous devez savoir sur Rupture saison 2.

Rupture Date de sortie de la saison 2

Rupture la saison 2 n’a pas encore de date de diffusion. Le spectacle devait revenir en 2024, mais cela pourrait changer en raison des grèves à Hollywood. Apple n’a pas confirmé quand Rupture sera de retour sur nos écrans.

Apple a officiellement renouvelé la série à succès créée par Dan Erickson pour une deuxième saison le 6 avril 2022. « C’est vraiment excitant de voir la réponse des gens qui aiment la série – et le niveau d’engagement des fans », réalisateur et producteur exécutif Ben Stiller dit dans une déclaration à Variété. « Le chemin a été long pour amener ‘Severance’ à la télévision. J’ai lu le pilote de Dan pour la première fois il y a plus de cinq ans. Cela a toujours été une histoire de plusieurs saisons et je suis vraiment heureux que nous puissions continuer. Je suis reconnaissant à nos partenaires d’Apple TV + qui ont été derrière tout cela. Louez Kier !

Rupture Détails du tournage de la saison 2

Filmer sur Rupture la saison 2 a commencé le 31 octobre 2022. Apple a partagé une photo de la star principale Adam Scott tourner une scène sur le plateau. Adam a retweeté le message d’Apple et a écrit : « J’ai hâte que tout le monde voie ce que nous faisons dans S2… »

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





J’ai hâte que tout le monde voie ce que nous faisons en S2…💧 https://t.co/RGGpCOEVWz – Adam Scott (@mradamscott) 31 octobre 2022

Cependant, le Rupture la production a cessé de fonctionner sur la saison 2 lorsque la grève de la WGA a commencé début mai 2023. Deux mois plus tard, les acteurs se sont également mis en grève, retardant encore la production de presque toutes les productions télévisées et cinématographiques. Rupture devrait reprendre la production une fois les deux grèves terminées.

Il y avait aussi des rumeurs de drame dans les coulisses entre les co-showrunners Dan Erickson et Marc Friedman qui aurait eu un impact sur le calendrier de production de la saison 2. Cependant, Ben Stiller a nié cela via Twitter le 28 avril 2023. « Personne ne va à la salle de repos. Nous suivons le même calendrier très lent que celui que nous avons toujours suivi », a déclaré Ben. « La même date de diffusion cible que nous avons toujours eue. Aimez nos fans et les uns les autres et nous travaillons tous pour rendre le spectacle aussi bon que possible. »

Lien connexe En rapport: ‘Andor’ Saison 2: La date de sortie, le casting et tout ce que nous savons jusqu’à présent

Personne ne va à la salle de repos. Nous sommes sur le même calendrier très lent que nous avons toujours suivi. La même date de diffusion cible que nous avons toujours eue. Aimez nos fans et aimez-vous les uns les autres et nous travaillons tous pour rendre le spectacle aussi bon que possible. 💙 – Ben Stiller (@BenStiller) 28 avril 2023

Rupture Distribution de la saison 2

Le casting principal de Rupture la saison 1 revient pour la saison 2. Cela inclut Adam Scott dans le rôle de Mark Scout, Britt inférieur comme Helly Riggs, Zach Cerise comme Dylan George, Jean Turturro comme Irving Bailli, Patricia Arquette comme Harmony Cobel, Trammel Tillman comme Seth Milchick, Christophe Walken comme Burt Goodman, Jen Tulock comme Devon Scout-Hale, et Michel Chernus comme Ricken Hale. Dichen Lachman devrait avoir un rôle plus important en tant que Mme Casey, alias la femme de Mark, que l’on croyait morte.

Apple a annoncé les nouveaux membres de la distribution de la saison 2 le 31 octobre, le jour où le tournage a commencé. Le groupe comprend Gwendoline Christie, Merritt Wever, Alia Shawkat, Bob Balaban, Robby Benson, Stefano Carannante, Jean Nobleet Ólafur Darri Ólafsson.

Quant aux futurs membres de la distribution, Ben Stiller a déclaré Le journaliste hollywoodien il aimerait ajouter Christophe Invité au casting. « C’est amusant quand vous avez une émission comme celle-ci où elle permet aux gens de venir peut-être pour un épisode ou deux mais aussi de s’intégrer dans le monde de Rupture« , a déclaré Ben. Pendant ce temps, Dan Erickson a dit THR il veut pitcher Barack Obama pour rejoindre le spectacle. « Je pense qu’il serait vraiment bon, il apporterait de la gravité », a déclaré Dan.

Rupture Détails de l’intrigue de la saison 2

Le Rupture L’équipe a laissé des indices sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre de la saison 2. Le créateur Dan Erickson a déclaré Écuyer, « Il va certainement y avoir une certaine expansion du monde. À l’intérieur de Lumon, nous allons voir plus du bâtiment, et nous verrons aussi plus du monde extérieur. Dan a également confirmé qu’il avait un « plan global » pour la série. « J’ai un point final en tête, et je ne l’ai intentionnellement pas planifié saison par saison, car je voulais qu’il soit suffisamment flexible pour que nous puissions y arriver en deux ou six saisons », a-t-il déclaré. « Je veux nous permettre d’être surpris par la direction que prend le spectacle. Il y a une idée de ce que Lumon essaie de faire et du rôle que nos personnages principaux vont jouer là-dedans, et où tout cela aboutira.

Dans une conversation avec Divertissement hebdomadaire, Dan a déclaré que la saison 2 montrera « toutes ces personnes à l’extérieur » de Lumon. « Comme Mark, ils avaient chacun leur propre raison de subir cette procédure, et ils sont tous à un certain stade d’un processus de guérison pour une chose ou une autre », a expliqué Dan. « Dans la saison 2, nous allons vraiment nous développer et entrer dans tout cela. Mais il y aura aussi beaucoup de trucs de bureau. Il pourrait même y avoir un autre bar à melon.

Ben Stiller a dit Date limite qu’il se sent « responsable » de répondre aux questions sur les mystères de l’émission au cours de la prochaine saison. « Nous avons senti qu’il y avait un équilibre [to aim for], parce que si on répond à trop de questions, on n’a pas vraiment la possibilité de spéculer et de vivre autant dans le monde », a expliqué Ben. « Donc, nous essayons de comprendre comment vivre dans ce monde et trouver cet équilibre, mais les réponses sont là. C’est juste que nous voulons essayer de le distribuer d’une manière amusante et satisfaisante.

Dans une interview avec Variété, Ben a déclaré que la saison 2 reprendrait avec tout ce qui se passe avec Outie Mark et Innie Mark. «Il y a ce lien croissant entre Mark et Helly qui se produit pendant la saison, puis à l’extérieur, Mark essaie de se remettre de la mort de sa femme – et ensuite nous allons découvrir que sa femme est toujours en vie. Pour le mettre dans cette position où Innie Mark, nous commençons à encourager lui et Helly, mais maintenant nous voulons également encourager Outie Mark à trouver sa femme », a déclaré Ben. « C’est une juxtaposition et un conflit intéressants que nous explorerons dans la deuxième saison. »

Patrick Arquette a averti que les fans devraient avoir « très peur » de ce qui pourrait arriver dans la saison 2. « Je pense que ces gars ont travaillé très dur et ont proposé beaucoup de choses vraiment créatives », a déclaré l’actrice. Divertissement ce soir en janvier 2023. « Ils ont tout un monde en tête. Ils nous ont juste laissé entrer, morceau par morceau, dans ce qui se passe, mais je pense que ce sera amusant et beau.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.