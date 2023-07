Le casting du Sixième Commandement : Qui joue dans le drame de la BBC ?

BBC DRAMA Le sixième commandement apporte avec lui une histoire de crime vraie captivante.

La série en quatre parties a également attiré un casting incroyable d’acteurs de haut niveau du grand et du petit écran.

Bbc

Le sixième commandement raconte une histoire de meurtre et de tromperie[/caption]

Le Sixième Commandement est-il une histoire vraie ?

Le Sixième Commandement est basé sur réel événements qui ont abouti au meurtre de l’auteur Peter Farquhar.

Il a été tué par Benjamin Field en 2015 après avoir manipulé l’homme plus âgé à des fins financières.

Il a ensuite tenté de faire passer sa mort pour un accident ou un suicide, mais a été reconnu coupable de son meurtre.

Benjamin a également ciblé la voisine de Peter, Ann Moore-Martin, âgée de 83 ans, et a été accusé d’avoir comploté pour la tuer, mais a été déclaré non coupable par le tribunal.

Qui fait partie du casting du Sixième Commandement ?

Timothy Spall comme Peter Farquhar

Bbc

Le trésor national Timothy Spall dirige le casting[/caption]

L’acteur Timothy Spall joue le personnage principal de Peter Farquhar assassiné.

Parlant du rôle, il a déclaré à la BBC : C’est une énorme responsabilité quand vous jouez un vrai être humain qui était une famille. hommecar ils vivent avec amour dans la vie des gens cœurs.

« Cela ne m’a jamais échappé et j’ai fait de mon mieux pour Peter.

« Je n’essaie pas de faire croire que c’est quelque chose de digne et de noble, mais vous racontez l’histoire de quelqu’un qui est aimé et dont on se souvient et qui était vivant il n’y a pas si longtemps.

« Donc, vous voulez vraiment bien faire les choses. »

Timothy est connu pour être un trésor national.

Ses œuvres les plus populaires incluent Auf Wiedersehen, Pet et Harry Potterr.

Anne Reid comme Ann Moore-Martin

Bbc

Anne Reid dirige également ce line-up de stars[/caption]

L’actrice Anne Reid est une star légendaire du petit et du grand écran, et est connue pour des émissions de télévision comme Last Tango In Halifax et la sitcom de la BBC Dinnerladies.

Dans Le Sixième Commandement, elle joue la voisine âgée de Peter, Ann Moore-Martin, qui est également manipulée par le mal Field.

Parlant de jouer dans le drame, elle a déclaré à la BBC : « Je pense que le public trouvera toute l’histoire fascinante.

«Mais ce qui est terrifiant dans cette histoire, c’est que ce genre de mal terrible se cache à la vue de tous.

« Ben Field pourrait être n’importe qui – il a l’impression d’être un gars aimant normal. Cela vous fait en quelque sorte remettre en question votre propre vie.

« Je ne sais pas si j’aurais été dupe de quelqu’un comme lui, probablement pas. Mais il est très difficile de juger des relations.

Dame Sheila Hancock comme Elizabeth Zettl

Bbc

Dame Sheila Hancock fait également partie du casting de The Sixth Commandment[/caption]

Dame Sheila Hancock joue Elizabeth Zettl dans Le Sixième Commandement.

Parlant du rôle, les actrices emblématiques ont déclaré à la BBC : « Liz est une femme folle de 100 ans.

« Une des rares parties récemment où je ne suis pas sénile. J’ai été attiré par la série parce qu’elle a quelque chose à dire sur la vulnérabilité des personnes âgées.

« Nous entendons constamment parler d’eux étant escroqués et négligés.

« Je pense aussi que c’est l’une des histoires réelles les plus extraordinaires d’un crime odieux. »

Sheila est bien connue à la fois sur scène et à l’écran.

Outre Le sixième commandement, elle est également connue pour des séries télévisées comme Unforgotten et Delicious.

Eanna Hardwicke comme Ben Field

Bbc

Eanna Hardwicke joue le meurtrier Ben Field[/caption]

L’actrice irlandaise Eanna Hardwicke joue le méchant Ben Field dans ce véritable drame policier.

Parlant de jouer le meurtrier, il a déclaré: « Quand j’ai lu pour la première fois le scriptje suppose que j’ai été choqué – la vérité peut vraiment être plus étrange que la fiction.

« En fait, jouer à Ben, c’était un peu comme entrer dans un labyrinthe. J’ai dû mettre de côté toute horreur et tout dégoût que j’aurais pu ressentir à propos de ce que mon personnage avait fait et entrer dans son esprit.

« Heureusement, il y avait beaucoup à lire et à regarder pour essayer de le comprendre.

« J’ai toujours voulu pouvoir jouer des gens avec une vision du monde nettement différente de la mienne – le plaisir d’agir est de pouvoir momentanément entrer dans quelque chose de très différent et de s’abandonner à cela. »

Loin du Sixième Commandement, l’acteur Eanna est surtout connu pour N\the Bbc‘s Normal People, le thriller Smother et Netflix’s Fate: The Winx Saga.

Le reste du casting comprend :

Annabel Scholey comme Ann-Marie Blake

Conor MacNeill comme Martyn Smith

Adrian Rawlins comme Ian Farquhar

Amanda Root dans le rôle de Sue Farquhar

Comment puis-je regarder la télévision du Sixième Commandement ?

Le Sixième Commandement sera diffusé pendant deux semaines.

Il démarre sur BBC One à 21 heures ce soir (16 juillet 2023) et se poursuit demain (18 juillet 2023) à la même heure.

Les deux derniers épisodes seront diffusés les mêmes jours et heures la semaine suivante – les épisodes seront également diffusés sur le BBC iPlayer.