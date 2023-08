Le casting du Spider-Verse de Daniel Kaluuya a sauvé Spider-Punk

Spider-Man : à travers le Spider-Verse a présenté au public toute une pléthore de Héros-araignées ils n’en auraient peut-être pas entendu parler autrement, et l’un des plus importants du groupe était Hobie Brun, alias Spider-Punk. Exprimé par Daniel Kaluuyal’araignée Black Brit est rapidement devenue l’une des préférées des fans en raison de son look stylisé et de son caractère de petit fauteur de troubles amusant avec beaucoup de charme.

Il serait difficile d’imaginer une version de À travers sans Hobie, mais selon les producteurs Phil Lord et Chris Miller, cela a failli se produire. Parler à Divertissement hebdomadaireils ont révélé que Hobie était « dedans et dehors » du film pendant sa production (apparemment stressante). Ils étaient apparemment si indécis qu’ils n’étaient même pas sûrs qu’il serait présent. Au-delà du Spider-Verse, mais ils ont choisi de le garder une fois qu’ils ont obtenu Kaluuya pour le rôle. En rencontrant le Non acteur, a déclaré Lord, «nous avons réalisé qu’il devait être Hobie Brown, quel qu’en soit le prix. Et Hobie devait être dans le film parce que cette personnalité devait faire partie de l’histoire.

Après les deux ont décidé de renforcer la notoriété de Hobie, il y a eu des réticences, principalement parce qu’il y avait déjà tellement de héros-araignées. Mais Miller a déclaré qu’une fois qu’ils ont appris à connaître Kaluuya, le rôle du personnage a été écrit pour qu’il devienne « plus nécessaire » à l’intrigue. En apparaissant dans le film, Hobie passe rapidement de ce qui semblait être un rival pour Miles à quelque chose qui ressemble davantage à un grand frère qui veut apprendre au jeune Spider-Man à rester éveillé et à ne pas mettre toute sa confiance dans la Spider Society.

Pour les codirecteurs Kemp Powers et Joaquim Dos Santos, la popularité de Hobie est en grande partie due au fait qu’il était si ouvertement sceptique à l’égard de la Société. S’adressant à la scène où Hobie donne des conseils à Miles pour l’aider à s’évader, Dos Santos a révélé que la scène ne contenait presque pas Hobie. « Il a vraiment poussé cette scène à l’extrême », a déclaré le réalisateur. « Nous avons essayé de comprendre cela pendant très, très longtemps, et il était l’élément du chaos qui a dit à Miles de ne pas s’aligner. Il a vraiment sauvé la mise.

« Peu importe à quel point le design des personnages est cool », a déclaré Powers, « [Hobie] Il a vraiment mérité sa place dans ce film parce que chaque personnage doit être au service de l’histoire de Miles.

Spider-Man : à travers le Spider-Verse est maintenant disponible sur le numériqueavec des sorties physiques le 5 septembre. un aperçu de la création de Hobie et de la manière dont Kaluuya en est venu à informer davantage le personnage peut être lu ici.

