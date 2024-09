Le casting du film 4:30 MOVIE parle de la nouvelle comédie de Kevin Smith

Le scénariste/réalisateur Kevin Smith a commencé son aventure dans View Askewniverse en 1994 avec son film à succès CLERKS. Le film raconte l’histoire d’un couple de fainéants qui travaillent dans des emplois sans avenir dans le New Jersey dans les années 1990 et les conversations et mésaventures qu’ils vivent en cours de route. Le film a ouvert la voie à d’innombrables histoires, et jusqu’à présent, neuf films de Smith ont complété son canon, ainsi que plusieurs aventures animées et plus encore dans les pages de bandes dessinées. Avant que Dante et Randall ne s’assoient au Quik Stop pour discuter de JAWS, de STAR WARS ou même des NAVY SEALS, le jeune Kevin Smith était originaire du New Jersey et s’inspirait du grand écran dans son cinéma local, l’Atlantic Highlands Cinema. Aujourd’hui, il est propriétaire de ce cinéma, rebaptisé Smodcastle, où il présente de nouvelles sorties, des classiques du répertoire, des festivals de cinéma et même des projections spéciales de « Movies With Kev », où il projette un classique et participe à une séance de questions-réponses après la projection.

Enfin, les expériences formatrices du jeune Kev ont droit à leur propre film, avec la sortie de la dernière production de Kevin Smith, THE 4:30 MOVIE, qui sortira demain dans les cinémas du pays. Le film, qui ne se déroule pas dans l’univers de View Askewniverse, raconte l’histoire d’un jeune homme nommé Brian David, un remplaçant à peine voilé de Kevin Smith, joué par Austin Zajur, qui, un jour de la fin du printemps 1986, demande à Melody Barnegat (Siena Agudong) de le rencontrer au cinéma. Cela au grand dam de ses deux meilleurs amis, Burny et Belly (respectivement Nicholas Cirillo et Reed Northrup), qui ont planifié leur journée autour de l’achat d’un ticket pour une arnaque inoffensive de FLASH GORDON, pour ensuite rebondir dans le cinéma pour voir des comédies sexuelles et des films d’horreur classés R. David doit maintenant apaiser ses amis, impressionner la fille et ne pas se mettre à dos le directeur du cinéma, Mike (Ken Jeong), qui est fou de pouvoir. Ce qui suit est une comédie de copains sur le passage à l’âge adulte qui est autant un produit de l’époque qu’un souvenir de celle-ci.

Les apparitions se succèdent rapidement et les films dans le film sont hilarants et plausibles pour les nostalgiques qui ont partagé l’enfance de Smith. Créer le film avec un noyau de trois plutôt qu’un duo (comme CLERKS (II & III) ou JAY & SILENT BOB (STRIKE BACK, REBOOT)) permet une conversation plus profonde et parfois une raison dans la dynamique des jeunes garçons. Tous les jeunes protagonistes apportent quelque chose de spécial au déroulement des événements, avec la connaissance intime de Zajur du personnage source, l’énergie du grand Billy de Cirillo de STRANGER THINGS, l’innocence du sosie de Robert Englund de Northrup et l’amabilité de Diane Franklin d’Agudong. C’est une reconstitution parfaite d’une époque où la seule chose qui comptait était ce qui se passait après les avant-premières ou après les vacances d’été. Les craintes de la guerre froide étaient répandues et le lendemain n’était pas garanti, donc beaucoup étaient plus concentrés sur la vie qui leur était donnée, même si cela se faisait de manière indirecte à travers l’écran.





J’ai eu la chance de discuter brièvement avec les jeunes acteurs, nous sommes donc entrés directement dans les détails de leurs performances et dans ce qu’ils pensaient que leurs personnages auraient pu devenir à l’apogée des années 90 du 20e siècle.

Eric McClanahan – Commençons donc par Austin Zajur. Vous connaissez Kevin Smith depuis plusieurs années maintenant, et le personnage de Brian David est techniquement fictif, mais nous savons tous qu’il s’agit de Kevin. Quel sentiment avez-vous ressenti en incarnant ce personnage ? Étiez-vous ravi ou plus nerveux ?

