Le casting de The Bold And The Beautiful 2022: nouveaux personnages, départ et retour

THE BOLD And The Beautiful a été créé pour la première fois en 1987 et a depuis publié plus de 8 000 épisodes.

Pendant ce temps, de nombreux personnages sont venus et sont partis, mais le drame continuera toujours.

The Bold And The Beautiful en est à sa 35e saison

Qui fait partie du casting 2022 de The Bold And The Beautiful ?

De retour

Ted King dans le rôle de Jack Finnegan

Ted King est lauréat d’un Daytime Emmy pour l’acteur invité exceptionnel dans The Bold And The Beautiful.

Le mercredi 6 juillet, il est revenu en tant que Jack Finnegan qui se présente à la recherche de réponses concernant son fils «défunt».

Naomi Matsuda comme Li Finnegan

Naomi Matsuda est une actrice américano-japonaise qui joue dans The Bold and the Beautiful depuis le 2 août 2021.

Elle joue l’ex-épouse de Jack Finnegan.

Matthew Atkinson comme Thomas Forrester

Matthew Atkinson est Thomas Forrester

Matthew Atkinson revient dans la 35e saison pour incarner le fils prodigue, Thomas Forrester.

Au fil des ans, le rôle a été interprété par Drew Tyler Bell, Adam Gregory et Pierson Fodé.

Atkinson a repris le rôle en 2019.

Le personnage a rencontré beaucoup de drames au cours de son passage dans la série, comme être abandonné sur une île déserte et être retenu en otage.

Katrina Bowden dans le rôle de Flo Fulton Logan

Katrina Bowden est Florence Logan

Katrina Bowden revient pour incarner Flo Fulton Logan.

Flo est la fille de Shauna Fulton et de feu Storm Logan.

Elle est arrivée sur les lieux en 2019 en se faisant passer pour la maman de Beth Spencer.

Pendant son passage dans The Bold And The Beautiful, Flo a fait don d’un rein, a été assommée et a été kidnappée.

En 2021, Flo a disparu des écrans mais devrait revenir en 2022.





Darin Brooks comme Wyatt Spencer

Darin Brooks est Wyatt Spencer

Darin Brooks revient pour incarner Wyatt Spencer, le fils aîné jusque-là inconnu de Bill Spencer, Jr, et de Quinn Fuller.

Le personnage a été introduit pour la première fois en 2013.

Kimberlin Brown dans le rôle de Sheila Carter

Kimberlin Brown est Sheila Carter

Kimberlin Brown revient cette saison pour incarner la controversée Sheila Carter.

Dans le passé, Sheila a fait de nombreuses choses douteuses, notamment en tenant les Forresters et James sous la menace d’une arme.

Sa cruauté n’a pas de limites, même lorsqu’il s’agit de son propre fils Finn.

Au cours de l’épisode du 1er avril 2022, elle avait l’intention de tuer la femme de Finn, Steffy Forrester.

Cependant, Finn et Steffy se sont retrouvés dans le collimateur de Sheila et gravement blessés.

Pour le crime, Sheila a été enfermée par la police – mais on ne sait pas comment et quand elle s’évadera de prison.

Scott Clifton comme Liam Spencer III

Scott Clifton est Liam Spencer III

Scott Clifton est de retour dans le rôle de Liam Spencer III, le mari de Hope.

Au cours des dernières saisons, les fans ont vu Liam essayer de faire mieux avec sa femme, mais une aventure d’un soir avec Steffy a causé encore plus de drame et a finalement conduit à un autre test de paternité.

Le personnage a été introduit pour la première fois en 2010.

Don Diamont dans le rôle de Bill Spencer Jr.

Don Diamont est Bill Spencer Jr

Don Diamont revient pour incarner Bill Spencer Jr, le fils jusque-là inconnu de Bill Spencer Sr.

Le personnage a été introduit pour la première fois en 2009.

Delon de Metz dans le rôle de Zende Forrester Dominguez

Delon de Metz est Zende Forrester Dominguez

Delon de Metz est de retour dans le rôle de Zende Forrester Dominguez, le fils de Kristen Forrester et Tony Dominguez.

Le personnage a été introduit pour la première fois en 2001 et était auparavant joué par Daniel Smith et Rome Flynn.

