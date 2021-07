Le casting du Dr Death contre de vraies personnes – Voir les photos de Christopher Duntsch, Michelle Shughart et plus

DR Death, la nouvelle série limitée de Peacock avec Joshua Jackson, est basée sur une histoire vraie, et nous avons votre regard sur des photos comparant les acteurs avec leurs homologues de la vie réelle.

Le nouveau vrai crime L’émission, qui sort jeudi, raconte l’histoire d’un chirurgien prometteur devenu disgracié, le Dr Christopher Duntsch (joué par Jackson), qui a été accusé d’avoir mutilé et tué ses plus de deux patients assoupi.

Christopher Duntsch, alias Dr Death / Joshua Jackson

Joshua Jackson (à droite) incarne Christopher Duntsch, alias Dr Death, dans la nouvelle série limitée Peacock

Jackson, idole de Dawson’s Creek, est le personnage principal de Docteur Mort, qui a fini par devenir Duntschsurnom de après que les accusations soient sorties.

Le nouveau papa de 43 ans, qui a accueilli son premier enfant avec sa femme Jodie Turner-Smith l’année dernière, a apporté son expérience WB pour dépeindre l’aspect « charmant » du chirurgien, comme les autres personnages l’appellent souvent dans la série.

Cela n’a duré que peu de temps, alors qu’il plongeait profondément dans le rôle pour faire ressortir le «mal» du personnage réel de la série en huit épisodes, a-t-il déclaré. Poste de New York.

En février 2017, Duntsch, 50 ans, a été reconnu coupable d’un crime au premier degré pour avoir intentionnellement blessé une victime âgée.

Dr Robert Henderson / Alec Baldwin

Alec Baldwin (à droite) joue le Dr Robert Henderson

L’alun de 30 Rock dirige également le jeter de la série Peacock en tant que médecin, bien qu’il joue l’un des chirurgiens travaillant pour abattre Duntsch.

Baldwin, 63 ans, incarne un personnage plus mature que celui de son partenaire à l’écran Christian Slater, les deux s’associant pour mettre fin à la carrière médicale du Dr Death et le traduire en justice.

Dans la vraie vie, après avoir aidé l’ADA Michelle Shughart à envoyer Duntsch en prison, le Dr Henderson continue de pratiquer la médecine au Texas.

Dr Randall Kirby / Christian Slater

Le rôle du Dr Randall Kirby est interprété par Christian Slater (à droite)

Contrairement à Baldwin, Slater assume un rôle de médecin plus impétueux et décalé en tant que Dr Kirby, bien que les deux travaillent côte à côte pour aider à révéler la vérité sur les chirurgies bâclées de Duntsch.

L’homme de 51 ans a récemment joué dans la vraie série policière américaine, Dirty John, aux côtés de Connie Britton.

Slater est également connu pour ses rôles dans Mr. Robot, True Romance, Very Bad Things et Robot Chicken.

Comme le Dr Henderson, le Dr Kirby est toujours un médecin praticien dans la vraie vie.

Michelle Shughart / AnnaSophia Robb

AnnaSophia Robb (à droite) incarne Michelle Shughart

AnnaSophia Robb, 27 ans, incarne Michelle Shughart, la procureure adjointe chargée de l’affaire du Dr Death.

Elle a travaillé avec le Dr Henderson et le Dr Kirby pour traduire Duntsch en justice, parlant à tout le monde de sa vie, à la fois depuis qu’il est devenu médecin et depuis qu’il s’entraînait encore pour le devenir.

Robb est connue pour ses rôles de Bethany Hamilton dans Soul Surfer, Lacey dans The Act et Violet Beauregarde dans Charlie and the Chocolate Factory.

Jerry Summers / Dominic Burgess

Dominic Burgess (à droite) est Jerry Summers dans la série

Dominic Burgess de Santa Clarita Diet joue Jerry Summers, un ancien patient et meilleur ami du Dr Death.

Summers est décédé il y a quelques mois, en février 2021, après avoir contracté une infection liée à la chirurgie bâclée de Duntsch qui l’a laissé tétraplégique.

Un hommage « In Memoriam » lui est rendu à la fin du dernier épisode de la série Peacock.





Wendy Young / Molly Griggs

Molly Griggs (à droite) dépeint Wendy Young dans Dr Death

L’actrice de Prodigal Son, Molly Griggs, joue le rôle de Wendy Jeune, qui était la petite amie de Duntsch et la mère de ses enfants.

Alors que l’émission présente les ex en tant que parents d’un fils, ils ont eu deux enfants ensemble dans la vraie vie.

Wendy aurait gardé une vie discrète depuis la fin de sa relation avec Duntsch et depuis qu’il est allé en prison.