Austin Zajur – J’étais terrifié les semaines avant le tournage parce que je suis une personne TDAH très indécise et je lui demandais constamment « Comment veux-tu que je fasse ça ? Veux-tu que je prenne un petit accent du New Jersey ? Veux-tu que je fasse des blagues comme tu le fais ? Que je fasse tout le « Heeey » ? Comment veux-tu que je fasse ça ? » Et il a juste, je ne sais pas s’il ne voulait pas simplement me dire de faire un Kevin plus jeune ou juste quelle était exactement son approche, mais honnêtement c’était intelligent, parce qu’il m’a juste envoyé un tas de ses anciennes interviews de podcast de lui et Scott Mosier écoutant ses vieux enregistrements de 1989, ce qu’il a commencé à faire après avoir vu SAY ANYTHING, je crois, et ça m’a vraiment donné une bonne idée. Mais il était super confiant – tout ce qu’il disait était « Tu vas tout déchirer, fais-toi simplement confiance » constamment. C’était assez terrifiant. Parce que dans CLERKS III, il était très précis avec tout le monde, mais dans ce film, il était tellement ouvert à nous laisser découvrir ce qui se passait sur le moment entre nous, sans essayer de forcer les choses ou de dire une phrase d’une certaine manière. À moins qu’il ne le veuille vraiment, ce qui n’est arrivé que quelques fois. J’ai l’impression qu’il avait confiance dans le fait que nous avions développé tous ces personnages à partir de notre propre espace authentique et véridique, et je pense qu’il nous a simplement laissés nous laisser aller.

EM – Siena, votre personnage Melody est, tout au long du film, sujette à de nombreuses objectifications, et donc par procuration, comme vous. Comment avez-vous abordé votre interprétation de Melody en tant que son propre personnage plutôt qu’à travers le personnage de tous les autres et quels ont été vos sentiments face à cette objectification sur une échelle allant du dégoût à la flatterie ?

Siena Agudong – Personnellement, comment ai-je été affectée ? Bon, je vais d’abord parler de la partie sur Melody. Je pense que Melody, ce que j’aime chez elle, c’est qu’elle est très sûre d’elle. Donc je pense que peu importe ce que les garçons disaient, même si elle pouvait évidemment l’entendre, je pense qu’elle est déterminée et qu’elle sait ce qu’elle veut. Mais je me souviens d’un moment en particulier, c’est la bagarre entre les garçons dans la ruelle, et je n’en dirai pas trop, vous devez regarder le film, mais l’un d’eux la décrit comme une « garce à l’allure d’Ewok » et j’ai trouvé ça hilarant. Honnêtement, ça me faisait mourir de rire. Je venais voir une scène et des choses étaient jetées dans les oubliettes et j’oubliais complètement certaines de ces répliques. Je trouvais ça drôle, autant que ce que Kevin pouvait inventer à l’origine. Je pense qu’à l’origine, mon personnage était censé être super grand – je mesure 1,57 m, alors ils l’ont changé. [laughs]

EM – J’ai complètement inversé le scénario.

Siena Agudong – Ça a tout changé, ouais !

EM – Donc, en parlant du combat, c’est une scène géniale où Reed, votre personnage Belly, peut vraiment prendre le relais et explorer la dynamique d’un trio au cœur du film plutôt qu’un duo en donnant à chacun l’opportunité d’être cette voix de la raison. Parlez-moi de l’approche de cette scène et de ce que vous avez ressenti en étant ce point d’ancrage.

Reed Northrup – Oui, c’est une excellente question. Merci. Je pense que Belly est un excellent exemple du pouvoir de l’écoute. Je pense que trop souvent, les gens parlent en même temps que les autres et ne sont pas vraiment présents, et il devient alors évident qu’il a tout écouté. Et ce n’est pas parce qu’il ne crie pas ses opinions sur tous les toits à chaque seconde qu’il n’en a pas. Je pense qu’il y a un réel pouvoir à être un médiateur silencieux. Je me demande ce que les garçons auraient fait s’il n’avait pas été là. Peut-être qu’un ou deux coups de plus auraient été donnés, alors je suis content qu’il intervienne pour s’en occuper.

EM – C’est une scène géniale.

Reed Northrup – Merci.

EM – En parlant de grandes scènes, Nicholas, vous avez une scène incroyable au début du troisième acte avec Sam Richardson, qui est l’un des acteurs les plus divertissants du moment. Cela m’a vraiment rappelé la scène avec Stan Lee dans MALLRATS. Comment avez-vous abordé cette scène et quel genre de recherches avez-vous faites pour vous ancrer dans cette période ?