Jennifer Gareis comme Donna Logan

Jennifer Gareis est Donna Logan

Jennifer Gareis revient pour incarner Donna Logan.

Le personnage a été introduit en 1987 et était auparavant joué par Carrie Mitchum.

Thorsten Kaye comme Ridge Forrester

Thorsten Kaye est Ridge Forrester

Thorsten Kaye joue Ridge Forrester dans The Bold And The Beautiful.

Le personnage a été introduit pour la première fois en 1987 et était auparavant joué par Ronn Moss.

Katherine Kelly Lang comme Brooke Logan

Katherine Kelly Lang est Brooke Logan

Katherine Kelly Lang revient pour incarner Brooke Logan.

Brooke fait partie des quatre personnages centraux originaux et a été interprétée par Lang depuis le début de la série en 1987.

John McCook comme Eric Forrester

John McCook est Eric Forrester

John McCook revient pour incarner Eric Forrester.

Comme Brooke, Eric est également l’un des personnages originaux introduits pour la première fois en 1987 et joué par McCook depuis.

Alley Mills en tant que Pamela Douglas

Alley Mills est Pamela Douglas

Alley Mills incarne Pamela Douglas, la sœur de Stephanie Forrester.

Le personnage a été introduit pour la première fois en 2006 et a été joué par Mills depuis.

Annika Noelle comme Hope Logan

Annika Noelle est Hope Logan

Annika Noelle est de retour dans le rôle de Hope Logan, la fille de Brooke Logan et Deacon Sharpe.

Le personnage a été introduit pour la première fois en 2002 et était auparavant joué par Rachel et Amanda Pace.

Lawrence Saint-Victor comme Carter Walton

Lawrence Saint-Victor est Carter Walton

Lawrence Saint-Victor joue Carter Walton dans le feuilleton.

Le rôle a été introduit pour la première fois en 2013.

Heather Tom comme Katie Logan

Heather Tom est Katie Logan

Heather Tom est de retour pour incarner Kate Logan.

Elle est l’ex-femme de Bill Spencer Jr et Thorne Forrester.

Jacqueline MacInnes Wood dans le rôle de Steffy Forrester

Jacqueline MacInnes Wood est Steffy Forrester

Jacqueline MacInnes Wood revient pour incarner Steffy Forrester, qui partage un enfant avec Finn.

Le personnage a été introduit pour la première fois en 1999 et était auparavant interprété par Alex Hoover.

Diamond White en tant que Paris Buckingham

Diamond White est Paris Buckingham

Diamond White est de retour pour jouer à Paris Buckingham.

Paris est la fille de Reese Buckingham et la sœur cadette de Zoe Buckingham.

Ashley Jones dans le rôle de Bridget Forrester

Ashley Jones est Bridget Forrester

Ashley Jones revient cette saison pour incarner Bridget Forrester, la fille de Brooke Logan et Eric Forrester.

Le personnage a été introduit pour la première fois en 1992 en tant qu’enfant.

Tanner Novlan dans le rôle du Dr John ‘Finn’ Finnegan

Tanner Novlan est le Dr John "Finn" Finnegan

Tanner Novlan, qui incarne le fils de Shiela, Finn, reviendra également pour une autre saison de B&B.

Alors qu’il est apparu en 2022, il n’a été vu que pendant une courte période avant d’être abattu et apparemment tué par sa mère dans l’épisode du vendredi 1er avril 2022.

Malgré sa mort supposée à l’époque, de nombreux fans pensaient qu’il était peut-être encore en vie.

La spéculation des fans s’est avérée vraie, car Finn a survécu de peu au meurtre de sa propre mère.

En passant par The Talk le mercredi 23 mai, Tanner Novlan a gâché la nouvelle du retour de Finn.

Nouveau

Cassandra Creech dans le rôle du Dr Grace Buckingham

Cassandra Creech est le Dr Grace Buckingham

La nouveauté cette saison est Cassandra Creech qui joue le rôle de Grace Buckingham.

Le personnage a été introduit pour la première fois en janvier 2022.

Comment puis-je regarder The Bold and The Beautiful?

The Bold and The Beautiful peut être regardé en semaine sur CBS à partir de 13h30 HNE.

L’émission peut également être diffusée via Paramount + et regardée en ligne sur CBS.com.