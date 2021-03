C. Thomas Howell

Le natif de Los Angeles avait 15 ans lorsqu’il a décroché le rôle principal convoité de Ponyboy Curtis, le graisseur de tagalong émouvant à travers les yeux duquel nous voyons les événements du film des années 1950 se dérouler.

Il avait auparavant joué l’un des copains de vélo d’Elliott dans ET, mais même après ces débuts de bon augure, il envisageait toujours de suivre son père cascadeur Christopher Howellles pas de.

Mais quand il a Les étrangers, Howell rappelé au AV Club en 2013, « ayant travaillé avec Spielberg et Coppola à l’âge de 14 ou 15 ans, les choses ont beaucoup changé. « Le film de 1983, qu’il appelait » l’opportunité d’une vie « , l’a propulsé dans des rôles principaux dans Réservoir, Grandview États-Unis, aube Rouge, Admirateur secret et le classique de l’horreur Le Hitcher en succession rapide (et il reviendrait pour The Hitcher II: J’attendais en 2003).

Et bien que Howell soit plus connu comme un acteur de caractère ces jours-ci, il a travaillé sans relâche, avec des moments forts de films, y compris l’ère de la guerre civile. Gettysburg et Dieux et monstres, Hidalgo et L’incroyable homme-araignéeet le petit écran s’allume – pour n’en nommer que quelques-uns –ER, 24, Esprits criminels, Southland, Hawaï 5-0, Fils de l’anarchie, Sang bleu, Le punisseur, Ray Donovan, L’équipe SEAL, La liste noire, Les morts qui marchent, Bosch et La terreur.

Mais les vrais fans n’oublient jamais vos racines.

« Je ne peux pas vous dire combien de personnes viendront me voir et en diront quelque chose, qu’il s’agisse de parents ou d’enfants eux-mêmes », a-t-il déclaré à AV Club à propos de son rôle dans Les étrangers. « J’ai entendu dire de tant de parents: ‘Ouais, mon fils, ma fille, a eu beaucoup de mal à lire des livres jusqu’à ce qu’ils aient à lire Les étrangers, et ils sont tombés amoureux de ce livre, puis ils ont regardé le film, et non seulement c’est leur film préféré, mais ils lisent constamment maintenant. «

Howell a admis: « Quand nous avons fait Les étrangers, Je n’avais aucune idée que ce livre et ce film continueraient vers le genre de statut iconique auquel ils sont parvenus … Quelle chose incroyable de faire partie et de se faire les dents. «

Son premier mariage, avec son Homme de l’âme co-star Rae Dawn Chong, a pris fin en 1990 après à peine un an. Il a trois enfants, deuxième épouse Sylvie Anderson, qui a demandé le divorce en 2016.