Nicholas Cirillo – Spécialement pour celui-là, parce que je n’ai pas grandi en tant que grand fan de trucs du genre WWE, en particulier de la génération des années 80, de cette époque, donc j’ai passé un bon moment à y retourner et à regarder certaines des plus grandes mises en scène que j’ai découvertes. Certains des meilleurs comédiens/athlètes que vous puissiez imaginer sont de cette époque. J’ai donc essayé de me mettre à la place de quelqu’un qui rencontre son idole sportive, ce type de Michael Jordan, qui était plus grand que nature, et qui en même temps se met en retrait, parce que, pour ne pas gâcher le plaisir, il révèle qu’il est juste un type ordinaire, donc c’était une façon d’aborder la chose comme rencontrer l’humain derrière le Magicien d’Oz, en quelque sorte.

EM – L’homme derrière le rideau. Bon, il nous reste un peu de temps, alors j’aimerais donner à chacun d’entre vous l’occasion de me dire ce que vous pensez que votre personnage va faire après le film. Le film se déroule en 1986, alors où voyez-vous votre personnage aller ? Je pense que nous savons à peu près ce qui va arriver à Brian, mais nous devons aussi nous rappeler que c’est une époque très différente de celle dans laquelle vous, les acteurs et les personnages, avez grandi. Alors Austin, que fait Brian, disons, dix ans après la fin de ce film ?

Austin Zajur – Je pense qu’il a un travail d’écrivain à Saturday Night Live et qu’il essaie d’écrire son premier film sur sa ville du New Jersey.

EM – Nicolas, où sera Burny dans dix ans ?

Nicholas Cirillo – Directement en prison. Directement en prison. [everybody laughs]

EM – C’est ce que j’avais sur ma carte de Bingo !

Nicholas Cirillo – S’il y a une justice dans ce monde, c’est ce qui doit arriver à Burny, alors si j’ai mon mot à dire sur ce qui doit arriver à Burny, enfermez ce fils de pute. Sortez-le de la rue.

EM – Ok, Reed, où sera Belly dans dix ans ?

Reed Northrup – Je pense qu’il est comme votre agent de probation ou quelque chose comme ça. Mais j’allais dire qu’il ouvre peut-être une sorte de diner ou un petit restaurant dans le coin et qu’il vend les recettes de sa mère, y compris le bacon à la mayonnaise.

Nicolas Cirillo – Le BLT de Belly !

EM – Et Sienne, où sera Melody dans dix ans ?

Siena Agudong – Je pense qu’elle est une doyenne de collège ou d’université qui déchire. Elle reçoit des appels de Brian David pendant ses pauses.

EM – Merci à tous pour votre temps. Le film est fantastique, il sort le 13 septembre, je vous souhaite le meilleur et vous remercie beaucoup !

LE FILM DE 16H30 sort demain dans les cinémas du pays. Le casting étendu comprend Logic, Method Man, Jason Mewes, Brian O’Halloran, Jeff Anderson, Rachel Dratch, Jason Lee, Kate Micucci, Rosario Dawson, Adam Pally, Justin Long, Jason Biggs, Harley Quinn Smith, Diedrich Bader, Genesis Rodriguez et Sam Richardson. Si vous voulez une comédie hilarante qui vous rappelle pourquoi vous aimez les films en premier lieu, ce film est fait pour vous. Et si les aventures à l’écran vous donnent envie de revivre certaines des vôtres, vous pouvez visiter le Smodcastle dans les hautes terres atlantiques du New Jersey et peut-être même voir un film avec Kevin ! Consultez leur programme d’événements sur https://www.smodcastlecinemas.com/ et se situer au cœur de l’histoire du cinéma.

Sur une note personnelle, en tant que résident du New Jersey, j’ai assisté à une projection de Movies With Kev l’année dernière et j’ai vu COMING TO AMERICA un lundi au hasard en août. Kevin a présenté le film et a dit : « Après, nous en parlerons parce que j’adore répondre aux questions sur les films que je n’ai pas faits. » La programmation comprenait des bandes-annonces adaptées au temps, puis Kevin est revenu après le générique et a répondu aux questions pendant un bon moment. Sur le chemin de sortie, il y avait une feuille d’inscription pour être un figurant dans un film qui serait tourné à cet endroit précis dans les mois à venir, et ce film est en fait THE 4:30 MOVIE. Si vous regardez de très près l’une des scènes… vous ne me verrez pas. Mon ami et moi nous sommes inscrits mais nous n’avons jamais eu de nouvelles de personne, même si cela ne diminue en rien mon opinion sur le film. (En fait, si j’étais dans le film, je l’aimerais probablement moins.)

À la prochaine, prenez soin de vous !

-McEric, alias Eric McClanahan-