Le casting de « Urgences » 30 ans après la première : où sont-ils maintenant ?

Maura Tierney – Abby Lockhart

Crédit photo : Everett/Getty Images

Maura Tierney a joué le rôle d’Abby Lockhart dans 189 épisodes de Urgences. Plus récemment, elle est apparue dans Tornades suite avec Glen Powell et Daisy Edgar-Jones et dans Rouille américaine comme Grace Poe. Elle a également joué le rôle de Doris Von Erich dans La Griffe de Fer (2023), Fiona McKee dans votre Honneur et Helen Solloway dans L’Affaire.

Après la fin d’ER, Tierney est apparu dans Sauve-moi, Toute la vérité et Ruth et EricaElle a également joué Maddie Hayward dans Tla bonne épouse pour quelques épisodes aux côtés de sa camarade de casting d’Urgences Julianna Margulies. Elle a été nominée pour un Emmy en 2001 pour son rôle dans ER et une autre pour son rôle dans L’Affaire.