Le casting de Woman in the Wall, lieux de tournage, date de début : tout sur le nouveau drame de la BBC

Les FANS de Ruth Wilson sont ravis que l’actrice primée soit de retour avec un tout nouveau drame palpitant.

Intitulée The Woman in the Wall, cette série captivante de BBC One suit une femme qui se réveille pour trouver un cadavre dans sa maison.

Qui fait partie du casting de La Femme dans le mur ?

Ruth Wilson comme Lorna Brady

L’actrice acclamée Ruth Wilson joue Lorna Brady, une femme en proie à un traumatisme infantile qui affecte sa vie d’adulte.

Parlant du rôle, elle a déclaré à la BBC : « Lorna Brady est un personnage complexe et fascinant et je suis ravie d’aider à lui donner vie.

« Dans The Woman in the Wall, Joe Murtagh a créé à la fois un thriller gothique passionnant et un examen émouvant de l’héritage de The Magdalene Laundries.

« C’est un privilège de porter cette histoire sur les écrans. »

Ruth a vu son étoile monter en flèche au cours de la dernière décennie et est connue pour des émissions de haut niveau comme His Dark Materials, The Affair, Luther et Mrs Wilson.

Daryl McCormack

Après avoir joué dans Bad Sisters, l’acteur Daryl McCormack joue à nouveau un homme en mission.

Dans La femme dans le mur, il incarne le détective Colman Akande, décrit comme « ambitieux » et quelqu’un qui « a gravi les échelons de la Garda Síochána grâce à ses aptitudes naturelles ».

L’esprit cinglant de son personnage cache une tristesse tranquille, et lorsqu’il rencontre Lorna Brady, il se retrouve obligé d’affronter ses propres secrets obsédants.

Pendant ce temps, l’acteur Daryl est devenu célèbre sur Bbc drame Peaky Blinders, où il a joué Isaiah Jesus, qui a conduit à d’autres rôles dans The Wheel of Time et Good Luck to You, Leo Grande.

Le reste du casting comprend :

Chizzy Akudolu joue Lola Akande – l’actrice est connue pour Holby City.

Simon Delaney joue le Sgt. Aidan Massey – l’acteur est connu pour Inside Man.

Lynn Rafferty joue Anna – l’actrice est connue pour North Sea Connection.

Fiona Browne joue Margaret Brady – l’actrice est connue pour Vikings: Valhalla.

De quoi parle La Femme dans le mur ?

Lorna Brady est une femme de la petite ville irlandaise fictive de Kilkinure qui se réveille un matin pour trouver un cadavre dans sa maison. D’une manière effrayante,

Elle n’a aucune idée de qui est la femme morte, ou si elle-même pourrait être responsable du meurtre apparent.

C’est parce que Lorna a longtemps souffert d’épisodes extrêmes de somnambulisme depuis qu’elle a été arrachée à sa vie à l’âge de 15 ans et incarcérée dans un couvent.

Là, elle a donné naissance à sa fille Agnès, qui lui a été cruellement enlevée et dont Lorna n’a jamais connu le sort.

Malheureusement pour Lorna, le détective Colman Akande est à ses trousses, pour un crime apparemment sans rapport avec le corps qu’elle a découvert dans sa maison.

Où la Femme dans le mur a-t-elle été filmée ?

Le tournage a eu lieu en Irlande du Nord en 2022.

The Woman in the Wall se déroule dans la ville fictive de Kilkinure, mais se déroule dans le vrai vie Comté de Mayo.

Le créateur et producteur exécutif Joe Murtagh a révélé la raison pour laquelle cette zone a été utilisée.

S’adressant à la BBC, il a déclaré: «Ma famille est originaire de Mayo, le comté dans lequel se déroule le film fictif de Kilkinure, et cela me frustre et m’attriste profondément que j’aie l’impression que si peu de gens ont entendu parler des blanchisseries qui existaient à travers l’Irlande.

« J’espère qu’en faisant quelque chose qui a la familiarité d’une pièce de genre, nous pourrons faire la lumière sur les choses horribles qui se sont produites dans ce genre d’institutions et introduire ce histoire au grand public, afin que rien de tel ne se reproduise jamais.

Quand commence La femme dans le mur ?

The Woman in the Wall débutera le dimanche 27 août 2023 à 21h sur BBC One.

L’épisode suivant pourra ensuite être visionné le lendemain jour férié lundi 28 août 2023, également à 21h.

Après cela, les quatre épisodes restants seront diffusés chaque semaine le dimanche à la même heure.