Le casting d’iCarly condamne le racisme après que Laci Mosley soit victime de harcèlement en ligne

Le casting de « iCarly », y compris Miranda Cosgrove, dénonce « tous les cas de haine et de racisme » après qu’un nouveau membre de la distribution du prochain redémarrage de Paramount + ait été victime de harcèlement racial en ligne.

Laci Mosley – une actrice noire qui incarnera la meilleure amie de Carly, Harper de Miranda Cosgroves dans le renouveau – a révélé sur les réseaux sociaux au cours du week-end qu’elle était victime de cyberintimidation de la part de personnes qui croient qu’elle remplace Sam Puckett de Jennette McCurdy. (McCurdy, qui a pris sa retraite d’acteur, ne revient pas pour le redémarrage.)

«Salut, je joue à Harper sur« iCarly ». Je ne remplace pas Sam. Jennette McCurdy est une personne formidable. Je ne l’ai jamais rencontrée mais ce n’est pas une ombre », a-t-elle déclaré dans un discours plein de jurons. Histoire d’Instagram qui a depuis expiré.

«Arrêtez de m’appeler (le mot N) et d’être raciste», a-t-elle sous-titré la vidéo, appelant les gens à «rester en dehors de ses commentaires» avec des remarques racistes.

Mosley tweeté que «être une femme noire est épuisant», ajoutant sur Instagram que bien que «le racisme ne soit pas nouveau… ça fait toujours mal».

« J’adore être noire. Je déteste la façon dont les Noirs sont traités sur cette planète », a-t-elle écrit sur Instagram lundi. « J’ai pris ce rôle sur iCarly parce que la salle est diversifiée … notre show runner @ali_schouten est incroyablement gentil et attentionné et le casting est talentueux et certaines des meilleures personnes que j’ai jamais rencontrées. J’ai été choqué quand une célébration de tous les Le travail acharné que nous avons déployé pour faire ce redémarrage a été éclipsé par le plus de racisme que j’ai jamais connu de ma vie au cours de 72 heures. «

Mosley a poursuivi: « Le racisme tue. Je ne peux pas vous prier de m’aimer ou de vous aimer suffisamment pour être gentil avec les gens, mais je peux vous bloquer et protéger ma paix … Le noir est beau et aucune quantité d’insultes ou de vitriol que vous jetez en ligne ne changera cela . «

Cosgrove a republié une déclaration non officielle à partir d’une page de fans « iCarly », qui a déclaré que « iCarly » est « fier d’être racialement diversifié, non seulement dans notre équipe mais dans notre distribution. Nous avons récemment vu des rapports de racisme envers un membre de notre casting iCarly, et c’est pas acceptable! »

«iCarly» et Paramount + ont publié lundi une déclaration commune sur Instagram disant que l’émission de télévision «se tient aux côtés du casting d’iCarly».

« Notre entreprise est fière de défendre les valeurs d’inclusivité et de collaboration, dans lesquelles nous travaillons pour embrasser des voix nouvelles et diverses, agir avec soin et travailler ensemble », indique le communiqué. « La prochaine série Paramount + ‘iCarly’ est l’un des nombreux exemples de cet engagement, et nous soutenons l’ensemble de notre casting et de l’équipe et nous nous opposons à tous les exemples de haine et de racisme. »

Jerry Trainor – qui joue Spencer, le frère aîné de Carly – a partagé la déclaration sur son compte Instagram. « Je ne veux plus jamais entendre l’expression » les fans d’iCarly sont racistes « , a-t-il écrit. « J’ai besoin que les vrais fans se mobilisent et étouffent la haine. »

L’équipe de rédaction de la renaissance «iCarly», y compris l’humoriste Franchesca Ramsey, partagé une lettre ouverte sur Twitter en réponse aux messages haineux reçus par Mosley.

«Nous dénonçons sans équivoque toutes les attaques racistes, les propos anti-noirs et les discours de haine dans les termes les plus forts», lit-on dans la lettre. « iCarly est une émission joyeuse et inclusive destinée à promouvoir la gentillesse (et la farce occasionnelle). Le harcèlement et l’idéologie de la suprématie blanche n’ont pas leur place dans notre émission ou dans le discours qui l’entoure. Si c’est votre mode de communication préféré, nous vous suggérons de regarder autre chose . «

La reprise par Paramount + de «iCarly», l’émission Nickelodeon qui s’est déroulée de 2007 à 2012 sur l’émission Internet d’un jeune adolescent devenant virale, devrait être diffusée en première sur le service de streaming le 17 juin.

Il mettra en vedette les membres originaux de la distribution Cosgrove, Trainor et Nathan Kress, qui a joué le meilleur ami de Carly, Freddie. Manquant à l’évidence: McCurdy.

La jeune femme de 28 ans a pris sa retraite d’acteur en 2017 pour se concentrer sur l’écriture et la réalisation, selon sa biographie.

« Mon expérience avec le théâtre est que j’ai tellement honte des rôles que j’ai fait dans le passé », a-t-elle déclaré en mars lors d’un épisode de son podcast « Empty Inside ». Je me sens tellement insatisfait des rôles que j’ai joués et je me suis senti comme si c’était le plus ringard, le plus embarrassant. «