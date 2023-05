Voir la galerie





Crédit image : Nicole Weingart/Bravo

Après le drame tentaculaire « Scandoval » qui a duré des mois, Règles de Vanderpump les producteurs ont choisi de mettre en veilleuse les renégociations de contrats pour les acteurs. « J’avais pensé que nous avions besoin de caméras sur eux tout de suite », Règles de Vanderpump producteur exécutif Alex Baskin dit Variété dans une interview du mercredi 17 mai. « Et je pense maintenant que nous avons besoin d’une minute. » Alex a déclaré que les « nouvelles » informations publiées lors de la réunion de la saison 10 indiquaient clairement qu’ils devraient retarder les futures négociations de casting.

« La réunion n’est pas seulement un récapitulatif de ce que vous savez, et ce n’est pas seulement une version intense des émotions », a-t-il expliqué. « Il y a de nouvelles informations. » Il pense que les membres de la distribution auraient besoin de voir les trois parties de la réunion, qui se terminera par un dernier épisode le mois prochain le 7 juin, avant de prendre une décision éclairée de revenir pour une autre saison. « Je ne dis pas cela comme une simple taquinerie », a-t-il déclaré. « C’est vrai. » En guise d’explication sommaire, il a proposé : « Je vais le dire ainsi : il y a des révélations, et ce sont des révélations que tous ne connaissent pas maintenant. Nous avons donc besoin d’un peu d’espace.

Alex a répété que le conflit constant depuis la séparation d’Ariana et de Tom début mars avait rendu difficile pour quiconque de prendre une décision lucide sur le retour. « Je pense que tout le monde se demande ce que cela pourrait signifier », a-t-il déclaré. « Personne ne dit non, je vais le dire – mais je pense qu’il est difficile pour quiconque de dire oui en ce moment, car ils ont l’impression de n’avoir obtenu aucun sursis. » Il a ajouté que les acteurs et l’équipe étaient sérieux au sujet de prendre « une minute de moins ».

Ce n’est un secret pour personne que le hit de télé-réalité a été dans une tourmente extrême après le Raquel Léviss et Tom Sandoval scandale de tricherie qui a conduit à sa séparation d’avec sa petite amie de longue date Ariana Madix. En fait, le drame a continué à ébranler les fondements mêmes de la série, Raquel déposant une ordonnance restrictive contre Scheana Shay pour une agression présumée suite à l’incident, Raquel est entrée dans un établissement de santé mentale pour y être soignée en avril, et Tom et Raquel l’ont finalement appelé à démissionner sous la pression extrême en mai.

Le retour de Raquel semble être celui qui fait le plus question, car elle est toujours en traitement. « Nous avons eu ces conversations avec ses représentants », a déclaré Alex au point de vente. «Elle et les gens autour d’elle doivent se sentir bien à ce sujet. Et c’est pourquoi je pense aussi qu’attendre un peu aide.

