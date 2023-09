Le casting, la date de première et plus de mises à jour – Hollywood Life

Crédit image : Sasha Israël/Bravo

Lindsay Hubbard et Carl Radke se sont séparés pendant le tournage.

Ce fut un autre été fou dans les Hamptons pour les Maison d’été équipage – et certaines relations ne seront plus jamais les mêmes. L’émission de téléréalité Bravo revient pour la saison 8 et les téléspectateurs seront apparemment témoins de la disparition de Lindsay Hubbard et Carl Radkela relation. Le couple a annulé leurs fiançailles moins de trois mois avant leur mariage, et les caméras ont apparemment tourné pendant toute cette épreuve. Bravo ne nous laisse jamais tomber.

Voici tout ce que vous devez savoir Maison d’été saison 8.

Maison d’été Date de première de la saison 8

Il n’y a pas de date de première confirmée pour Maison d’été la saison 8 n’est pas encore disponible. Le tournage a eu lieu de juillet 2023 à début septembre 2023. L’émission est généralement diffusée pendant l’hiver, nous parions donc sur une date de première en janvier 2023 ou février 2023 pour la saison 8.

Maison d’été Casting de la saison 8

Le Maison d’été Les acteurs de la saison 8 ont été aperçus en train de filmer la série tout au long des semaines où la production était en cours. Lindsay, Carl, Amanda Batula, Kyle Cooke, Danielle Oliviera, Paige De Sorbo, Ciara Milleret Gabby Prescod reviennent tous en tant qu’acteurs principaux. Samantha Feher, Mya Allen et Chris Léoni on dit qu’ils seraient de retour dans des rôles à temps partiel. Débutants Jesse Salomon et Wilson Ouest ont apparemment été vus en train de filmer avec le reste du casting. Ancien acteur Andrea Denver devrait également faire des apparitions dans la nouvelle saison.

Maison d’été Drame de la saison 8

Quand Maison d’été Après la fin de la saison 7, Lindsay et Carl étaient en désaccord avec presque tous les acteurs, y compris l’ancienne meilleure amie de Lindsay, Danielle. Cependant, la majeure partie du groupe a semblé se réconcilier lors du tournage de la saison 8, sur la base de photos de groupe prises tout au long de l’été. On ne peut pas en dire autant de Lindsay et Carl, qui ont finalement rompu vers la fin du tournage après s’être fiancés en août 2022.

Des sources ont dit Divertissement ce soir avant le week-end de la fête du Travail, le couple «devait se marier en novembre, mais Carl a dit à Lindsay qu’il ne pouvait pas aller de l’avant avec le mariage». Une source a déclaré Hebdomadaire américain que Lindsay « a été aveuglée à 100 % par l’annulation des fiançailles » et a été « entourée d’amis et de famille » tout en faisant face à la décision de Carl.

Carl a confirmé qu’il avait rompu avec Lindsay et qu’ils avaient annulé leur mariage prévu au Mexique dans une lettre à sa famille et à ses amis obtenue par PERSONNES. « Il y a eu beaucoup de faux récits et de malentendus qui ont rendu cela encore plus douloureux, mais malheureusement, pour le moment, nous n’avançons pas avec le mariage », a déclaré Carl dans sa lettre. « Le fait est que Lindsay est dévastée et je suis écrasé par la façon dont tout cela s’est passé. Je demande gracieusement un peu de patience et de grâce pour guérir et récupérer pendant que nous traversons cette période extrêmement difficile », a-t-il ajouté.