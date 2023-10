Le casting de « The Color Purple » couvre le numéro de vacances d’ESSENCE

ESSENCE a publié une couverture de stars pour marquer une nouvelle version audacieuse d’un film émouvant bien-aimé.

Oprah, Danielle Brooks, HER, Taraji P. Henson et Fantasia couvrent l’actualité de la publication. Numéro de vacances 2023 pour novembre/décembrecélébrant l’héritage de près de 40 ans de La couleur violette et une forte fraternité au sein de Black Hollywood.

Les stars de l’un des films les plus attendus de l’année présentent leur seule couverture de casting de la saison et réfléchissent au scénariste Félice Léon il s’agit d’infuser l’histoire originale d’éléments musicaux tout en la présentant à une nouvelle génération de femmes.

Oprah, qui est rejoint en tant qu’EP du projet aux côtés d’autres gros frappeurs comme (bien sûr) Steven Spielberg, Quincy Jones et Scott Sanders qualifient l’adaptation sur grand écran de la comédie musicale de Broadway de « bouclage de la boucle ». La couleur violette a marqué son premier rôle au cinéma, lui a valu une nomination aux Oscars et « a tout changé » bien qu’il n’ait gagné que 35 000 $ au désormais méga-magnat.

Selon Oprah, ce petit salaire en valait la peine.

« L’une des choses qui me passionne le plus, c’est ce que The Color Purple fera pour la fraternité », a déclaré Oprah à propos du film. « Et Dieu m’a appris à me rendre, ce fut la grande leçon pour moi. Ils n’offraient que 35 000 $ pour jouer dans ce film, et c’est le meilleur 35 000 $ que j’ai jamais gagné.

Voir plus de citations du numéro des fêtes 2023 d’ESSENCE ci-dessous.

Actrice lauréate d’un Golden Globe, Taraji P. Henson

« Tyler Perry m’a frappé et m’a dit : « Est-ce que tu réponds à ton téléphone ? Je me suis dit : « Pourquoi ? » Il a dit : « Fille, réponds simplement au téléphone ! Je n’oublierai jamais ce jour. J’étais tellement nerveux. Que dis-tu à Oprah ?

Actrice nominée aux Tony, Danielle Brooks

« Découvrir que j’ai eu le rôle de Sofia, pour la deuxième fois, a été le plus beau cadeau qui soit. C’était deux jours après mon anniversaire. Ils m’ont trompé ! Ils disaient : « Vous avez encore un appel avec le réalisateur, Blitz Bazawule. » Je pense, j’ai reçu tellement d’appels, de quoi tu parles ? Tout d’un coup, Mme Oprah Winfrey apparaît à l’écran. J’ai été très choqué, comme OMG ! Elle m’a choisi pour ça !

Chanteuse et actrice lauréate d’un Grammy, Fantasia Barrino

« Au début, je n’allais pas assumer ce rôle, parce que je savais que j’allais devoir intervenir dans des choses que j’avais enterrées. » «Je voudrais vous remercier, Mme Whoopi Goldberg, de ne pas avoir eu peur de jouer Celie. Pour être honnête. Merci d’avoir ouvert la voie à des filles comme moi.

Chanteuse et actrice lauréate d’un Grammy, HER

« MS. Rae Dawn Chong [“Squeak”], merci de m’avoir donné l’occasion de me montrer. Beaucoup de gens me connaissent et connaissent ma musique, mais ils ne me connaissent pas vraiment. Ils peuvent me voir : qui je suis, m’amuser et me sentir autonome. »

The Color Purple n’arrivera en salles que le jour de Noël.

Le numéro des fêtes 2023 d’ESSENCE (novembre/décembre) promet d’être une célébration inoubliable du Black Hollywood cette période des fêtes. Préparez-vous à plonger dans la magie de ce nouveau numéro, dès sa sortie en kiosque le 31 octobre.