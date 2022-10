Le casting de «Vanderpump Rules» réagit au raccordement de Tom Schwartz et Raquel Leviss – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Rob Latour/Earl Gibson III/Shutterstock

Juste avant la saison 10 de Règles de Vanderpump a commencé à filmer, À M Schwartz et Katie Maloney ont révélé qu’ils allaient divorcer. C’était une surprise pour les fans, mais Katie a déclaré que sa décision de mettre fin à son mariage était intervenue après avoir vu sa co-star Raquel Léviss annuler ses fiançailles avec James Kennedy lors de la réunion de la saison 9. “Quand ils ont annoncé à la réunion qu’ils avaient rompu – c’était un peu stimulant parce que quand vous essayez de comprendre quoi faire et que vous voyez d’autres personnes être fortes et leurs convictions comme ça, vous vous dites, ‘ Très bien, je peux le faire, je peux le faire », a-t-elle déclaré en exclusivité Nous hebdomadaire en avril.

Ce que Katie ne savait pas à l’époque, cependant, c’est que Tom et Raquel se rapprocheraient beaucoup après que le casting ait commencé à tourner la saison 10. Quatre mois après la séparation de Tom et Katie, HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT appris que Tom et Raquel se sont rencontrés la nuit précédente Scheana Shayle mariage. Katie a même été vue “crier” à Tom et Raquel après les avoir surpris “en train de s’embrasser”. Ainsi, lorsque nous avons interviewé les acteurs à BravoCon le 15 octobre, nous leur avons demandé leur avis sur le sujet.

Tom nous a dit qu’il ne sortait avec personne actuellement, mais il “a appris à connaître Raquel à un niveau beaucoup plus profond cette année”. Alors qu’il riait nerveusement de sa supposée liaison avec elle, il a ajouté: «J’ai un si grand amour et un tel respect pour elle… nous sommes proches. Nous textons. Nous traînons… ça a été amusant d’apprendre à la connaître. Et la seule chose que Katie disait était de “[expect] chaos » cette saison. « C’était dur. Mais j’ai l’impression d’avoir juste essayé de me protéger autant que possible”, a-t-elle ajouté.

Scheana et Raquel sont restées timides sur le sujet – la première a admis que sa fête de bienvenue « était allumée », tandis que la seconde a dit : « Je ne peux pas vous dire grand-chose. Vous devrez vous connecter. Mais James – sans surprise – a été plus franc sur ce que les fans peuvent attendre de la nouvelle saison et de la rencontre de Raquel avec Tom.

Il a dit, “[Our friend group] renversé [and] renversé. Je veux dire, Jésus, tu sais? Il ne pouvait pas y avoir plus d’opposés yin yang. Je dirai ceci – je ne le garde pas dans la famille … [But] J’espère que tout le monde est content.” Et lors d’une WWHL enregistrement à BravoCon, James a également confirmé que Raquel était « sorti » avec les deux Pierre Madrigal et Tom Schwartz, que vous pouvez voir dans la première vidéo ci-dessus.

Bravo n’a pas encore révélé quand Règles de Vanderpump La saison 10 sera diffusée, mais des sources disent HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que de nouveaux épisodes feront leurs débuts en février 2023.